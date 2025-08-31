Stal Mielec w jednym z niedzielnych meczów ósmej kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się z Ruchem Chorzów. Spotkanie zapowiada się ciekawie. Zapoznaj się z typami i kursami na mecz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Stal Mielec – Ruch Chorzów, typy bukmacherskie

Stal Mielec to spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy, który latem przeszedł znaczną przebudowę kadry. Powoli jednak drużyna Ivana Djurdjevicia odzyskuje równowagę. Na ten moment mielczanie mają na koncie 10 punktów.

Ruch Chorzów z kolei ma za sobą fatalny sezon 2024/2025, zakończony dopiero na 10. miejscu w tabeli. Mimo to trener Dawid Szulczek utrzymał posadę. Dopiero słabe wyniki na starcie obecnych rozgrywek sprawiły, że zastąpił go Waldemar Fornalik.

Niebiescy aktualnie legitymują się bilansem dziewięciu oczek (2 zwycięstwa, 3 remisy). Co ważne, są niepokonani od trzech spotkań, co można uznać za oznakę progresu.

Warto dodać, że w dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których brała udział Stal, to obie drużyny zdobywały bramki. W związku z tym to może być ciekawy kierunek przy typowaniu. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Stal Mielec – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Ekipa z Mielca do swojej niedzielnej potyczki podejdzie po dwóch z rzędu zwycięstwach. Stal pokonała ostatnio kolejno: GKS Tychy (1:0) i Odrę Opole (2:1). Z kolei ostatni raz przegrała 15 sierpnia z ŁKS-em (1:2).

Tymczasem chorzowianie mają za sobą remis z Polonią Bytom (1:1). Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach Ruch dwukrotnie dzielił się punktami, bo także z Polonią Warszawa (0:0). Wygrał natomiast ze Stalą Rzeszów (4:0).

Stal Mielec – Ruch Chorzów, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2024 roku. Wówczas górą była Stal (3:1). Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach między drużynami trzykrotnie lepsza była drużyna z Mielca. Raz natomiast miał miejsce remis.

Stal Mielec – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na pełną pulę mają goście. Typ na zwycięstwo Ruchu oszacowano na 2.36. Wariant na remis wyceniono na 3.35. Z kolei rozwiązanie na wygraną Stali kształtuje się na poziomie 2.86.

Stal Mielec Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 10:11 .

Stal Mielec – Ruch Chorzów, kto wygra?

Stal Mielec – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Prawdopodobnie gospodarze przystąpią do swojego meczu w najmocniejszym zestawieniu. W tej kampanii w szeregach Stali wyróżniają się między innymi Mario Losada czy Jast Pisek, mający po dwa trafienia na koncie. Z kolei u goście zabraknie Patryka Sikory, Daniela Szczepana i Mo Mezghraniego. Odpowiedzialność za zdobywania bramek spoczywa zatem przede wszystkim na Tomaszu Bale.

Stal: Matys – Wlazło, Puerto, Senger, Diez, Pisek, Sommerfeld, Kavcić, Domański, Losada, Kruszelnicki

Ruch: Bielecki – Konczkowski, Leśniak-Paduch, Komor, Preisler, Szwoch, Szymański, Żurawski, Nagamatsu, Bała, Szwedzik.

Stal Mielec – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Niedzielną potyczkę będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Stal Mielec – Ruch Chorzów będzie do obejrzenia na antenie TVP Polonia od godziny 14:30. Rywalizację skomentują Michał Zawacki i Tomasz Łapiński., Ponadto dostęp do spotkania zapewnią warianty internetowe takie jak strona TVPSport.pl czy aplikacja TVP Sport. Mecz można też oglądać dzięki usłudze Betclic TV.

