Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (13.03.2026)

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Motor Lublin: typy i kursy na mecz 25. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (13 marca) o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Ivan Brkić

Termalica – Motor, typy bukmacherskie

Zmagania w ramach 25. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia na dole tabeli. A w nim Termallica Bruk-Bet Nieciecza przed własną publicznością podejmie Motor Lublin. Obie drużyny znajdują się w trudnej sytuacji i walczą o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, dlatego każdy zdobyty punkt może okazać się na wagę złota. Spotkanie zapowiada się więc jako niezwykle zacięte, w którym nie powinno zabraknąć walki i determinacji. Zarówno gospodarze, jak i goście będą chcieli zrobić ważny krok w stronę pozostania w elicie na kolejny sezon.

Ja uważam, że piątkowy mecz zakończy się triumfem podopiecznych Mateusza Stolarskiego. Mój typ: wygrana Motoru

Kacper STS 2.85 wygrana Motoru Zagraj!

Termalica – Motor, ostatnie wyniki

Termalica Bruk-Bet Nieciecza znajduje się w kiepskiej formie. Gospodarze piątkowego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczyli trzy remisy (1:1 z Pogonią Szczecin, 1:1 z Górnikiem Zabrze oraz 1:1 z Radomiakiem Radom), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Rakowem Częstochowa i 1:2 z Koroną Kielce).

Motor Lublin natomiast ma problem z ustabilizowaniem formy. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Mateusza Stolarskiego odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Piastem Gliwice oraz 2:0 z Koroną Kielce), zaliczyli jeden remis (0:0 z Górnikiem Zabrze), a także ponieśli dwie porażki (1:4 z Jagiellonią Białystok i 2:3 z Lechią Gdańsk).

Termalica – Motor, historia

Historia rywalizacji Termaliki Bruk-Bet Nieciecza z Motorem Lublin nie jest szczególnie długa ani bogata. Oba zespoły przez wiele lat występowały na różnych poziomach rozgrywkowych, dlatego ich bezpośrednie spotkania należały do rzadkości. Jeśli już dochodziło do takich pojedynków, najczęściej miały one miejsce w niższych ligach lub krajowym pucharze. Każde starcie tych drużyn jest więc ciekawą okazją do dopisania kolejnego rozdziału do ich bezpośredniej historii.

Termalica – Motor, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem piątkowego starcia jest Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin sięga natomiast nawet 2.85.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Motor Lublin 2.30 3.50 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2026 15:49

Termalica – Motor, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Termaliki

remisem

wygraną Motoru wygraną Termaliki

remisem

wygraną Motoru 0 Votes

Termalica – Motor, przewidywane składy

Termalica – Motor, transmisja meczu

Spotkanie Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

