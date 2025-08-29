Toulouse FC – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

Toulouse FC - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 21:00.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Toulouse – PSG, typy bukmacherskie

Już w sobotni wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Toulouse FC przed własną publicznością podejmie Paris Saint-Germain. Faworyt tego starcia jest doskonale znany. Choć obie drużyny notują perfekcyjne wejście w nowy sezon. Zarówno gospodarze jak i mistrzowie Francji dotychczas zgromadzili na swoich kontach komplet punktów. Nadchodząca rywalizacja w Tuluzie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja ostatecznie uważam, że przynajmniej jeden golkiper zakończy mecz z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Toulouse – PSG, ostatnie wyniki

Toulouse FC notuje perfekcyjnie wejście w nowy sezon. Po dwóch kolejkach gospodarze sobotniego pojedynku mają na koncie komplet zwycięstw (1:0 z OGC Nice oraz 2:0 z Brestem).

Paris Saint-Germain natomiast w trwającej kampanii rozegrał już trzy spotkania. Podopieczni Luisa Enrique również mają na koncie komplet zwycięstw (po rzutach karnych z Tottenhamem Hotspur w Superpucharze Europy, 1:0 z Nantes oraz 1:0 z Angers).

Toulouse – PSG, historia

W minionym sezonie odbyły się dwa spotkania między tymi zespołami. Oba kończyły się triumfami Paris Saint-Germain. Jesienią mecz zakończył się wynikiem 3:0, natomiast w rundzie wiosennej 1:0. Wcześniejsze trzy rywalizacje kończyły się po jednym zwycięstwie paryżan oraz Toulouse FC, a także jednym remisem.

Toulouse – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstw Toulouse FC sięga nawet 8.25.

Toulouse Paris Saint-Germain 8.25 5.25 1.36

Toulouse – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Toulouse

remisem

wygraną PSG wygraną Toulouse 100%

remisem 0%

wygraną PSG 0% 1+ Votes

Toulouse – PSG, przewidywane składy

Toulouse Carles Martínez Paris Saint-Germain Luis Enrique Toulouse Carles Martínez 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Restes 29 Canvot 4 Cresswell 3 McKenzie 19 Sidibe 23 Jr 77 Sauer 24 Methalie 15 Dönnum 9 Magri 10 Gboho 29 Barcola 10 Dembele 14 Doue 8 Ruiz 17 Vítinha 87 Neves 25 Mendes 51 Pacho 5 Marquinhos 2 Hakimi 30 Chevalier 1 Restes 29 Canvot 4 Cresswell 3 McKenzie 19 Sidibe 23 Jr 77 Sauer 24 Methalie 15 Dönnum 9 Magri 10 Gboho 29 Barcola 10 Dembele 14 Doue 8 Ruiz 17 Vítinha 87 Neves 25 Mendes 51 Pacho 5 Marquinhos 2 Hakimi 30 Chevalier 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi 2 Rasmus Nicolaisen 7 Julián Vignolo 11 Santiago Hidalgo 12 Warren Kamanzi 16 Kjetil Haug 31 Noah Edjouma 35 Seny Koumbassa 39 Mathis Saka 45 Alexis Vossah 4 Lucas Beraldo 6 Ilya Zabarnyi 9 Goncalo Ramos 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 33 Warren Zaire-Emery 39 Matwiej Safonow 43 Noham Kamara 49 Ibrahim Mbaye

Toulouse – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Toulouse – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz również śledzić online na stronie elevensports.pl.

