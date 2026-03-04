Tottenham Hotspur – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2026)

Tottenham - Crystal Palace typy i kursy na mecz 29. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Tottenham – Crystal Palace: typy bukmacherskie

W 29. kolejce Premier League w akcji zobaczymy Tottenham, który jest poważnie zagrożony spadkiem z angielskiej elity. Koguty regularnie przegrywają nawet z zespołami w teorii słabszymi od siebie, przez co jego sytuacja jest coraz trudniejsza. Wygrana z Crystal Palace pozwoliłaby gospodarzom złapać jakże potrzebny punktowy oddech. Mój typ: wygrana Tottenhamu.

Tottenham – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Piłkarze Tottenhamu niezmiennie plasują się w dole tabeli pod względem aktualnej formy. Koguty to jedyny zespół, który nie wygrał żadnego z dziesięciu ostatnich meczów Premier League. Sytuacji nie zmieniła nawet roszada na stanowisku pierwszego trenera. Zawodnicy Igora Tudora przegrali niedawno 1:2 z Fulham.

Punktów w minionej kolejce nie zdobyło też Crystal Palace. Trudno mieć jednak pretensje o brak sukcesu na Old Trafford przeciwko Manchesterowi United (1:2). Tym bardziej, że wcześniej Orły okazały się lepsze od Wolverhampton Wanderers, wygrywając 1:0.

Tottenham – Crystal Palace: historia

Kluby te zagrały ze sobą pod koniec ubiegłego roku. Wówczas o losach spotkania przesądził 19-letni Archie Gray. Piłkarz Tottenhamu w 42. minucie zdobył bramkę na 1:0, która ostatecznie dała Spurs trzy punkty.

Tottenham – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Tottenham, czego dowodzi kurs 2.40, przy współczynniku rzędu 3.00 na sukces Crystal Palace. Remis wyceniono kursem między 3.10 a 3.30.

Tottenham – Crystal Palace: kto wygra?

Tottenham – Crystal Palace: przewidywane składy

Tottenham: Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Sarr, Palhinha, Gray; Simons; Tel, Richarlison

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen

Tottenham – Crystal Palace: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Crystal Palace odbędzie się w czwartek (5 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

