Ukraina – Francja: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

Ukraina – Francja: typy i kursy na mecz eliminacji do mistrzostw świata. Nasi sąsiedzi postarają się zatrzymać drużynę Kyliana Mbappe. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie we Wrocławiu już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 20:45.

Ukraina – Francja, typy i przewidywania

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 w grupie D dopiero ruszają, a pierwszym meczem będzie pojedynek Ukraina – Francja. Obie drużyny liczą na udany początek kwalifikacji, chcąc już na starcie wysłać rywalom jasny sygnał o swoich ambicjach. Faworytem spotkania pozostaje drużyna Trójkolorowych, która przynajmniej na papierze dysponuje dużo silniejszym składem, a ponadto ma większe doświadczenie na wielkich turniejach.

Ciekawostką jest fakt, że mecz między Ukraińcami a Francuzami odbędzie się na Tarczyński Arenie we Wrocławiu, która po raz kolejny stanie się gospodarzem międzynarodowego widowiska. Początek rywalizacji już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 20:45.

W ostatnich trzech meczach Ukrainy z Francją oba zespoły zdobywały bramki. Czy tak samo będzie jutrzejszego wieczoru? To bardzo prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: BTTS – tak.

Ukraina – Francja, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Ukrainy w nadchodzącym spotkaniu będzie musiała radzić sobie bez swojego podstawowego bramkarza – Andrija Łunina – co z pewnością stanowi spore osłabienie. We francuskiej drużynie również nie brakuje problemów kadrowych – kontuzje wyeliminowały z gry m.in. Eduardo Camavingę i Williama Salibę, a dodatkowo w kadrze zabraknie Rayana Cherkiego. Oba zespoły przystąpią więc do meczu w okrojonym składzie.

Kontuzje i zawieszenia Ukraina Zawodnik Powrót Władysław Koczergin Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2026 Roman Jaremczuk Uraz mięśnia Kilka tygodni Viktor Tsygankov Uraz uda Niepewny Andriy Lunin Uraz mięśnia Połowa września 2025

Kontuzje i zawieszenia Francja Zawodnik Powrót Ferland Mendy Uraz mięśnia Połowa września 2025 Eduardo Camavinga Kontuzja goleni Połowa września 2025 Boubacar Kamara Uraz ścięgna udowego Koniec września 2025 William Saliba Uraz kostki Połowa września 2025 Rayan Cherki Uraz mięśnia Początek listopada 2025

Ukraina – Francja, ostatnie wyniki

Ukraina ma za sobą dwa mecze towarzyskie, w których zaprezentowała nierówną formę. Najpierw uległa Kanadzie 2:4, ale później zdołała pokonać Nową Zelandię 2:1. Francja natomiast rywalizowała na wyższym szczeblu, bo w Lidze Narodów. W półfinale podopieczni Didiera Deschampsa przegrali po szalonym meczu 4:5 z Hiszpanią, natomiast w spotkaniu o trzecie miejsce pokazali skuteczność i pewnie wygrali 2:0 z Niemcami.

Ukraina – Francja, historia

Historia bezpośrednich starć Ukrainy z Francją pokazuje, iż rywalizacja tych zespołów w ostatnich latach była bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich meczach ekipa Trójkolorowych wygrała dwa razy, Ukraińcy triumfowali raz, a ponadto dwukrotnie padł remis. Ostatnie spotkanie obu drużyn miało miejsce cztery lata temu – zakończyło się wynikiem 1:1 – co tylko potwierdza, że nasz sąsiad potrafi postawić się lepszemu rywalowi.

Ukraina – Francja, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są goście, którzy dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Ukrainy wynosi około 8.40, typ na zwycięstwo Francji to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.75. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Ukraina – Francja, przewidywane składy

Ukraina Serhii Rebrov Francja Didier Deschamps Ukraina Serhii Rebrov 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 12 Riznyk 3 Konoplya 13 Zabarny 2 Bondar 22 Matvienko 18 Yarmoliuk 6 Kalyuzhnyi 7 Zubkov 5 Bondarenko 8 Sudakov 11 Dowbyk 9 Thuram 10 Mbappe 7 Dembele 19 Doue 14 Rabiot 8 Tchouameni 22 Hernandez 15 Konate 2 Upamecano 4 Kounde 16 Maignan 12 Riznyk 3 Konoplya 13 Zabarny 2 Bondar 22 Matvienko 18 Yarmoliuk 6 Kalyuzhnyi 7 Zubkov 5 Bondarenko 8 Sudakov 11 Dowbyk 9 Thuram 10 Mbappe 7 Dembele 19 Doue 14 Rabiot 8 Tchouameni 22 Hernandez 15 Konate 2 Upamecano 4 Kounde 16 Maignan 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Francja Didier Deschamps Rezerwowi 4 Ołeksandr Swatok 10 Mykola Shaparenko 14 Bogdan Mykhaylichenko 15 Viktor Tsygankov 16 Vladyslav Dubinchak 20 Oleksandr Nazarenko 21 Vladyslav Vanat 23 Georgi Bushchan 24 Oleg Ocheretko 25 Taras Mykhavko 26 Nazar Voloshyn 1 Anatoliy Trubin 17 Ołeksandr Zinczenko 19 Oleksiy Gutsulyak 1 Brice Samba 3 Lucas Digne 5 Benjamin Pavard 6 Matteo Guendouzi 11 Michael Olise 12 Maghnes Akliouche 13 Manu Koné 17 Malo Gusto 18 Bradley Barcola 21 Lucas Hernandez 23 Lucas Chevalier 24 Hugo Ekitike

Ukraina – Francja, kto wygra?

Ukraina – Francja, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Ukrainą a Francją w ramach kwalifikacji mistrzostw świata będzie transmitowane na następujących kanałach telewizyjnych – TVP Sport oraz Polsat Sport 1. Ponadto ten mecz można obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na dwóch platformach streamingowych – tvpsport.pl i Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie we Wrocławiu już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 20:45.

