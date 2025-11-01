Widzew Łódź – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami pojedynek, który przez wielu kibiców jest określany jako "Derby Polski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 2 listopada o godzinie 20:15.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Widzew Łódź – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Przed nami kolejne emocjonujące spotkanie w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Widzew Łódź zmierzy się z Legią Warszawa w starciu, które od lat elektryzuje kibiców w całej Polsce. Oba zespoły znajdują się w dolnej części tabeli, więc stawka meczu jest wyjątkowo wysoka. Ekipa Widzewiaków ma na swoim koncie 16 punktów i zajmuje 13. miejsce, natomiast drużyna Wojskowych, z takim samym dorobkiem, dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu plasuje się na 11. pozycji.

Dla obu drużyn będzie to doskonała okazja, by poprawić swoją sytuację w lidze i złapać nieco oddechu przed kolejnymi wyzwaniami. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 2 listopada o godzinie 20:15.

Moim zdaniem to Widzew Łódź wygra nadchodzące spotkanie, ponieważ zespół Igora Jovicevicia wydaje się być w lepszej formie i panuje w nim większa stabilność. W Legii Warszawa natomiast jesteśmy świadkami sporego chaosu po zwolnieniu Edwarda Iordanescu. Tymczasowym szkoleniowcem ekipy Wojskowych został Inaki Astiz. Mój typ: zwycięstwo Widzewa Łódź.

Widzew Łódź – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Widzewa Łódź z Legią Warszawa sytuacja kadrowa obu drużyn wygląda dość stabilnie, choć nie brakuje kilku osłabień. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie Marcela Krajewskiego, który będzie musiał pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek. Z kolei w drużynie gości lista nieobecnych jest dłuższa – z powodu kontuzji nie zagrają Jean-Pierre Nsame oraz Henrique Arreiol, natomiast za kartki będzie pauzował Petar Stojanović. Mimo tych braków, pojedynek zapowiada się na ciekawe i wyrównane widowisko.

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Marcel Krajewski Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Legia Warsaw Zawodnik Powrót Jean Pierre Nsame Uraz ścięgna Achillesa Koniec listopada 2025 Henrique Arreiol Uraz ścięgna udowego Niepewny Petar Stojanovic Żółte kartki Po 1 meczu

Widzew Łódź – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki Widzewa Łódź i Legii Warszawa pokazują, że oba zespoły prezentują nierówną formę. W rozgrywkach Pucharu Polski łodzianie sprawili swoim kibicom sporo radości, pokonując Zagłębie Lubin 1:0 i awansując do kolejnej rundy. Z kolei warszawiacy odpadli z turnieju po porażce 1:2 z Pogonią Szczecin, co było sporą niespodzianką. W lidze również nie obyło się bez rozczarowań – Widzew w poprzedniej kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrał aż 0:3 z Motorem Lublin, natomiast Legia bezbramkowo zremisowała w hicie z Lechem Poznań.

Widzew Łódź – Legia Warszawa, historia

Historia bezpośrednich starć Widzewa Łódź z Legią Warszawa od zawsze budziła ogromne emocje wśród kibiców obu drużyn. To jedno z najbardziej zaciętych rywalizacji w historii polskiej Ekstraklasy, często określane mianem „Derbów Polski”. W ostatnich pięciu meczach zdecydowaną przewagę miała Legia, która aż czterokrotnie wychodziła zwycięsko z tej konfrontacji. Widzew zdołał wygrać tylko raz, natomiast żadne ze spotkań nie zakończyło się remisem. Mimo takiego bilansu, każde spotkanie tych drużyn to gwarancja wielkich emocji.

Widzew Łódź – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 3.10, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to mniej więcej 2.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Widzew Łódź Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 13:29 .

Widzew Łódź – Legia Warszawa, przewidywane składy

Widzew Łódź Igor Jovicevic Legia Warszawa Iñaki Astiz Widzew Łódź Igor Jovicevic 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 98 Kikolski 3 Kozlovsky 4 Żyro 14 Visus 16 Therkildsen 10 Alvarez 18 Selahi 55 Czyż 57 Akere 99 Bergier 7 Fornalczyk 82 Urbański 29 Rajovic 21 Biczachczjan 22 Elitim 8 Augustyniak 67 Kapustka 19 Vinagre 3 Kapuadi 12 Pankov 7 Wszołek 1 Tobiasz 98 Kikolski 3 Kozlovsky 4 Żyro 14 Visus 16 Therkildsen 10 Alvarez 18 Selahi 55 Czyż 57 Akere 99 Bergier 7 Fornalczyk 82 Urbański 29 Rajovic 21 Biczachczjan 22 Elitim 8 Augustyniak 67 Kapustka 19 Vinagre 3 Kapuadi 12 Pankov 7 Wszołek 1 Tobiasz 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Legia Warszawa Iñaki Astiz Rezerwowi 5 Stelios Andreou 6 Juljan Shehu 8 Tonio Teklic 9 Andi Zeqiri 13 Dion Gallapeni 19 Bartłomiej Pawłowski 25 Marek Hanousek 27 Pape Meïssa Ba 30 Veljko Ilic 77 Ángel Baena 4 Marco Burch 5 Claude Goncalves 11 Kacper Chodyna 13 Arkadiusz Reca 27 Gabriel Kobylak 44 Damian Szymański 53 Wojciech Urbański 55 Artur Jędrzejczyk 77 Ermal Krasniqi 91 Kamil Piątkowski 99 Noah Weißhaupt

Widzew Łódź – Legia Warszawa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Widzewa

remisem

zwycięstwem Legii zwycięstwem Widzewa 100%

remisem 0%

zwycięstwem Legii 0% 2+ Votes

Widzew Łódź – Legia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Widzewem Łódź a Legią Warszawa w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 2 listopada o godzinie 20:15.

