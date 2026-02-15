Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (16.02.2026)

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz 21. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (16 lutego) o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Erik Janża

Termalica – Górnik, typy bukmacherskie

W poniedziałek zakończą się zmagania w ramach 21. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia obejrzymy jedno starcie, a w nim Termalica Bruk-Bet Nieciecza zmierzy się przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze. Dla obu zespołów będzie to spotkanie o dużym ciężarze gatunkowym. Gospodarze wciąż walczą o cenne punkty, które pozwolą im oddalić się od dolnych rejonów tabeli i złapać nieco oddechu przed decydującą fazą sezonu. Z kolei zabrzanie liczą na podtrzymanie dobrej passy i zbliżenie się do ligowej czołówki, gdzie różnice punktowe pozostają niewielkie.

Ja uważam, że triumf ostatecznie padnie łupem gości. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze

Termalica – Górnik, ostatnie wyniki

Termalica Bruk-Bet Nieciecza zalicza kiepski powrót do gry po przerwie zimowej. Beniaminek w dwóch rozegranych spotkaniach zaliczył remis (1:1 z Pogonią Szczecin), a także poniósł porażkę (0:1 z Cracovią).

Górnik Zabrze natomiast świetnie rozpoczął wiosenne granie, zwyciężając z Piastem Gliwice (2:1). Później jednak podopieczni Michala Gasparika musieli uznać wyższość Lecha Poznań (0:1).

Termalica – Górnik, historia

Historia rywalizacji Termaliki Bruk-Bet Nieciecza z Górnikiem Zabrze nie należy do najdłuższych, ponieważ oba zespoły stosunkowo rzadko występowały w Ekstraklasie w tych samych sezonach. Pierwsze ligowe konfrontacje przyniosły sporo emocji i pokazały, że także mniejszy klub z Niecieczy potrafi postawić się utytułowanemu rywalowi ze Śląska. W dotychczasowych spotkaniach nie brakowało bramek oraz zwrotów akcji, a mecze często rozstrzygały się w końcówkach. Choć Górnik historycznie jest marką znacznie bardziej utytułowaną, pojedynki z Termaliką niejednokrotnie okazywały się dla zabrzan wymagającym sprawdzianem.

Termalica – Górnik, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowej potyczki jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Termaliki Bruk-Bet Nieciecza natomiast sięga nawet 3.30.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Górnik Zabrze 3.40 3.60 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2026 22:06

Termalica – Górnik, transmisja meczu

Spotkanie Termalica Bruk-Bet Nieciecza będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

