Udinese – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Udinese - Milan: typy i kursy na mecz Serie A. Kosta Runjaić i spółka notują bardzo dobry start w lidze, zbierając 7 z 9 możliwych punktów. W sobotę czeka ich konfrontacja z Rossoneri. Sprawdź typy na mecz Udinese - Milan.

Udinese – Milan: typy bukmacherskie

Zarówno Milan, jak i Udinese od początku sezonu osiągają dobre wyniki. Wytypować zwycięzcę meczu będzie trudno. Należy pamiętać, że Rossoneri zaliczyli sensacyjną wpadkę, przegrywając z Cremonese, zaś Zebrette ku zaskoczeniu ekspertów pokonali Inter. W bezpośrednim starciu najbezpieczniej będzie chyba postawić, że obie drużyny strzelą gola. Póki co oba zespoły zdobywały bramkę w każdym spotkaniu.

Udinese – Milan: ostatnie wyniki

Kosta Runjaić i spółka ponownie notują bardzo dobry start na początku sezonu Serie A. Udinese po trzech meczach w lidze mają na swoim koncie siedem punktów. Składają się na to dwa zwycięstwa i jeden remis. Podział punktów nastąpił w starciu z Hellasem Werona (1:1) na samym początku. Później niespodziewanie pokonali Inter Mediolan (2:1), a przed tygodniem ograli skromnie Pisę (1:0).

Milan po rozczarowaniu w 1. kolejce Serie A, jakim była porażka z Cremonese (1:2), wrócił na odpowiednią ścieżkę. W dwóch następnych spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa, pokonując na wyjeździe Lecce (2:0) oraz przed własną publicznością Bolognę (1:0). Warto dodać, że w obu przypadkach Max Allegri nie mógł skorzystać z Rafaela Leao. Portugalczyk podczas meczu w ramach Pucharu Włoch doznał kontuzji.

Udinese – Milan: historia

Milan wygrał trzy ostatnie bezpośrednie mecze z Udinese. W poprzednim sezonie pokonali ich na wyjeździe (4:0), a przed własną publicznością (1:0). Rok wcześniej również byli górą, wygrywając (3:2). Ostatni raz zespół z Udine wygrał w 2023 roku, pokonując rywali (1:0) i (3:1). Warto dodać, że żadna z sześciu ostatnich konfrontacji nie zakończyła się remisem.

Udinese – Milan: kursy bukmacherskie

AC Milan został uznany przez bukmacherów za zdecydowanego faworyta w starciu z Udinese. Odzwierciedla to różnica w kursach, która u każdego operatora jest dość znacząca. Triumf mediolańczyków można zagrać ze współczynnikiem ok. 1.88, zaś wygraną zespołu Kosty Runjaicia z kursem ok. 4.30. Z kolei remis można postawić z kursem ok. 3.50.

Udinese – Milan: kto wygra?

Udinese – Milan: przewidywane składy

Udinese: Sava – Bertola, Kristensen, Solet – Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura – Bravo, Davis

Milan: Terracciano – Tomori, Gabbia, De Winter – Saelemaekers, Modric, Rabiot, Estupinan – Loftus-Cheek, Pulisic – Nkunku

Udinese – Milan: transmisja meczu

Spotkanie Udinese – Milan odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 20:45 na Stadio Friuli w Udine. Transmisja zostanie udostępniona na żywo na kanale Eleven Sports 1. Dodatkowo mecz można śledzić w internecie na stronie elevensports.pl.

