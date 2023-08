Spartak Trnava - Lech Poznań, typy na mecz 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W pierwszym spotkaniu Kolejorz wygrał 2-1 i jest na dobrej drodze do awansu. Czwartkowe starcie rozpocznie się o godzinie 20. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Lech Poznań

Spartak Trnawa Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2023 21:04 .

Spartak – Lech, typy i przewidywania

Lech Poznań walczy o fazę grupową Ligi Konferencji Europy. Ekipie Johna van den Broma marzy się wyrównanie wyniku z poprzedniego sezonu, kiedy to udało się dotrzeć do ćwierćfinału rozgrywek. W czwartek Kolejorz zagra rewanżowe spotkanie ze Spartakiem Trnava. Na Słowację jedzie w dobrym humorze, gdyż w pierwszym meczu wygrał 2-1 i może bronić korzystnej zaliczki. To starcie pokazało natomiast, że reprezentanci Polski mają jakość piłkarską po swojej stronie. Jeśli tym razem będą skuteczni, nie dadzą swojemu rywalowi żadnych szans. Nasz typ – Lech strzeli minimum dwie bramki.

Spartak – Lech, sytuacja kadrowa

W szeregach Lecha Poznań zabraknie zawieszonego za doping Bartosza Salamona oraz wciąż dochodzącego do siebie Alego Gholizadeha.

Spartak – Lech, ostatnie wyniki

Przed pierwszym meczem 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy Spartak Trnava podzielił się punktami w drugiej ligowej kolejce z zespołem Zlate Moravce (1-1), a także uległ Trencinowi (1-2).

Lech Poznań ma z kolei za sobą trudny mecz i remis z Zagłębiem Lubin (1-1). Wcześniej Kolejorz zdołał ograć Radomiaka Radom (2-0) oraz pokonał Żalgiris Kowno w drodze do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Spartak – Lech, historia

Obie drużyny zmierzyły się ze sobą dotychczas tylko raz. W zeszłym tygodniu lepszy okazał się Lech Poznań, który wygrał przed własną publicznością 2-1. Bramki dla Kolejorza zdobyli Filip Marchwiński oraz Kristoffer Velde. Honorowe trafienie dla Spartaka Trnava zanotował natomiast Lukas Stetina.

Spartak – Lech, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowej rywalizacji jest Lech Poznań. Kurs na zwycięstwo gości oscyluje w okolicach 2.05. W przypadku ewentualnej wygranej Spartaka Trnava jest to nawet 3.60. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Podając przy rejestracji kod GOAL można otrzymać bonus aż do 3755 złotych.

Spartak – Lech, przewidywane składy

Spartak: Takac, Kostrna, Stetina, Kosa, Mikovic, Bainovic, Prochazka, Zelijkovic, Ofori, Daniel, Djuricin

Lech: Bednarek, Pereira, Blazic, Milic, Andersson, Murawski, Karlstroom, Hotic, Velde, Marchwiński, Ishak

Spartak – Lech, kto wygra?

Spartak – Lech, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy Spartakiem Trnava a Lechem Poznań rozpocznie się o godzinie 20. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie TVP Sport.