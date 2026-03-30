Szwecja – Polska: typy, kursy, zapowiedź (31.03.2026)

Szwecja - Polska: typy i kursy na finałowy mecz baraży o awans na mś 2026. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Szwecja – Polska: typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór na obiekcie Strawberry Arena w Sztokholmie rozstrzygnie się kto z pary Szwecja – Polska wystąpi na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Dla gospodarzy będzie to czwarta z rzędu próba awansu na mundial poprzez baraże. Poprzednio Szwedzi odpadali z Portugalią i Polską, ale w 2018 roku wyeliminowali Włochów. Z kolei Polacy dzięki wygranej w barażach zakwalifikowali się do ostatnich mistrzostw świata i Europy, pokonując w nich odpowiednio Szwecję i Walię.

Gdyby wtorkowe spotkanie odbywało się na Stadionie Narodowym w Warszawie, moglibyśmy być względnie spokojni o awans Polski. Tymczasem atutem własnego boiska dysponować będą Szwedzi. Na niekorzyść naszej kadry przemawia również historia meczów bezpośrednich. O losach spotkania zdecyduje jednak piłkarska jakość i forma dnia. Biało-Czerwoni wyspecjalizowali się w przechylaniu takich spotkań na swoją korzyść. Czy tak samo będzie i tym razem? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Szwecja – Polska: ostatnie wyniki

Reprezentacja Szwecji w miniony czwartek pokonała na wyjeździe Ukrainę 3:1. Dla kibiców z tego kraju był to wyjątkowy moment, ponieważ ich kadra na podobny sukces w meczu o stawkę czekała cztery lata. Wówczas Szwedzi ograli w półfinale baraży Czechów, ale na mundial nie pojechali, ponieważ przegrali z Polską. Szwedów zabrakło na ostatnich mistrzostwach Europy. W Lidze Narodów byli poza najwyższą dywizją, a w eliminacjach do tegorocznego mundialu Szwecja nie wygrała żadnego z sześciu spotkań.

Reprezentacja Polski awans do finału baraży o awans na tegoroczny mundial uzyskała dzięki pokonaniu Albanii 2:1. Nie było to tak przekonujące zwycięstwo, jak to Szwecji z Ukrainą. Biało-Czerwoni musieli odrabiać stratę, co ostatecznie udało się dzięki trafieniu Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Tym samym kadra pozostaje niepokonana za kadencji Jana Urbana. Obecny selekcjoner poprowadził naszą drużynę do pięciu zwycięstw i dwóch remisów (z Holandią).

Szwecja – Polska: historia

Reprezentacje te mierzyły się ze sobą dotychczas 28 razy. Historycznie Szwecja nie jest dla nas wygodnym przeciwnikiem, ponieważ to oni mają wyraźnie korzystniejszy bilans bezpośrednich starć. Trzy Korony wygrały aż 28 pojedynków. Biało-Czerwoni odnieśli sukces tylko 9 razy. Czterokrotnie nie wyłoniono natomiast zwycięzcy. Bilans goli również przemawia na korzyść Szwedów (59:41).

Polska wygrała ostatnie spotkanie ze Szwecją. Cztery lata temu stawką był awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wówczas gol Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego dał nam wygraną 2:0. Tym razem przed Biało-Czerwonymi starcie wyjazdowe, a na sukces w Szwecji czekamy od 28.09.1930 roku i wygranej 3:0.

Szwecja – Polska: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Szwecję, czego dowodzi kurs 1.75, przy współczynniku rzędu 3.93 na sukces reprezentacji Polski.

Szwecja Remis Polska 2.00 3.40 3.93

Szwecja – Polska: kto wygra?

Szwecja – Polska: przewidywane składy

Szwecja: Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof; Johansson, Karlstrom, Ayari, Svensson; Elanga, Nygren; Gyokeres

Polska: Grabara – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Cash, Zieliński, Szymański, Skóraś – Kamiński, Zalewski- Lewandowski

Szwecja – Polska: transmisja meczu

Mecz Szwecja – Polska odbędzie się we wtorek (31 marca) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w aplikacji TVP Sport i na stronie internetowej tvpsport.pl.

