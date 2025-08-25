Wieczysta Kraków – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2025)

Wieczysta Kraków - Górnik Łęczna, typy na poniedziałkowy mecz 7. kolejki Betclic 1. Ligi. Beniaminek zachwyca i walczy o awans bezpośredni. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Wieczysta – Górnik, typy i przewidywania

Wieczysta Kraków bardzo ambitnie podchodzi do tego sezonu, marząc o awansie do Ekstraklasy. Ma oczywiście na to szanse – kadra wygląda na jakościową, a ostatnio wzmocnił ją też Lucas Piazon, który na poziomie pierwszoligowym powinien być wielką gwiazdą. Beniaminek zanotował znakomity start, ustępując w tabeli jedynie Wiśle Kraków. W poniedziałek rozegra domowy mecz z Górnikiem Łęczna, czyli zespołem, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał spotkania. Faworyt może być więc tylko jeden.

Wieczysta – Górnik, ostatnie wyniki

Wieczysta Kraków podąża w ligowej tabeli tuż za plecami liderującej Wisły Kraków. Beniaminek potknął się tylko na inaugurację, remisując na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław (1-1). Od tego czasu nieprzerwanie wygrywa – w ostatniej kolejce Wieczysta rozbiła Polonię Warszawa aż 6-1, a wcześniej poradziła sobie też z Puszczą Niepołomice (1-0) czy Zniczem Pruszków (4-0). W międzyczasie potknęła się jednak w Pucharze Polski, odpadając z drugoligową Olimpią Grudziądz.

Górnik Łęczna do tej pory punktował znacznie gorzej. Wciąż czeka na pierwszą wygraną w tym sezonie, a ostatnie cztery mecze to cztery kolejne remisy – z Pogonią Siedlce (1-1), GKS-em Tychy (2-2), Stalą Mielec (1-1) i Puszczą Niepołomice (2-2). W tabeli znajduje się dopiero w strefie spadkowej.

Wieczysta – Górnik, historia

Wieczysta Kraków i Górnik Łęczna nigdy dotąd nie mierzyły się w meczu o stawkę. Przed rokiem rozegrały za to mecz towarzyski, który zakończył się remisem 1-1. Będzie to pierwsza ligowa rywalizacja tych ekip w historii.

Wieczysta – Górnik, kursy bukmacherskie

Wieczysta Kraków Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2025 09:51 .

Wieczysta – Górnik, transmisja meczu

