Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz STS Pucharu Polski. Przed nami starcie ekipy Wojskowych z drużyną Medalików w ramach 1/8 finału tych rozgrywek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Śląsk Wrocław zmierzy się z Rakowem Częstochowa w 1/8 finału STS Pucharu Polski, a obie drużyny przystępują do tego starcia po pewnych zwycięstwach w poprzedniej rundzie. Wrocławianie pokonali Olimpię Grudziądz 1:0, natomiast częstochowianie efektownie ograli Cracovię 3:0. Spotkanie zapowiada się jako ciekawy test formy dla obu ekip. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 17:30.

Uważam, że Raków Częstochowa wygra to spotkanie, ponieważ dysponuje wyraźnie mocniejszym oraz bardziej wyrównanym składem. Ekipa Medalików ma też większą głębię kadry, co powinno dać jej przewagę w rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. Mój typ: zwycięstwo Rakowa Częstochowa.

Ernest STS 1.95 Wygrana Rakowa Odwiedź STS

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Śląsk Wrocław przystąpi do meczu osłabiony brakiem Petra Schwarza, co stanowi dla gospodarzy zauważalną stratę. Raków Częstochowa ma jeszcze większe problemy kadrowe, ponieważ nie zagrają Zoran Arsenić, Vladyslav Kochergin, Erick Otieno ani Ariel Mosór. Mimo to goście wciąż dysponują szeroką kadrą, która może zniwelować część tych absencji.

Kontuzje i zawieszenia Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Władysław Koczergin Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2026 Zoran Arsenic Złamana noga Koniec grudnia 2025 Ariel Mosór Kontuzja łydki Koniec grudnia 2025

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław w ostatnich meczach Betclic 1. Ligi zanotował dwa remisy – 3:3 z Wieczystą Kraków oraz 2:2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Raków Częstochowa prezentował znacznie lepszą formę, wygrywając 4:1 z Arką Gdynia w PKO BP Ekstraklasie i 4:1 z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji. Oba zespoły wchodzą więc w spotkanie w ramach STS Pucharu Polski w odmiennych nastrojach.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, historia

W bezpośrednich starciach Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa panuje wyrównana rywalizacja, choć z lekkim wskazaniem na drużynę z Jasnej Góry. W pięciu poprzednich meczach ekipa Medalików wygrała bowiem dwa razy, zespół Wojskowych triumfował raz, a dwa spotkania zakończyły się remisami. Taki bilans sugeruje, że oba kluby dobrze się znają i często toczą zacięte pojedynki.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem środowego meczu są goście, którzy na co dzień rywalizują na wyższym poziomie rozgrywkowym. Kurs na wygraną Śląska Wrocław wynosi około 4.20, typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 1.95, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.

Śląsk Wrocław Raków Częstochowa Odds are subject to change. Last updated 2 grudnia 2025 12:37

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Rosiak, Malec, Szota, Linares – Sokołowski, Matsenko – Marjanec, Samiec-Talar, Klimek – Banaszak

Raków: Zych – Konstantopoulos, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Barath, Repka, Adriano – Diaby-Fadiga, Brunes, Makuch

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, kto wygra?

Który zespół awansuje dalej? Śląsk

Raków Śląsk

Raków 0 Votes

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Potyczka między Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa w ramach 1/8 finału STS Pucharu Polski oczywiście będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Hubert Bugaj oraz Michał Zachodny. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.