Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dominic Solanke

Tottenham – Bodo/Glimt: typy bukmacherskie

Tottenham Hotspur zmierzy się na własnym obiekcie z FK Bodo/Glimt w czwartkowym spotkaniu półfinałowym Ligi Europy. Dla podopiecznych Ange Postecoglou puchary europejskie to ostatnia deska ratunku po katastrofalnym sezonie w Premier League. Londyńczycy zajmują dopiero 16. miejsce w lidze i mają za sobą trzy kolejne porażki ligowe, w tym dotkliwą klęskę z Liverpoolem. Spurs muszą teraz szukać swojej szansy na rehabilitację w Lidze Europy. Co gorsza, niedzielne starcie z The Reds brutalnie obnażyło wszystkie braki drużyny z północnego Londynu, a jedynym promykiem nadziei był gol Dominica Solanke.

Naprzeciw angielskiemu zespołowi stanie zespół, który przez ostatnie lata stał się prawdziwą sensacją skandynawskiego futbolu. Bodo/Glimt to mistrzowie Norwegii z lat 2023 i 2024 i nieprzerwanie zachwycają ofensywnym stylem gry i organizacją, które pozwoliły dotrzeć do półfinału europejskich rozgrywek. Norwegowie pokazali w tym sezonie ogromny charakter w przegranym meczu fazy ligowej LE z Manchesterem United (2:3) na Old Trafford. Moim zdaniem Tottenham pokaże swoją klasę i wykorzysta atut własnego stadionu, by zwyciężyć w pierwszym starciu półfinałowym. Mój typ: wygrana Tottenhamu.

Tottenham – Bodo/Glimt: ostatnie wyniki

W miniony weekend Tottenham wyraźnie uległ Liverpoolowi (1:5) na Anfield Road. Wcześniej podopieczni Ange Postecoglou musieli uznać wyższość rewelacyjnego w tym sezonie Nottingham Forest, przegrywając (1:2). Na szczęście dla fanów kibiców Spurs europejskie rozgrywki niosą zupełnie inną narrację. W kwietniowym ćwierćfinale Ligi Europy najpierw zremisowali z Eintrachtem Frankfurt (1:1), by w rewanżu w Niemczech wywalczyć awans po skromnym zwycięstwie (1:0), które zapewniło trafienie Dominica Solanke.

Bodo/Glimt w poprzedniej rundzie Ligi Europy sprawiło sporych rozmiarów sensację i wyeliminowało faworyzowane Lazio. Norwegowie najpierw pewnie wygrali u siebie (2:0), a w rewanżu na Stadio Olimpico zachowali zimną krew w serii rzutów karnych, awansując do półfinału. W rodzimej Eliteserien zajmują obecnie drugie miejsce, choć sezon w Norwegii dopiero nabiera tempa. W minioną niedzielę odnieśli zwycięstwo nad KFUM Oslo (3:0), a bohaterem spotkania został Kasper Hogh, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Tottenham – Bodo/Glimt: historia

Dotychczas Tottenham nie miał okazji zmierzyć się z Bodo/Glimt. Jak już wspominałem, Norwegowie mieli już kontakt z angielską drużyną w obecnym sezonie. W 5. serii gier fazy ligowej LE stoczyli zacięty bój z Manchesterem United na Old Trafford. Choć do przerwy utrzymywali remis, ostatecznie musieli uznać wyższość Czerwonych Diabłów, przegrywając (2:3).

Tottenham – Bodo/Glimt: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego starcia są piłkarze Tottenhamu Hotspur. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wyceniono na około 1.33, co jasno pokazuje, że analitycy spodziewają się dominacji londyńskiego zespołu. Triumf Bodo/Glimt wyceniany jest znacznie wyżej, ponieważ w przedziale od 8.40 do 9.10. Z kolei remis w pierwszym meczu półfinałowym można obstawić po kursie mniej więcej 5.75.

Tottenham – Bodo/Glimt: przewidywane składy

Tottenham Matt Wells Bodo/Glimt Kjetil Knutsen Tottenham Matt Wells 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Vicario 23 Porro 17 Romero 37 Ven 13 Udogie 15 Bergvall 30 Bentancur 10 Maddison 22 Johnson 19 Solanke 11 Tel 10 Hauge 9 Högh 11 Blomberg 14 Saltnes 19 Fet 25 Määttä 15 Bjørkan 4 Björtuft 6 Gundersen 20 Sjøvold 12 Khaikin 1 Vicario 23 Porro 17 Romero 37 Ven 13 Udogie 15 Bergvall 30 Bentancur 10 Maddison 22 Johnson 19 Solanke 11 Tel 10 Hauge 9 Högh 11 Blomberg 14 Saltnes 19 Fet 25 Määttä 15 Bjørkan 4 Björtuft 6 Gundersen 20 Sjøvold 12 Khaikin 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Bodo/Glimt Kjetil Knutsen Rezerwowi 4 Kevin Danso 8 Yves Bissouma 9 Richarlison 14 Archie Gray 21 Dejan Kulusevski 24 Djed Spence 28 Wilson Odobert 29 Pape Sarr 33 Ben Davies 40 Brandon Austin 41 Alfie Whiteman 1 Julian Faye Lund 2 Villads Nielsen 8 Sondre Auklend 18 Brede Moe 27 Sondre Sørli 44 Magnus Brøndbo 77 Mikkel Bro Hansen 95 Jeppe Kjaer

Tottenham – Bodo/Glimt: transmisja meczu

Mecz Tottenham Hotspur – Bodo/Glimt odbędzie się w czwartek (1 maja) w ramach 1/2 finału Ligi Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Rywalizację w telewizji będzie można śledzić na antenie Polsat Sport Premium 2. Dodatkowo mecz będzie dostępny w intrenecie na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go.

