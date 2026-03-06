Widzew Łódź – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2026)

Widzew Łódź podejmie Lecha Poznań w hicie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę (7 marca) o godz. 20:15. Misji ratunkowej w Sercu Łodzi podjął się Aleksandar Vuković, który zastąpił zwolnionego Igora Jovicevicia.

PressFocus Na zdjęciu: Andi Zeqiri

Widzew – Lech: typy bukmacherskie

Widzew Łódź zmierzy się przy Al. Piłsudskiego z Lechem Poznań w jednym z najciekawszych spotkań 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na ławce trenerskiej czterokrotnych mistrzów Polski zadebiutuje Aleksandar Vuković. Serb przejął zespół po tym, jak zwolniony został Igor Jovićević. Decyzja zapadła po odpadnięciu Widzewa w ćwierćfinale STS Pucharu Polski, w którym Łodzianie przegrali z GKS-em Katowice. Zmiana trenera ma być impulsem dla drużyny, która w lidze znalazła się w strefie spadkowej.

Debiut Vukovicia nie będzie jednak należał do najłatwiejszych. Do Łodzi przyjeżdża rozpędzony mistrz Polski, który wygrał cztery ostatnie mecze w Ekstraklasie. Kolejorz również w środku tygodnia pożegnał się z krajowym pucharem zabrzańskim Górnikiem. Poznaniacy zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli. Po ligowych zwycięstwach w Zabrzu i Kielcach Lech jest najlepiej punktującym zespołów poza własnym stadionem w bieżących rozgrywkach. Nowy trener, presja wyniku i gorąca atmosfera mogą sprawić, że Widzew pokaże zupełnie inne oblicze. Mój typ: zwycięstwo Widzewa Łódź.

Paweł STS 2.65 Wygrana Widzewa Łódź Zagraj w STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Widzew – Lech: ostatnie wyniki

W miniony wtorek Widzew pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Polski. Łodzianie przegrali z GKS-em Katowice po serii rzutów karnych i zwolniony został Jovicević. Również wyniki w lidze nie należą do najbardziej udanych dla drużyny z Al. Piłsudskiego. W poprzedniej kolejce Ekstraklasy Widzew przegrał w Szczecinie z Pogonią (0:1). Wcześniej Łodzianie bezbramkowo zremisowali z Cracovią, pokonali Wisłę Płock (2:0), a także musieli uznać wyższość Katowiczan, przegrywając (0:1).

Kolejorz na własnym stadionie uległ Górnikowi Zabrze (0:1) i odpadł z rywalizacji o Puchar Polski. W lidze Poznaniacy potrafią jednak dostarczać kibicom sporo emocji. W poprzedni weekend Lech pokonał Raków Częstochowa (4:3), a zwycięską bramkę w 91. minucie zdobył Yannick Agnero. W międzyczasie mistrzowie Polski rywalizowali także w europejskich pucharach. W Lidze Konferencji pokonali KuPS Kuopio (1:0), pokonali Koronę Kielce (2:1) w Ekstraklasie oraz zwyciężyli z KuPS (2:0) w pierwszym spotkaniu rozegranym w Finlandii.

Widzew – Lech: historia

W sierpniowym spotkaniu Lecha z Widzewem nie brakowało emocji. Do przerwy Kolejorz prowadził po golu Luisa Palmy. Po zmianie stron wyrównał Bartłomiej Pawłowski z rzutu karnego. Trzy punkty Poznaniakom zapewnił Bryan Fiabema, który obecnie reprezentuje barwy holenderskiego ADO Den Haag. W zeszłej kampanii Kolejorz wygrał u siebie (4:1), a Łodzianie pokonali Lecha (2:1).

Widzew – Lech: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, zwycięstwo Lecha Poznań w Łodzi zostało wycenione na poziomie 2.50. Z kolei wygrana Widzewa oscyluje w granicach 2.65-2.72. Jeśli rozważasz typ na remis, to taki kurs wynosi mniej więcej 3.65.

Widzew Łódź Remis Lech Poznań 2.65 3.40 2.50 2.72 3.65 2.50 2.72 3.65 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 06:59

Widzew – Lech: przewidywane składy

Widzew Łódź: Drągowski – Isaac, Andreou, Wiśniewski, Cheng – Bukari, Lerager, Shehu, Fornalczyk, Kornvig – Bergier

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Gholizadeh, Ouma, Rodriguez, Bengtsson, Palma – Ishak

Widzew – Lech: sonda

Kto wygra spotkanie? Widzew Łódź

Remis

Lech Poznań Widzew Łódź

Remis

Lech Poznań 0 Votes

Widzew – Lech: transmisja meczu

Mecz Widzew Łódź – Lech Poznań w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 20:15. Rywalizacja będzie transmitowana na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.