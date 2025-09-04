Ukraina – Francja: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

13:58, 4. września 2025 14:58, 4. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Ukraina – Francja: typy i kursy na mecz eliminacji do mistrzostw świata. Nasi sąsiedzi postarają się zatrzymać drużynę Kyliana Mbappe. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie we Wrocławiu już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 20:45.

Kylian Mbappe
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ukraina – Francja, typy i przewidywania

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 w grupie D dopiero ruszają, a pierwszym meczem będzie pojedynek UkrainaFrancja. Obie drużyny liczą na udany początek kwalifikacji, chcąc już na starcie wysłać rywalom jasny sygnał o swoich ambicjach. Faworytem spotkania pozostaje drużyna Trójkolorowych, która przynajmniej na papierze dysponuje dużo silniejszym składem, a ponadto ma większe doświadczenie na wielkich turniejach.

Ciekawostką jest fakt, że mecz między Ukraińcami a Francuzami odbędzie się na Tarczyński Arenie we Wrocławiu, która po raz kolejny stanie się gospodarzem międzynarodowego widowiska. Początek rywalizacji już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 20:45.

W ostatnich trzech meczach Ukrainy z Francją oba zespoły zdobywały bramki. Czy tak samo będzie jutrzejszego wieczoru? To bardzo prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: BTTS – tak.

STS
2.15
Obie drużyny strzelą gola – tak
Przejdź do STS
*Kursy z 04.09.2025 13:55 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Ukraina – Francja, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Ukrainy w nadchodzącym spotkaniu będzie musiała radzić sobie bez swojego podstawowego bramkarza – Andrija Łunina – co z pewnością stanowi spore osłabienie. We francuskiej drużynie również nie brakuje problemów kadrowych – kontuzje wyeliminowały z gry m.in. Eduardo Camavingę i Williama Salibę, a dodatkowo w kadrze zabraknie Rayana Cherkiego. Oba zespoły przystąpią więc do meczu w okrojonym składzie.

Ukraina – Francja, ostatnie wyniki

Ukraina ma za sobą dwa mecze towarzyskie, w których zaprezentowała nierówną formę. Najpierw uległa Kanadzie 2:4, ale później zdołała pokonać Nową Zelandię 2:1. Francja natomiast rywalizowała na wyższym szczeblu, bo w Lidze Narodów. W półfinale podopieczni Didiera Deschampsa przegrali po szalonym meczu 4:5 z Hiszpanią, natomiast w spotkaniu o trzecie miejsce pokazali skuteczność i pewnie wygrali 2:0 z Niemcami.

Ukraina – Francja, historia

Historia bezpośrednich starć Ukrainy z Francją pokazuje, iż rywalizacja tych zespołów w ostatnich latach była bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich meczach ekipa Trójkolorowych wygrała dwa razy, Ukraińcy triumfowali raz, a ponadto dwukrotnie padł remis. Ostatnie spotkanie obu drużyn miało miejsce cztery lata temu – zakończyło się wynikiem 1:1 – co tylko potwierdza, że nasz sąsiad potrafi postawić się lepszemu rywalowi.

Ukraina – Francja, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są goście, którzy dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Ukrainy wynosi około 8.40, typ na zwycięstwo Francji to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.75. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Ukraina

El. MŚ, Europa, grupa D |

5 września 2025

20:45

8.40
4.75
1.40
Francja
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2025 12:02.

Ukraina – Francja, przewidywane składy

Ukraina – Francja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Ukrainy
  • remisem
  • zwycięstwem Francji
0 Votes

Ukraina – Francja, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Ukrainą a Francją w ramach kwalifikacji mistrzostw świata będzie transmitowane na następujących kanałach telewizyjnych – TVP Sport oraz Polsat Sport 1. Ponadto ten mecz można obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na dwóch platformach streamingowych – tvpsport.pl i Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie we Wrocławiu już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 20:45.

