West Ham United – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

West Ham – Liverpool: typy bukmacherskie
W 13. serii gier Premier League zagrają West Ham United i Liverpool, czyli kluby prezentujące się znacznie poniżej swojego potencjału. Obu drużynom punkty potrzebne są w trybie pilnym. Gospodarze próbują uniknąć spadku z angielskiej elity, a przyjezdni nie chcą utracić kontaktu z szeroką czołówką. Który z klubów przybliży się w niedzielę do realizacji swojego celu? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
West Ham – Liverpool: ostatnie wyniki
W tabeli Premier League West Ham United znaleźć można tuż nad strefą spadkową. Sytuacja popularnych Młotów byłaby jeszcze trudniejsza, gdyby nie zwyżka formy w ostatnich tygodniach. Londyńczycy wykorzystali atut własnego boiska do pokonania Newcastle United 3:1 i Burnley 3:2. Punkt udało się zdobyć też na wyjeździe z Bournemouth (2:2).
- Sprawdź: tabela Premier League
Z każdym kolejnym meczem coraz trudniejsze staje się opisanie tego, co w tym sezonie dzieje się z Liverpoolem. Aktualny mistrz Anglii zaliczył kapitalny start, by później spektakularnie pikować w dół. Gdy wydaje się, że The Reds wyszli już na prostą, problemy drużyny Arne Slota wracają ze zdwojoną siłą. Liverpool przegrał trzy ostatnie mecze. Sposób na pokonanie ekipy z Anfield znaleźli zawodnicy Manchesteru City (0:3), Nottingham Forest (0:3) oraz PSV Eindhoven (1:4).
West Ham – Liverpool: historia
W minionym sezonie odbyły się trzy bezpośrednie mecze z udziałem tych drużyn. Liverpool szczególnie efektownie wypadł w pierwszych dwóch potyczkach, kiedy to rozbił West Ham kolejno 5:1 i 5:0. The Reds najbardziej łaskawi dla oponenta z Londynu byli w maju tego roku, kiedy to na Anfield zwyciężyli 2:1.
West Ham – Liverpool: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Liverpool powinien sobie poradzić w meczu zaplanowanym na London Stadium. Współczynnik na sukces The Reds to 1.72, przy kursie 4.20 na trzy punkty dla West Hamu. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi 4.00.
West Ham – Liverpool: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana West Hamu
- Remis
- Wygrana Liverpoolu
0 Votes
West Ham – Liverpool: przewidywane składy
|1Mads Hermansen
|2Kyle Walker-Peters
|5Igor Julio
|11Niclas Füllkrug
|24Guido Rodriguez
|27Soungoutou Magassa
|28Tomas Soucek
|39Andrew Irving
|17Luis Guilherme
|3Wataru Endo
|14Federico Chiesa
|22Hugo Ekitike
|25Giorgi Mamardashvili
|47Calvin Ramsay
|73Rio Ngumoha
|6Milos Kerkez
|17Curtis Jones
West Ham – Liverpool: transmisja meczu
Mecz West Ham – Liverpool odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 15:05. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.