Tottenham Hotspur – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2026)

Tottenham – Manchester City: typy bukmacherskie

W 24. kolejce Premier League za hit kolejki uznaje się spotkanie w Londynie, gdzie do walki z pretendentem do tytułu mistrzowskiego stanie Tottenham. Gospodarze będą mieli niezwykle trudno o jakąkolwiek zdobycz punktową, ponieważ do stolicy Anglii przybędzie Manchester City. Goście to wyraźny faworyt, który ma jednak swoje problemy. Kto zdoła przezwyciężyć swoje słabości? Mój typ: wygrana Manchesteru City.

Oskar STS 1,75 Wygrana Manchesteru City przejdź do STS

Tottenham – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Tottenhamu mieli świetny początek sezonu. Po tym okresie zostały już jednak tylko wspomnienia. Spurs znajdują się w strefie spadkowej w tabeli uwzględniającej 15 poprzednich meczów. To pokazuje skalę kryzysu, z którą zmaga się londyński zespół. Na pocieszenie Kogutom pozostaje czwarte miejsce na koniec fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów uzyskał także Manchester City. Obywatele również mają jednak swoje problemy w rozgrywkach ligowych. Jedno zwycięstwo z pięciu ostatnich meczach Premier League (2:0 z Wolverhampton) to rozczarowanie ze strony drużyny Pepa Guardioli.

Tottenham – Manchester City: historia

Historia meczów bezpośrednich tej rywalizacji pokazuje, że atut własnego boiska nie ma tutaj większego znaczenia. W czterech z pięciu ostatnich spotkań lepszy okazywał się zespół gości. Tak było chociażby w bieżącej kampanii, kiedy Tottenham pokonał Manchester City 2:0 na jego ternie.

Tottenham – Manchester City: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do niedzielnego hitu przystąpi Manchester City. Wskazuje na to współczynnik 1.75 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Tottenhamu możesz zagrać po kursie około 4.30. Z kolei zdarzenie zakładające podział punktów wyceniono kursem między 3.75 a 4.00.

Tottenham – Manchester City: kto wygra?

Tottenham – Manchester City: przewidywane składy

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri; Cherki, Silva, Reijnders, Semenyo; Haaland

Tottenham – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Manchester City odbędzie się w niedzielę (1 lutego) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

