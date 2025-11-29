West Ham United – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Alexander Isak

West Ham – Liverpool: typy bukmacherskie

W 13. serii gier Premier League zagrają West Ham United i Liverpool, czyli kluby prezentujące się znacznie poniżej swojego potencjału. Obu drużynom punkty potrzebne są w trybie pilnym. Gospodarze próbują uniknąć spadku z angielskiej elity, a przyjezdni nie chcą utracić kontaktu z szeroką czołówką. Który z klubów przybliży się w niedzielę do realizacji swojego celu? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

West Ham – Liverpool: ostatnie wyniki

W tabeli Premier League West Ham United znaleźć można tuż nad strefą spadkową. Sytuacja popularnych Młotów byłaby jeszcze trudniejsza, gdyby nie zwyżka formy w ostatnich tygodniach. Londyńczycy wykorzystali atut własnego boiska do pokonania Newcastle United 3:1 i Burnley 3:2. Punkt udało się zdobyć też na wyjeździe z Bournemouth (2:2).

Z każdym kolejnym meczem coraz trudniejsze staje się opisanie tego, co w tym sezonie dzieje się z Liverpoolem. Aktualny mistrz Anglii zaliczył kapitalny start, by później spektakularnie pikować w dół. Gdy wydaje się, że The Reds wyszli już na prostą, problemy drużyny Arne Slota wracają ze zdwojoną siłą. Liverpool przegrał trzy ostatnie mecze. Sposób na pokonanie ekipy z Anfield znaleźli zawodnicy Manchesteru City (0:3), Nottingham Forest (0:3) oraz PSV Eindhoven (1:4).

West Ham – Liverpool: historia

W minionym sezonie odbyły się trzy bezpośrednie mecze z udziałem tych drużyn. Liverpool szczególnie efektownie wypadł w pierwszych dwóch potyczkach, kiedy to rozbił West Ham kolejno 5:1 i 5:0. The Reds najbardziej łaskawi dla oponenta z Londynu byli w maju tego roku, kiedy to na Anfield zwyciężyli 2:1.

West Ham – Liverpool: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Liverpool powinien sobie poradzić w meczu zaplanowanym na London Stadium. Współczynnik na sukces The Reds to 1.72, przy kursie 4.20 na trzy punkty dla West Hamu. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi 4.00.

West Ham – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana West Hamu

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana West Hamu

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

West Ham – Liverpool: przewidywane składy

West Ham – Liverpool: transmisja meczu

Mecz West Ham – Liverpool odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 15:05. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

