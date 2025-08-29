Toulouse FC – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

Toulouse – PSG, typy bukmacherskie
Już w sobotni wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Toulouse FC przed własną publicznością podejmie Paris Saint-Germain. Faworyt tego starcia jest doskonale znany. Choć obie drużyny notują perfekcyjne wejście w nowy sezon. Zarówno gospodarze jak i mistrzowie Francji dotychczas zgromadzili na swoich kontach komplet punktów. Nadchodząca rywalizacja w Tuluzie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja ostatecznie uważam, że przynajmniej jeden golkiper zakończy mecz z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Toulouse – PSG, ostatnie wyniki
Toulouse FC notuje perfekcyjnie wejście w nowy sezon. Po dwóch kolejkach gospodarze sobotniego pojedynku mają na koncie komplet zwycięstw (1:0 z OGC Nice oraz 2:0 z Brestem).
Paris Saint-Germain natomiast w trwającej kampanii rozegrał już trzy spotkania. Podopieczni Luisa Enrique również mają na koncie komplet zwycięstw (po rzutach karnych z Tottenhamem Hotspur w Superpucharze Europy, 1:0 z Nantes oraz 1:0 z Angers).
Toulouse – PSG, historia
W minionym sezonie odbyły się dwa spotkania między tymi zespołami. Oba kończyły się triumfami Paris Saint-Germain. Jesienią mecz zakończył się wynikiem 3:0, natomiast w rundzie wiosennej 1:0. Wcześniejsze trzy rywalizacje kończyły się po jednym zwycięstwie paryżan oraz Toulouse FC, a także jednym remisem.
Toulouse – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstw Toulouse FC sięga nawet 8.25.
Toulouse – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Toulouse 100%
- remisem 0%
- wygraną PSG 0%
1+ Votes
Toulouse – PSG, przewidywane składy
|2Rasmus Nicolaisen
|7Julián Vignolo
|11Santiago Hidalgo
|12Warren Kamanzi
|16Kjetil Haug
|31Noah Edjouma
|35Seny Koumbassa
|39Mathis Saka
|45Alexis Vossah
|4Lucas Beraldo
|6Ilya Zabarnyi
|9Goncalo Ramos
|19Kang-In Lee
|21Lucas Hernandez
|33Warren Zaire-Emery
|39Matwiej Safonow
|43Noham Kamara
|49Ibrahim Mbaye
Toulouse – PSG, transmisja meczu
Spotkanie Toulouse – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz również śledzić online na stronie elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.