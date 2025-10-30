Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2025)

21:30, 30. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice: typy oraz kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To spotkanie ma ogromne znaczenie dla obu zespołów, które walczą o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w najbliższy piątek, 31 października o godzinie 18:00.

Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza
Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, typy i przewidywania

Przed nami starcie o dużym ciężarze gatunkowym w dolnych rejonach tabeli PKO BP Ekstraklasy. W 14. kolejce Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie na własnym stadionie GKS Katowice. Ekipa Słoni, prowadzona przez Marcina Brosza, zgromadziła do tej pory 10 punktów i zajmuje 17. miejsce, przez co każdy kolejny mecz ma dla niej ogromne znaczenie w kontekście walki o utrzymanie. Nieco lepiej radzi sobie zespół Trójkolorowych, który pod wodzą Rafała Góraka uzbierał 14 oczek, dzięki czemu plasuje się na 15. pozycji w stawce.

Obie drużyny mają więc wspólny cel – zdobyć cenne punkty, które pozwolą oddalić się od strefy spadkowej i poprawić morale przed kolejnymi ligowymi wyzwaniami. Początek starcia na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w piątek, 31 października o godzinie 18:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu bardzo możliwy jest remis. Przemawiają za tym statystyki, ponieważ w czterech z pięciu ostatnich meczów pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice byliśmy świadkami podziału punktów. Mój typ: remis.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
3.70
Remis
Przejdź do STS
*Kursy z 30.10.2025 21⁚21 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice sytuacja kadrowa obie ekipy wygląda dość stabilnie, choć nie obędzie się bez osłabień. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie Macieja Wolskiego. Z kolei w szeregach drużyny gości nie zobaczymy kilku zawodników – poza kadrą najpewniej pozostaną Aleksander Paluszek, Alan Czerwiński oraz Mateusz Marzec. Mimo tych nieobecności oba kluby powinny dysponować wystarczającym potencjałem, by stworzyć ciekawe i wyrównane widowisko.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Bruk-Bet Termalica Nieciecza rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku, gdzie nie zdołała odnieść zwycięstwa. Ekipa Słoni zremisowała 1:1 z Zagłębiem Lubin oraz musiała uznać wyższość Wisły Płock, przegrywając 1:3. Z kolei GKS Katowice może być zadowolony ze swojej formy. Drużyna Trójkolorowych odniosła dwa cenne zwycięstwa – pokonała ŁKS Łódź 2:1 w STS Pucharze Polski i wygrała 1:0 z Koroną Kielce w PKO BP Ekstraklasie, pokazując się z bardzo dobrej strony zarówno w lidze, jak i pucharze.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, historia

Historia bezpośrednich starć między Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice pokazuje, że rywalizacja między tymi zespołami jest wyjątkowo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach obie drużyny toczyły zacięte boje, w których aż czterokrotnie padł remis. Jedynie raz z kompletu punktów cieszyli się Trójkolorowi z Katowic, podczas gdy Słonie z Niecieczy w tym okresie nie odniosły żadnego zwycięstwa. Bilans ten potwierdza, że mecze tych klubów są emocjonujące i trudno wskazać w nich jednoznacznego faworyta.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Bruk-Betu Termaliki Nieciecza wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo GKS-u Katowice to mniej więcej 2.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa |

31 października 2025

18:00

2.35
3.70
2.95
GKS Katowice
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 21:30.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, przewidywane składy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Termaliki
  • remisem
  • zwycięstwem GKS-u Katowice
  • zwycięstwem Termaliki 50%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem GKS-u Katowice 50%

2+ Votes

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek starcia na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w ten piątek, 31 października o godzinie 18:00.

