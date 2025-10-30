Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, typy i przewidywania
Przed nami starcie o dużym ciężarze gatunkowym w dolnych rejonach tabeli PKO BP Ekstraklasy. W 14. kolejce Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie na własnym stadionie GKS Katowice. Ekipa Słoni, prowadzona przez Marcina Brosza, zgromadziła do tej pory 10 punktów i zajmuje 17. miejsce, przez co każdy kolejny mecz ma dla niej ogromne znaczenie w kontekście walki o utrzymanie. Nieco lepiej radzi sobie zespół Trójkolorowych, który pod wodzą Rafała Góraka uzbierał 14 oczek, dzięki czemu plasuje się na 15. pozycji w stawce.
Obie drużyny mają więc wspólny cel – zdobyć cenne punkty, które pozwolą oddalić się od strefy spadkowej i poprawić morale przed kolejnymi ligowymi wyzwaniami. Początek starcia na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w piątek, 31 października o godzinie 18:00.
Moim zdaniem w tym spotkaniu bardzo możliwy jest remis. Przemawiają za tym statystyki, ponieważ w czterech z pięciu ostatnich meczów pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice byliśmy świadkami podziału punktów. Mój typ: remis.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, sytuacja kadrowa
Przed nadchodzącym meczem Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice sytuacja kadrowa obie ekipy wygląda dość stabilnie, choć nie obędzie się bez osłabień. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie Macieja Wolskiego. Z kolei w szeregach drużyny gości nie zobaczymy kilku zawodników – poza kadrą najpewniej pozostaną Aleksander Paluszek, Alan Czerwiński oraz Mateusz Marzec. Mimo tych nieobecności oba kluby powinny dysponować wystarczającym potencjałem, by stworzyć ciekawe i wyrównane widowisko.
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Mateusz Marzec
Uraz ścięgna udowego
Nieznany
Aleksander Paluszek
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, ostatnie wyniki
W ostatnich tygodniach Bruk-Bet Termalica Nieciecza rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku, gdzie nie zdołała odnieść zwycięstwa. Ekipa Słoni zremisowała 1:1 z Zagłębiem Lubin oraz musiała uznać wyższość Wisły Płock, przegrywając 1:3. Z kolei GKS Katowice może być zadowolony ze swojej formy. Drużyna Trójkolorowych odniosła dwa cenne zwycięstwa – pokonała ŁKS Łódź 2:1 w STS Pucharze Polski i wygrała 1:0 z Koroną Kielce w PKO BP Ekstraklasie, pokazując się z bardzo dobrej strony zarówno w lidze, jak i pucharze.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, historia
Historia bezpośrednich starć między Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice pokazuje, że rywalizacja między tymi zespołami jest wyjątkowo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach obie drużyny toczyły zacięte boje, w których aż czterokrotnie padł remis. Jedynie raz z kompletu punktów cieszyli się Trójkolorowi z Katowic, podczas gdy Słonie z Niecieczy w tym okresie nie odniosły żadnego zwycięstwa. Bilans ten potwierdza, że mecze tych klubów są emocjonujące i trudno wskazać w nich jednoznacznego faworyta.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Bruk-Betu Termaliki Nieciecza wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo GKS-u Katowice to mniej więcej 2.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, przewidywane składy
|3Arkadiusz Kasperkiewicz
|5Lucas Masoero
|7Morgan Faßbender
|8Rafał Kurzawa
|17Dominik Biniek
|26Wojciech Jakubik
|53Andrzej Trubeha
|55Thiago Dombroski
|99Milosz Mleczko
|7Maciej Rosołek
|10Marcel Wędrychowski
|11Adrian Błąd
|13Bartosz Jaroszek
|14Jakub Łukowski
|16Grzegorz Rogala
|19Kacper Łukasiak
|20Filip Rejczyk
|22Sebastian Milewski
|30Alan Czerwiński
|33Patryk Szczuka
|80Ilya Shkurin
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Termaliki 50%
- remisem 0%
- zwycięstwem GKS-u Katowice 50%
2+ Votes
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek starcia na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w ten piątek, 31 października o godzinie 18:00.
