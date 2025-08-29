Toulouse FC – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

19:46, 29. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Toulouse FC - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 21:00.

Bradley Barcola
Obserwuj nas w
Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Toulouse – PSG, typy bukmacherskie

Już w sobotni wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Toulouse FC przed własną publicznością podejmie Paris Saint-Germain. Faworyt tego starcia jest doskonale znany. Choć obie drużyny notują perfekcyjne wejście w nowy sezon. Zarówno gospodarze jak i mistrzowie Francji dotychczas zgromadzili na swoich kontach komplet punktów. Nadchodząca rywalizacja w Tuluzie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja ostatecznie uważam, że przynajmniej jeden golkiper zakończy mecz z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS
1.90
obie drużyny strzelą gola – nie
Zagraj!
*Kursy z 29.08.2025 19:32 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Toulouse – PSG, ostatnie wyniki

Toulouse FC notuje perfekcyjnie wejście w nowy sezon. Po dwóch kolejkach gospodarze sobotniego pojedynku mają na koncie komplet zwycięstw (1:0 z OGC Nice oraz 2:0 z Brestem).

Paris Saint-Germain natomiast w trwającej kampanii rozegrał już trzy spotkania. Podopieczni Luisa Enrique również mają na koncie komplet zwycięstw (po rzutach karnych z Tottenhamem Hotspur w Superpucharze Europy, 1:0 z Nantes oraz 1:0 z Angers).

Toulouse – PSG, historia

W minionym sezonie odbyły się dwa spotkania między tymi zespołami. Oba kończyły się triumfami Paris Saint-Germain. Jesienią mecz zakończył się wynikiem 3:0, natomiast w rundzie wiosennej 1:0. Wcześniejsze trzy rywalizacje kończyły się po jednym zwycięstwie paryżan oraz Toulouse FC, a także jednym remisem.

Toulouse – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstw Toulouse FC sięga nawet 8.25.

Toulouse
Paris Saint-Germain
8.25
5.25
1.36
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 19:38.

Toulouse – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Toulouse
  • remisem
  • wygraną PSG
  • wygraną Toulouse 100%
  • remisem 0%
  • wygraną PSG 0%

1+ Votes

Toulouse – PSG, przewidywane składy

Toulouse – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Toulouse – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz również śledzić online na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.