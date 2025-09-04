Ukraina – Francja: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

Ukraina – Francja, typy i przewidywania
Eliminacje do mistrzostw świata 2026 w grupie D dopiero ruszają, a pierwszym meczem będzie pojedynek Ukraina – Francja. Obie drużyny liczą na udany początek kwalifikacji, chcąc już na starcie wysłać rywalom jasny sygnał o swoich ambicjach. Faworytem spotkania pozostaje drużyna Trójkolorowych, która przynajmniej na papierze dysponuje dużo silniejszym składem, a ponadto ma większe doświadczenie na wielkich turniejach.
Ciekawostką jest fakt, że mecz między Ukraińcami a Francuzami odbędzie się na Tarczyński Arenie we Wrocławiu, która po raz kolejny stanie się gospodarzem międzynarodowego widowiska. Początek rywalizacji już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 20:45.
W ostatnich trzech meczach Ukrainy z Francją oba zespoły zdobywały bramki. Czy tak samo będzie jutrzejszego wieczoru? To bardzo prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: BTTS – tak.
Ukraina – Francja, sytuacja kadrowa
Reprezentacja Ukrainy w nadchodzącym spotkaniu będzie musiała radzić sobie bez swojego podstawowego bramkarza – Andrija Łunina – co z pewnością stanowi spore osłabienie. We francuskiej drużynie również nie brakuje problemów kadrowych – kontuzje wyeliminowały z gry m.in. Eduardo Camavingę i Williama Salibę, a dodatkowo w kadrze zabraknie Rayana Cherkiego. Oba zespoły przystąpią więc do meczu w okrojonym składzie.
Władysław Koczergin
Uraz więzadła krzyżowego
Początek marca 2026
Roman Jaremczuk
Uraz mięśnia
Kilka tygodni
Viktor Tsygankov
Uraz uda
Niepewny
Andriy Lunin
Uraz mięśnia
Połowa września 2025
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Połowa września 2025
Eduardo Camavinga
Kontuzja goleni
Połowa września 2025
Boubacar Kamara
Uraz ścięgna udowego
Koniec września 2025
William Saliba
Uraz kostki
Połowa września 2025
Rayan Cherki
Uraz mięśnia
Początek listopada 2025
Ukraina – Francja, ostatnie wyniki
Ukraina ma za sobą dwa mecze towarzyskie, w których zaprezentowała nierówną formę. Najpierw uległa Kanadzie 2:4, ale później zdołała pokonać Nową Zelandię 2:1. Francja natomiast rywalizowała na wyższym szczeblu, bo w Lidze Narodów. W półfinale podopieczni Didiera Deschampsa przegrali po szalonym meczu 4:5 z Hiszpanią, natomiast w spotkaniu o trzecie miejsce pokazali skuteczność i pewnie wygrali 2:0 z Niemcami.
Ukraina – Francja, historia
Historia bezpośrednich starć Ukrainy z Francją pokazuje, iż rywalizacja tych zespołów w ostatnich latach była bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich meczach ekipa Trójkolorowych wygrała dwa razy, Ukraińcy triumfowali raz, a ponadto dwukrotnie padł remis. Ostatnie spotkanie obu drużyn miało miejsce cztery lata temu – zakończyło się wynikiem 1:1 – co tylko potwierdza, że nasz sąsiad potrafi postawić się lepszemu rywalowi.
Ukraina – Francja, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są goście, którzy dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Ukrainy wynosi około 8.40, typ na zwycięstwo Francji to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.75. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Ukraina – Francja, przewidywane składy
|4Ołeksandr Swatok
|10Mykola Shaparenko
|14Bogdan Mykhaylichenko
|15Viktor Tsygankov
|16Vladyslav Dubinchak
|20Oleksandr Nazarenko
|21Vladyslav Vanat
|23Georgi Bushchan
|24Oleg Ocheretko
|25Taras Mykhavko
|26Nazar Voloshyn
|1Anatoliy Trubin
|17Ołeksandr Zinczenko
|19Oleksiy Gutsulyak
|1Brice Samba
|3Lucas Digne
|5Benjamin Pavard
|6Matteo Guendouzi
|11Michael Olise
|12Maghnes Akliouche
|13Manu Koné
|17Malo Gusto
|18Bradley Barcola
|21Lucas Hernandez
|23Lucas Chevalier
|24Hugo Ekitike
Ukraina – Francja, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Ukrainy
- remisem
- zwycięstwem Francji
0 Votes
Ukraina – Francja, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Ukrainą a Francją w ramach kwalifikacji mistrzostw świata będzie transmitowane na następujących kanałach telewizyjnych – TVP Sport oraz Polsat Sport 1. Ponadto ten mecz można obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na dwóch platformach streamingowych – tvpsport.pl i Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie we Wrocławiu już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 20:45.
