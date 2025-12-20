Villarreal CF – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami starcie na szczycie w hiszpańskiej ekstraklasie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego niezwykle interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio de la Ceramica już w najbliższą niedzielę, czyli 21 grudnia, o godzinie 16:15.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Raphinha

Villarreal CF – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami hitowe spotkanie pomiędzy Villarrealem a Barceloną w ramach 17. kolejki La Ligi. Zespół prowadzony przez Marcelino zgromadził 35 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli, natomiast drużyna Hansiego Flicka posiada aż 43 oczka, dzięki czemu jest liderem rozgrywek. To zapowiada prawdziwe starcie na szczycie hiszpańskiej ekstraklasy. Początek rywalizacji na Estadio de la Ceramica już w najbliższą niedzielę, 21 grudnia o godzinie 16:15.

W tym meczu spotkają się ze sobą dwa zespoły znajdujące się w ścisłej czołówce ligowej tabeli. Myślę, że w jutrzejszym pojedynku może dojść do podziału punktów. Mój typ: remis.

Ernest STS 4.20 Remis

Villarreal CF – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Villarreal mierzy się z poważnymi brakami kadrowymi, ponieważ najprawdopodobniej zabraknie m.in. Pape’a Gueye’a, Iliasa Akhomacha, Gerarda Moreno, Santiago Mourino oraz Willy’ego Kambwali. Po stronie Barcelony najpewniej nie zagrają Dani Olmo, Gavi i Ronald Araujo, a występ mającego ostatnio problemy zdrowotne Roberta Lewandowskiego stoi pod znakiem zapytania. Spore absencje mogą mieć istotny wpływ na przebieg spotkania.

Villarreal CF – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Villarreal w dwóch ostatnich meczach zanotował rozczarowujące wyniki, niespodziewanie przegrywając 1:2 z Racingiem Santander w Pucharze Króla oraz ulegając Kopenhadze 2:3 w Lidze Mistrzów. Z kolei FC Barcelona jest na fali wznoszącej – odniosła dwa zwycięstwa, pokonując Guadalajarę 2:0 w rozgrywkach pucharowych i Osasunę Pampeluna 2:0 w La Lidze. Te rezultaty pokazują odmienną formę obu zespołów przed bezpośrednim starciem.

Villarreal CF – FC Barcelona, historia

Co ciekawe, bezpośrednia rywalizacja Villarrealu z Barceloną w ostatnich latach jest bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich meczach nieznacznie lepiej wypadła jednak ekipa Duma Katalonii, która odniosła trzy zwycięstwa. W tym okresie drużyna Żółtej Łodzi Podwodnej wygrała dwa razy, co oznacza, że nie byliśmy świadkami ani jednego remisu. Podział punktów nie jest wykluczony w najbliższym pojedynku między tymi klubami.

Villarreal CF – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, którzy od kilku kolejek zasiadają na fotelu lidera ligowej tabeli. Kurs na wygraną Villarrealu wynosi około 3.25, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.20. Zarejestruj nowe konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Villarreal FC Barcelona Odds are subject to change. Last updated 17 grudnia 2025 16:38

Villarreal CF – FC Barcelona, przewidywane składy

Villarreal: Junior – Navarro, Foyth, Veiga, Cardona – Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro – Perez, Mikautadze

Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Eric, Pedri – Yamal, Rashford, Raphinha – Torres

Villarreal CF – FC Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Villarrealu

remisem

zwycięstwem Barcelony zwycięstwem Villarrealu 0%

remisem 0%

zwycięstwem Barcelony 100% 1+ Votes

Villarreal CF – FC Barcelona, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Villarrealem a Barceloną w ramach 17. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 i w dwóch serwisach streamingowych – ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Początek starcia na Estadio de la Ceramica w niedzielę, 21 grudnia o godzinie 16:15.

