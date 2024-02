Imago / Gary Oakley Na zdjęciu: Richarlison

Tottenham Brighton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2024 16:03 .

Tottenham – Brighton: typy bukmacherskie

Na Tottenham Hotspur Stadium odbędzie się ciekawe spotkanie 24. kolejki Premier League. Podopieczni Ange Postecoglu na własnym obiekcie podejmą Brighton. Gospodarze przystąpią do rywalizacji po solidnym nokaucie w ostatnich minutach meczu przeciwko Evertonowi, gdy stracili zwycięstwo po golu na 2:2 w doliczonym czasie gry. Na szczególną uwagę w zespole Kogutów zasługuje Richarlison. Brazylijczyk jest w wysokiej formie, a w pięciu meczach od początku roku strzelił 4 bramki.

Brighton przystąpi do sobotniej rywalizacji bez Roberto De Zerbiego na ławce trenerskiej. Włoch zobaczył w ostatnim meczu kolejną już żółtą kartkę, przez co został zawieszony. Jego podopieczni zmazali plamę po kompromitujące porażce 0-4 z Luton, wygrywając następne spotkanie przeciwko Crystal Palace aż 4-0 przed własną publicznością. Jeśli Mewy nie chcą stracić kontaktu z czołówką ligi, to nie mogą sobie pozwolić na porażkę ze Spurs. Na ten moment zajmują 8. miejsce w Premier League ze stratą 9 punktów do miejsca gwarantującego grę w przyszłorocznej Lidze Europy.

Według bukmacherów faworytem meczu jest Tottenham, lecz biorąc pod uwagę ofensywny styl obu ekip warto zastanowić się na typem dotyczącym ilości bramek w meczu. Zarówno mecze gospodarzy, jak i gości obfitują w dużą ilość goli. Tottenham w ostatnich pięciu meczach trzykrotnie przekraczał próg minimum trzech trafień, zaś Brighton czterokrotnie kończyło spotkanie z liczbą 3 bądź więcej goli. Dlatego proponuję typ, że w meczu Tottenham – Brighton padnie powyżej 2.5 goli.

Tottenham – Brighton: ostatnie wyniki

Tottenham w ostatnich meczach nie potrafi ustabilizować formy. Wyniki osiągane przez podopiecznych australijskiego trenera w ostatnich pięciu meczach, to przeplatane zdobycie kompletu punktów, z remisami oraz jedną porażkę. Rezultaty ich ostatnich spotkań prezentują się następująco: 1:0 z Burnley, 2:2 z Manchesterem United, 0:1 z Mancheterem City, 3:2 z Brentford oraz 2:2 z Evertonem.

Z kolei Brighton przegrało tylko raz na przestrzeni ostatnich pięciu starć. Była to kompromitująca porażka 0:4 z Luton. Poza tym zespół włoskiego trenera zremisował bezbramkowo z Wolverhampton oraz odniósł trzy zwycięstwa. Ekipa Roberto De Zerbiego w pokonanym polu zostawiła Stoke (4:2), Sheffield United (5:2) i Crystal Palace (4:1).

Tottenham – Brighton: historia

Nie tak dawno, bo jeszcze w grudniu Tottenham rywalizował z Brghton w 19. kolejce ligi angielskiej. Na Falmer Stadium górą były Mewy, które odniosły przekonujące zwycięstwo 4:2 na własnym stadionie. W poprzednim sezonie w obu bezpośrednich pojedynkach triumfowały Koguty, wygrywając najpierw 1:0, a następnie 2:1.

Tottenham – Brighton: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów to gospodarze są faworytem nadchodzącego starcia. Kurs na zwycięstwo Tottenhamu wynosi 1.85. Wygrana Brighton oceniona została w granicach współczynnika 3.80. Jeśli nie masz konta w Superbet, to podczas rejestracji podaj Superbet kod bonusowy GOAL. Będziesz mógł wtedy liczyć na bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Tottenham – Brighton: transmisja meczu

Spotkanie 24. kolejki Premier League pomiędzy Tottenhamem a Brighton rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

