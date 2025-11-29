West Ham United – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

15:00, 29. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

West Ham United - Liverpool FC: typy i kursy na mecz 13. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Alexander Isak
PressFocus Na zdjęciu: Alexander Isak

West Ham – Liverpool: typy bukmacherskie

W 13. serii gier Premier League zagrają West Ham United i Liverpool, czyli kluby prezentujące się znacznie poniżej swojego potencjału. Obu drużynom punkty potrzebne są w trybie pilnym. Gospodarze próbują uniknąć spadku z angielskiej elity, a przyjezdni nie chcą utracić kontaktu z szeroką czołówką. Który z klubów przybliży się w niedzielę do realizacji swojego celu? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,54
Powyżej 2‚5 bramki
przejdź do STS
*Kursy z 28.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

West Ham – Liverpool: ostatnie wyniki

W tabeli Premier League West Ham United znaleźć można tuż nad strefą spadkową. Sytuacja popularnych Młotów byłaby jeszcze trudniejsza, gdyby nie zwyżka formy w ostatnich tygodniach. Londyńczycy wykorzystali atut własnego boiska do pokonania Newcastle United 3:1 i Burnley 3:2. Punkt udało się zdobyć też na wyjeździe z Bournemouth (2:2).

Z każdym kolejnym meczem coraz trudniejsze staje się opisanie tego, co w tym sezonie dzieje się z Liverpoolem. Aktualny mistrz Anglii zaliczył kapitalny start, by później spektakularnie pikować w dół. Gdy wydaje się, że The Reds wyszli już na prostą, problemy drużyny Arne Slota wracają ze zdwojoną siłą. Liverpool przegrał trzy ostatnie mecze. Sposób na pokonanie ekipy z Anfield znaleźli zawodnicy Manchesteru City (0:3), Nottingham Forest (0:3) oraz PSV Eindhoven (1:4).

West Ham – Liverpool: historia

W minionym sezonie odbyły się trzy bezpośrednie mecze z udziałem tych drużyn. Liverpool szczególnie efektownie wypadł w pierwszych dwóch potyczkach, kiedy to rozbił West Ham kolejno 5:1 i 5:0. The Reds najbardziej łaskawi dla oponenta z Londynu byli w maju tego roku, kiedy to na Anfield zwyciężyli 2:1.

West Ham – Liverpool: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Liverpool powinien sobie poradzić w meczu zaplanowanym na London Stadium. Współczynnik na sukces The Reds to 1.72, przy kursie 4.20 na trzy punkty dla West Hamu. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi 4.00.

West Ham
Remis
Liverpool FC
4.20
4.00
1.75
4.40
4.15
1.71
4.15
4.05
1.71
4.10
4.05
1.67
4.40
4.15
1.75
Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 14:43

West Ham – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana West Hamu
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu
  • Wygrana West Hamu
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu

0 Votes

West Ham – Liverpool: przewidywane składy

West Ham – Liverpool: transmisja meczu

Mecz West Ham – Liverpool odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 15:05. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Canal+ Online ZA DARMO na 30 dni od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

