Wieczysta Kraków – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2025)

Wieczysta – Górnik, typy i przewidywania
Wieczysta Kraków bardzo ambitnie podchodzi do tego sezonu, marząc o awansie do Ekstraklasy. Ma oczywiście na to szanse – kadra wygląda na jakościową, a ostatnio wzmocnił ją też Lucas Piazon, który na poziomie pierwszoligowym powinien być wielką gwiazdą. Beniaminek zanotował znakomity start, ustępując w tabeli jedynie Wiśle Kraków. W poniedziałek rozegra domowy mecz z Górnikiem Łęczna, czyli zespołem, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał spotkania. Faworyt może być więc tylko jeden.
Wieczysta – Górnik, ostatnie wyniki
Wieczysta Kraków podąża w ligowej tabeli tuż za plecami liderującej Wisły Kraków. Beniaminek potknął się tylko na inaugurację, remisując na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław (1-1). Od tego czasu nieprzerwanie wygrywa – w ostatniej kolejce Wieczysta rozbiła Polonię Warszawa aż 6-1, a wcześniej poradziła sobie też z Puszczą Niepołomice (1-0) czy Zniczem Pruszków (4-0). W międzyczasie potknęła się jednak w Pucharze Polski, odpadając z drugoligową Olimpią Grudziądz.
Górnik Łęczna do tej pory punktował znacznie gorzej. Wciąż czeka na pierwszą wygraną w tym sezonie, a ostatnie cztery mecze to cztery kolejne remisy – z Pogonią Siedlce (1-1), GKS-em Tychy (2-2), Stalą Mielec (1-1) i Puszczą Niepołomice (2-2). W tabeli znajduje się dopiero w strefie spadkowej.
Wieczysta – Górnik, historia
Wieczysta Kraków i Górnik Łęczna nigdy dotąd nie mierzyły się w meczu o stawkę. Przed rokiem rozegrały za to mecz towarzyski, który zakończył się remisem 1-1. Będzie to pierwsza ligowa rywalizacja tych ekip w historii.
Wieczysta – Górnik, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gospodarzy. Kurs na wygraną Wieczystej Kraków wynosi tylko 1.38. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Górnika Łęczna jest to 6.80. Kurs na remis wynosi z kolei 4.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.
Wieczysta – Górnik, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Wieczystej 50%
- Remisem 50%
- Wygraną Górnika 0%
2+ Votes
Wieczysta – Górnik, transmisja meczu
Poniedziałkowy mecz Wieczysta Kraków – Górnik Łęczna rozpocznie się o godzinie 17:30. Będzie dostępny w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.
Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.