Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice: typy oraz kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To spotkanie ma ogromne znaczenie dla obu zespołów, które walczą o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w najbliższy piątek, 31 października o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, typy i przewidywania

Przed nami starcie o dużym ciężarze gatunkowym w dolnych rejonach tabeli PKO BP Ekstraklasy. W 14. kolejce Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie na własnym stadionie GKS Katowice. Ekipa Słoni, prowadzona przez Marcina Brosza, zgromadziła do tej pory 10 punktów i zajmuje 17. miejsce, przez co każdy kolejny mecz ma dla niej ogromne znaczenie w kontekście walki o utrzymanie. Nieco lepiej radzi sobie zespół Trójkolorowych, który pod wodzą Rafała Góraka uzbierał 14 oczek, dzięki czemu plasuje się na 15. pozycji w stawce.

Obie drużyny mają więc wspólny cel – zdobyć cenne punkty, które pozwolą oddalić się od strefy spadkowej i poprawić morale przed kolejnymi ligowymi wyzwaniami. Początek starcia na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w piątek, 31 października o godzinie 18:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu bardzo możliwy jest remis. Przemawiają za tym statystyki, ponieważ w czterech z pięciu ostatnich meczów pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice byliśmy świadkami podziału punktów. Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice sytuacja kadrowa obie ekipy wygląda dość stabilnie, choć nie obędzie się bez osłabień. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie Macieja Wolskiego. Z kolei w szeregach drużyny gości nie zobaczymy kilku zawodników – poza kadrą najpewniej pozostaną Aleksander Paluszek, Alan Czerwiński oraz Mateusz Marzec. Mimo tych nieobecności oba kluby powinny dysponować wystarczającym potencjałem, by stworzyć ciekawe i wyrównane widowisko.

Kontuzje i zawieszenia Bruk-Bet Termalica Nieciecza Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia GKS Katowice Zawodnik Powrót Mateusz Marzec Uraz ścięgna udowego Nieznany Aleksander Paluszek Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Bruk-Bet Termalica Nieciecza rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku, gdzie nie zdołała odnieść zwycięstwa. Ekipa Słoni zremisowała 1:1 z Zagłębiem Lubin oraz musiała uznać wyższość Wisły Płock, przegrywając 1:3. Z kolei GKS Katowice może być zadowolony ze swojej formy. Drużyna Trójkolorowych odniosła dwa cenne zwycięstwa – pokonała ŁKS Łódź 2:1 w STS Pucharze Polski i wygrała 1:0 z Koroną Kielce w PKO BP Ekstraklasie, pokazując się z bardzo dobrej strony zarówno w lidze, jak i pucharze.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, historia

Historia bezpośrednich starć między Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice pokazuje, że rywalizacja między tymi zespołami jest wyjątkowo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach obie drużyny toczyły zacięte boje, w których aż czterokrotnie padł remis. Jedynie raz z kompletu punktów cieszyli się Trójkolorowi z Katowic, podczas gdy Słonie z Niecieczy w tym okresie nie odniosły żadnego zwycięstwa. Bilans ten potwierdza, że mecze tych klubów są emocjonujące i trudno wskazać w nich jednoznacznego faworyta.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Bruk-Betu Termaliki Nieciecza wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo GKS-u Katowice to mniej więcej 2.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 21:30 .

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, przewidywane składy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz GKS Katowice Rafal Gorak Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Chovan 29 Isik 2 Kopacz 77 Putivtsev 21 Hilbrycht 28 Ambrosiewicz 13 Kubica 27 Boboc 23 Guerrero 25 Zapolnik 86 Strzalek 27 Nowak 99 Zrelak 15 Markovic 8 Galan 77 Kowalczyk 5 Bosch 23 Wasielewski 6 Klemenz 4 Jędrych 2 Kuusk 12 Strączek 1 Chovan 29 Isik 2 Kopacz 77 Putivtsev 21 Hilbrycht 28 Ambrosiewicz 13 Kubica 27 Boboc 23 Guerrero 25 Zapolnik 86 Strzalek 27 Nowak 99 Zrelak 15 Markovic 8 Galan 77 Kowalczyk 5 Bosch 23 Wasielewski 6 Klemenz 4 Jędrych 2 Kuusk 12 Strączek 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład GKS Katowice Rafal Gorak Rezerwowi 3 Arkadiusz Kasperkiewicz 5 Lucas Masoero 7 Morgan Faßbender 8 Rafał Kurzawa 17 Dominik Biniek 26 Wojciech Jakubik 53 Andrzej Trubeha 55 Thiago Dombroski 99 Milosz Mleczko 7 Maciej Rosołek 10 Marcel Wędrychowski 11 Adrian Błąd 13 Bartosz Jaroszek 14 Jakub Łukowski 16 Grzegorz Rogala 19 Kacper Łukasiak 20 Filip Rejczyk 22 Sebastian Milewski 30 Alan Czerwiński 33 Patryk Szczuka 80 Ilya Shkurin

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Termaliki

remisem

zwycięstwem GKS-u Katowice zwycięstwem Termaliki 50%

remisem 0%

zwycięstwem GKS-u Katowice 50% 2+ Votes

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek starcia na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w ten piątek, 31 października o godzinie 18:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.