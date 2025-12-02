Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, typy i przewidywania
Śląsk Wrocław zmierzy się z Rakowem Częstochowa w 1/8 finału STS Pucharu Polski, a obie drużyny przystępują do tego starcia po pewnych zwycięstwach w poprzedniej rundzie. Wrocławianie pokonali Olimpię Grudziądz 1:0, natomiast częstochowianie efektownie ograli Cracovię 3:0. Spotkanie zapowiada się jako ciekawy test formy dla obu ekip. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 17:30.
Uważam, że Raków Częstochowa wygra to spotkanie, ponieważ dysponuje wyraźnie mocniejszym oraz bardziej wyrównanym składem. Ekipa Medalików ma też większą głębię kadry, co powinno dać jej przewagę w rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. Mój typ: zwycięstwo Rakowa Częstochowa.
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa
Śląsk Wrocław przystąpi do meczu osłabiony brakiem Petra Schwarza, co stanowi dla gospodarzy zauważalną stratę. Raków Częstochowa ma jeszcze większe problemy kadrowe, ponieważ nie zagrają Zoran Arsenić, Vladyslav Kochergin, Erick Otieno ani Ariel Mosór. Mimo to goście wciąż dysponują szeroką kadrą, która może zniwelować część tych absencji.
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Władysław Koczergin
Uraz więzadła krzyżowego
Początek marca 2026
Zoran Arsenic
Złamana noga
Koniec grudnia 2025
Ariel Mosór
Kontuzja łydki
Koniec grudnia 2025
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki
Śląsk Wrocław w ostatnich meczach Betclic 1. Ligi zanotował dwa remisy – 3:3 z Wieczystą Kraków oraz 2:2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Raków Częstochowa prezentował znacznie lepszą formę, wygrywając 4:1 z Arką Gdynia w PKO BP Ekstraklasie i 4:1 z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji. Oba zespoły wchodzą więc w spotkanie w ramach STS Pucharu Polski w odmiennych nastrojach.
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, historia
W bezpośrednich starciach Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa panuje wyrównana rywalizacja, choć z lekkim wskazaniem na drużynę z Jasnej Góry. W pięciu poprzednich meczach ekipa Medalików wygrała bowiem dwa razy, zespół Wojskowych triumfował raz, a dwa spotkania zakończyły się remisami. Taki bilans sugeruje, że oba kluby dobrze się znają i często toczą zacięte pojedynki.
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem środowego meczu są goście, którzy na co dzień rywalizują na wyższym poziomie rozgrywkowym. Kurs na wygraną Śląska Wrocław wynosi około 4.20, typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 1.95, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.
Puchar Polski |
3 grudnia 2025
17:30
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, przewidywane składy
Śląsk: Szromnik – Rosiak, Malec, Szota, Linares – Sokołowski, Matsenko – Marjanec, Samiec-Talar, Klimek – Banaszak
Raków: Zych – Konstantopoulos, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Barath, Repka, Adriano – Diaby-Fadiga, Brunes, Makuch
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, kto wygra?
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, transmisja meczu
Potyczka między Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa w ramach 1/8 finału STS Pucharu Polski oczywiście będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Hubert Bugaj oraz Michał Zachodny. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 17:30.
