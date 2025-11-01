Widzew Łódź – Legia Warszawa, typy i przewidywania
Przed nami kolejne emocjonujące spotkanie w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Widzew Łódź zmierzy się z Legią Warszawa w starciu, które od lat elektryzuje kibiców w całej Polsce. Oba zespoły znajdują się w dolnej części tabeli, więc stawka meczu jest wyjątkowo wysoka. Ekipa Widzewiaków ma na swoim koncie 16 punktów i zajmuje 13. miejsce, natomiast drużyna Wojskowych, z takim samym dorobkiem, dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu plasuje się na 11. pozycji.
Dla obu drużyn będzie to doskonała okazja, by poprawić swoją sytuację w lidze i złapać nieco oddechu przed kolejnymi wyzwaniami. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 2 listopada o godzinie 20:15.
Moim zdaniem to Widzew Łódź wygra nadchodzące spotkanie, ponieważ zespół Igora Jovicevicia wydaje się być w lepszej formie i panuje w nim większa stabilność. W Legii Warszawa natomiast jesteśmy świadkami sporego chaosu po zwolnieniu Edwarda Iordanescu. Tymczasowym szkoleniowcem ekipy Wojskowych został Inaki Astiz. Mój typ: zwycięstwo Widzewa Łódź.
Widzew Łódź – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa
Przed nadchodzącym meczem Widzewa Łódź z Legią Warszawa sytuacja kadrowa obu drużyn wygląda dość stabilnie, choć nie brakuje kilku osłabień. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie Marcela Krajewskiego, który będzie musiał pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek. Z kolei w drużynie gości lista nieobecnych jest dłuższa – z powodu kontuzji nie zagrają Jean-Pierre Nsame oraz Henrique Arreiol, natomiast za kartki będzie pauzował Petar Stojanović. Mimo tych braków, pojedynek zapowiada się na ciekawe i wyrównane widowisko.
Marcel Krajewski
Żółte kartki
Po 1 meczu
Jean Pierre Nsame
Uraz ścięgna Achillesa
Koniec listopada 2025
Henrique Arreiol
Uraz ścięgna udowego
Niepewny
Petar Stojanovic
Żółte kartki
Po 1 meczu
Widzew Łódź – Legia Warszawa, ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki Widzewa Łódź i Legii Warszawa pokazują, że oba zespoły prezentują nierówną formę. W rozgrywkach Pucharu Polski łodzianie sprawili swoim kibicom sporo radości, pokonując Zagłębie Lubin 1:0 i awansując do kolejnej rundy. Z kolei warszawiacy odpadli z turnieju po porażce 1:2 z Pogonią Szczecin, co było sporą niespodzianką. W lidze również nie obyło się bez rozczarowań – Widzew w poprzedniej kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrał aż 0:3 z Motorem Lublin, natomiast Legia bezbramkowo zremisowała w hicie z Lechem Poznań.
Widzew Łódź – Legia Warszawa, historia
Historia bezpośrednich starć Widzewa Łódź z Legią Warszawa od zawsze budziła ogromne emocje wśród kibiców obu drużyn. To jedno z najbardziej zaciętych rywalizacji w historii polskiej Ekstraklasy, często określane mianem „Derbów Polski”. W ostatnich pięciu meczach zdecydowaną przewagę miała Legia, która aż czterokrotnie wychodziła zwycięsko z tej konfrontacji. Widzew zdołał wygrać tylko raz, natomiast żadne ze spotkań nie zakończyło się remisem. Mimo takiego bilansu, każde spotkanie tych drużyn to gwarancja wielkich emocji.
Widzew Łódź – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 3.10, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to mniej więcej 2.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Widzew Łódź – Legia Warszawa, przewidywane składy
|5Stelios Andreou
|6Juljan Shehu
|8Tonio Teklic
|9Andi Zeqiri
|13Dion Gallapeni
|19Bartłomiej Pawłowski
|25Marek Hanousek
|27Pape Meïssa Ba
|30Veljko Ilic
|77Ángel Baena
|4Marco Burch
|5Claude Goncalves
|11Kacper Chodyna
|13Arkadiusz Reca
|27Gabriel Kobylak
|44Damian Szymański
|53Wojciech Urbański
|55Artur Jędrzejczyk
|77Ermal Krasniqi
|91Kamil Piątkowski
|99Noah Weißhaupt
Widzew Łódź – Legia Warszawa, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Widzewem Łódź a Legią Warszawa w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 2 listopada o godzinie 20:15.
