Tottenham Hotspur – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (18.03.2026)

Tottenham – Atletico: typy bukmacherskie

W 1/8 finału Ligi Mistrzów zobaczymy starcie, w których kwestia awansu jest już prawdopodobnie rozstrzygnięta. Tottenham postara się przed własną publicznością w Londynie o wyeliminowanie Atletico, ale takie wydarzenie rozpatrywalibyśmy w kategoriach sensacji. Anglicy mają trzybramkową stratę, a ich forma z tego sezonu w żaden sposób nie pozwala znaleźć argumentów ku temu, aby to ni znaleźli się w ćwierćfinale. Za sprawą gości z Hiszpanii możemy dostać jednak interesujące widowisko. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Tottenham – Atletico: ostatnie wyniki

Tottenham rywalizował w miniony weekend na Anfield z Liverpoolem. Dawniej to spotkanie nazywane byłoby hitem kolejki. Tymczasem Spurs są aktualnie zaangażowani w walkę o utrzymanie w Premier League. Sytuacji nie ułatwiła im strata bramki w 18. minucie. Londyńczycy przegrywali przez prawie całe spotkanie, aż w 90. minucie remis 1:1 zapewnił im Richarlison.

Łatwiejszy pojedynek w lidze hiszpańskiej ma za sobą Atletico, które rywalizowało na własnym obiekcie z dziewiątym w tabeli Getafe. Gracze Diego Simeone sprostali wyzwaniu, chociaż nie zaprezentowali pełni swoich możliwości. Los Colchoneros pokonali rywala 1:0 po golu Nahuela Moliny z ósmej minuty.

Tottenham – Atletico: historia

Pierwszy oficjalny bezpośredni mecz przysporzył nam sporo emocji. Atletico potrzebowało nieco ponad dwudziestu minut, aby niemal zamkną kwestię awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tyle czasu potrzebowali piłkarze z Madrytu aby strzelić Tottenhamowi cztery bramki. Ostatecznie hiszpański zespół triumfował u siebie 5:2.

Tottenham – Atletico: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy w większości nie są w stanie wskazać faworyta środowej rywalizacji. Tym samym zwycięstwo Tottenhamu i Atletico wycenia się jednakowym kursem 2.55. Z kolei remis możesz zagrać po kursie około 3.60.

Tottenham Remis Atletico Madryt 2.57 3.75 2.55 2.43 3.60 2.50 2.57 3.75 2.55

Tottenham – Atletico: kto wygra?

Tottenham – Atletico: przewidywane składy

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani; Solanke

Atletico: Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez

Tottenham – Atletico: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Atletico odbędzie się w środę (18 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

