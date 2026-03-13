West Ham United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Matheus Nunes

West Ham – Manchester City: typy bukmacherskie

W 30. kolejce Premier League na stadionie w Manchesterze zobaczymy najlepiej punktujący zespół w pięciu ostatnich ligowych spotkaniach. Manchester City wciąż nie może jednak dogonić lidera w klasyfikacji za cały sezon. Pomóc w tym może pokonanie najbliższego przeciwnika, a konkretnie West Hamu United. Po tej rywalizacji spodziewam się przede wszystkim goli. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,55 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

West Ham – Manchester City: ostatnie wyniki

West Ham ma za sobą dwa kolejne mecze przeciwko drużynom z Londynu. Najpierw Młoty mierzyły się z Fulham na poziomie Premier League. Na wyjeździe udało im się wygrać 1:0. Więcej kłopotom sprawił im Brentford. W pucharowej potyczce do wyłonienia ćwierćfinalisty Pucharu Anglii konieczne były rzuty karne, a te lepiej wykonywali gracze West Hamu.

Manchester City również zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Obywatele awans uzyskali dzięki pokonaniu w delegacji Newcastle United 3:1. Wyraźnie słabiej poszedł im wyjazd do Madrytu. Tamtejszy Real był bowiem o kilka klas lepszy i rozbił Manchester City 3:0 w pierwszym spotkaniu o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

West Ham – Manchester City: historia

W ubiegłym roku odbyły się dwa bezpośrednie mecze tych drużyn. Oba miały miejsce na Etihad Stadium i oba zakończyły się wygraną gospodarzy. Manchester City w styczniu pokonał West Ham United 4:1, a w grudniu nie dał sobie nawet wbić bramki, zwyciężając 3:0.

West Ham – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester City, czego dowodzi kurs 1.70, przy współczynniku 4.40 na sukces West Hamu. Remis wyceniono kursem między 3.90 a 4.05.

West Ham – Manchester City: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana West Hamu

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana West Hamu

Remis

Wygrana Manchesteru City 0 Votes

West Ham – Manchester City: przewidywane składy

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa, Soucek; Bowen, Pablo, Castellanos

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland

West Ham – Manchester City: transmisja meczu

Mecz West Ham – Manchester City odbędzie się w sobotę (14 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.