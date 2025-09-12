West Ham United – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

West Ham United - Tottenham Hotspur: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (13 września) o godzinie 18:30.

West Ham – Tottenham, typy bukmacherskie

W sobotę odbędzie się niezwykle interesujące starcie w ramach 4. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim West Ham United przed własną publicznością podejmie Tottenham Hotspur. Gospodarze po beznadziejnym początku sezonu wrócili już na zwycięskie tory. Koguty natomiast rozpoczęli bardzo dobrze kampanię, ale tuż przed przerwą reprezentacyjną ponieśli niespodziewaną porażkę. Starcie derbowe zawsze przynoszą emocje i zapewne będzie tak samo teraz na London Stadium.

Ja spodziewam się, że ostatecznie triumf wpadnie do rąk podopiecznych Thomasa Franka. Mój typ: wygrana Tottenhamu

West Ham – Tottenham, ostatnie wyniki

West Ham United, tak jak wcześniej wspominaliśmy, zaliczył fatalne wejście w nowy sezon. Rozgrywki Młoty rozpoczęły od trzech porażek z rzędu (0:3 z Sunderlandem, 1:5 z Chelsea oraz 2:3 z Wolves w Pucharze Ligi Angielskiej). Londyńczycy jednak przed przerwą reprezentacyjną odnieśli pierwsze zwycięstwo (3:0 z Nottingham Forest).

Tottenham Hotspur natomiast kampanię rozpoczął od porażki w Superpucharze Europy (po rzutach karnych z PSG). Premier League natomiast zaczęła się dla ekipy Thomasa Franka od dwóch zwycięstw (3:0 z Burnley i 2:0 z Manchesterem City), ale ostatnio zdarzyła im się bolesna wpadka (0:1 z Bournemouth).

West Ham – Tottenham, historia

Rywalizacja West Hamu United z Tottenhamem Hotspur to jedno z ciekawszych derbowych starć w Londynie. Mecze między tymi drużynami zawsze niosą sporo emocji, bo choć Koguty uchodzi za klub bardziej utytułowany, to Młoty nieraz potrafiły sprawić mu kłopoty. W minionym sezonie jesienią wygrali goście sobotniego pojedynku 4:1, ale wiosną padł już remis 1:1, co tylko podkreśla nieprzewidywalność tych starć.

West Ham – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Thomasa Franka, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa West Hamu United oscyluje natomiast w okolicach 3.35.

West Ham – Tottenham, kto wygra?

West Ham – Tottenham, przewidywane składy

West Ham – Tottenham, transmisja

Spotkanie West Ham United – Tottenham Hotspur będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na anttenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji na London Stadium już w sobotę (13 września) o godzinie 18:30.

