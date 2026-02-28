Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2026)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra u siebie z Radomiakiem Radom w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godz. 12:15. Obie ekipy chcą odnieść pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej.

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Ambrosiewicz

Bruk-Bet Termalica – Radomiak: typy bukmacherskie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się z Radomiakiem Radom w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasie. Słoniki pozostają czerwoną latarnią ligi, a na zwycięstwo czekają od 7 grudnie. W rundzie wiosennej wywalczyły zaledwie dwa punkty. W spotkaniach zespołu prowadzonego przez Marcina Brosza nie pada ostatnio wiele bramek, co tylko podkreśla problemy ofensywne drużyny z Niecieczy.

Zieloni również nie zaznali smaku zwycięstwa po zimowej przerwie, dlatego niedzielne starcie będzie dla obu ekip idealną okazją do przełamania. Radomianie zajmują obecnie 9. miejsce w tabeli. Wciąż zawieszony pozostaje trener Goncalo Feio po wydarzeniach z meczu przeciwko Koronie Kielce. Biorąc pod uwagę sytuację w tabeli oraz fakt, że gospodarze pilnie potrzebują kompletu punktów, warto rozważyć typ w stronę Słoników. Mój typ: wygrana Bruk-Bet Termaliki.

Bruk-Bet Termalica – Radomiak: ostatnie wyniki

Przed tygodniem Bruk-Bet Termalica przegrał w Częstochowie z Rakowem (0:1), a jedynego gola strzelił Ivi Lopez. Wcześniej Słoniki zremisowały z Górnikiem Zabrze (1:1) oraz Pogonią Szczecin (1:1), uległy Cracovii (0:1), a także odniosły sensacyjne zwycięstwo nad Jagiellonią Białystok (2:1).

Z kolei Radomiak w poprzedniej kolejce objął prowadzenie w meczu z Jagiellonią po trafieniu Rafała Wolskiego, jednak Duma Podlasia wyrównała za sprawą Jesusa Imaza. Zieloni zaś ulegli Koronie (0:2), bezbramkowo zremisowali z Rakowem, podzielili się punktami z Pogonią Szczecin (2:2), a także pokonali Górnika Zabrze (4:0).

Bruk-Bet Termalica – Radomiak: historia

W rundzie jesiennej W Radomiu padł remis (1:1). Jednak na prowadzenie Słoniki wyprowadził Jesus Jimenez, a chwilę później wyrównał Maurides. Obie ekipy zmierzyły się także na poziomie Ekstraklasy w sezonie 2021/22 i wtedy także oba spotkania zakończyły się remisami (1:1).

Bruk-Bet Termalica – Radomiak: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherskich faworytem meczu w Niecieczy są piłkarze Radomiaka. Jeśli myślisz, że pełna pula trafi do Radomian, to taki kurs oscyluje wokół 2.35. Zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki zostało wycenione na poziomie 3.00, a remis 3.55.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Remis Radomiak 2.90 3.40 2.30 3.00 3.55 2.35 3.00 3.55 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 15:07

Bruk-Bet Termalica – Radomiak: przewidywane składy

Bruk- Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Isik, Kopacz, Kasperkiewicz – Boboc, Ambrosiewicz, Kubica, Wolski – Strzałek, Durdov, Fassbender

Radomiak Radom: Majchrowicz – Grzesik, Kingue, Dieguez, Wilson-Esbrand – Blasco – Lopes, Baro, Camara, Capita – Maurides

Bruk-Bet Termalica – Radomiak: sonda

Bruk-Bet Termalica – Radomiak: transmisja meczu

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Radomiak Radom w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 12:45. Rywalizację będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 i serwisie CANAL+ online.

