PressFocus Na zdjęciu: Aston Villa

Sheffield United Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lutego 2024 19:55 .

Sheffield United – Aston Villa, typy i przewidywania

Zamykające ligową tabelę Sheffield United w 23. kolejce Premier League podejmie ekipę z absolutnej czołówki – Aston Villę. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ oba zespoły walczą o zupełne inne cele. Na boisku nie powinno zabraknąć determinacji, ponieważ Szablom zależy na utrzymaniu, natomiast Lwy starają się o udział w europejskich pucharach w następnym sezonie.

Na papierze wielkim faworytem są podopieczni Unaia Emery’ego. Mój typ: zwycięstwo Aston Villi.

Superbet 1.60 Wygrana Aston Villi Przejdź do Superbet

Sheffield United – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Sheffield United Zawodnik Powrót Daniel Jebbison Choroba Połowa lutego 2024 Thomas Davies Kontuzja kolana Niepewny John Egan Kontuzja łydki Kilka dni Chris Basham Złamana noga Początek czerwca 2024 Max Lowe Nieznany Kilka dni George Baldock Nieznany Połowa lutego 2024 Ivo Grbic Kontuzja Kilka dni Rhian Brewster suspended-(direct-red-card) Po 3 meczach Sheffield United Zawodnik Powrót Daniel Jebbison Choroba Połowa lutego 2024 Thomas Davies Kontuzja kolana Niepewny John Egan Kontuzja łydki Kilka dni Chris Basham Złamana noga Początek czerwca 2024 Max Lowe Nieznany Kilka dni George Baldock Nieznany Połowa lutego 2024 Ivo Grbic Kontuzja Kilka dni Rhian Brewster suspended-(direct-red-card) Po 3 meczach

Aston Villa Zawodnik Powrót Emiliano Buendia Uraz więzadła krzyżowego Kilka dni Tyrone Mings Kontuzja kolana Początek kwietnia 2024 Kortney Hause Kontuzja kolana Nieznany Bertrand Traore Nieznany Kilka dni Lucas Digne Uraz ścięgna udowego Niepewny Pau Francisco Torres Uraz kostki Niepewny Jhon Durán Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Aston Villa Zawodnik Powrót Emiliano Buendia Uraz więzadła krzyżowego Kilka dni Tyrone Mings Kontuzja kolana Początek kwietnia 2024 Kortney Hause Kontuzja kolana Nieznany Bertrand Traore Nieznany Kilka dni Lucas Digne Uraz ścięgna udowego Niepewny Pau Francisco Torres Uraz kostki Niepewny Jhon Durán Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024

Sheffield United – Aston Villa, ostatnie wyniki

Sheffield United w ostatniej kolejce ligi angielskiej przegrało 2:3 z Crystal Palace, a wcześniej musiało uznać wyższość Brighton & Hove Albion (2:5) w 1/16 finału Pucharu Anglii. Aston Villa w tym czasie uległa Newcastle United (1:3) oraz bezbramkowo zremisowała z Chelsea w FA Cup.

Sheffield United – Aston Villa, historia

Co ciekawe, w bezpośrednich pojedynkach w ostatnim czasie lepiej wypadają Szable, co jest zaskakującą statystyką. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to bowiem dwie wygrane Sheffield United, jedno zwycięstwo Aston Villi oraz dwa remisy.

Sheffield United – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Sheffield United wynosi około 5.00, a typ na zwycięstwo Aston Villi to mniej więcej 1.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod promocyjny do Superbet: GOAL.

Sheffield United – Aston Villa, przewidywane składy

Sheffield United Chris Wilder 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Sheffield United Chris Wilder 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi ▼ 10 Cameron Archer 16 Oliver Norwood 23 Ben Osborn 25 Anis Ben Slimane 27 Yasser Larouci 32 William Osula 33 Rhys Norrington-Davies 37 Jordan Amissah 38 Femi Seriki Kaine Kesler-Hayden 2 Matty Cash 8 Youri Tielemans 16 Calum Chambers 19 Moussa Diaby 22 Nicolò Zaniolo 25 Robin Olsen 47 Tim Iroegbunam 64 James Wright Sheffield United Chris Wilder 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Sheffield United Chris Wilder 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi ▼ 10 Cameron Archer 16 Oliver Norwood 23 Ben Osborn 25 Anis Ben Slimane 27 Yasser Larouci 32 William Osula 33 Rhys Norrington-Davies 37 Jordan Amissah 38 Femi Seriki Kaine Kesler-Hayden 2 Matty Cash 8 Youri Tielemans 16 Calum Chambers 19 Moussa Diaby 22 Nicolò Zaniolo 25 Robin Olsen 47 Tim Iroegbunam 64 James Wright

Sheffield United – Aston Villa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Sheffield 0% remisem 0% zwycięstwem Aston Villi 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Sheffield

remisem

zwycięstwem Aston Villi

Sheffield United – Aston Villa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Bramall Lane już w najbliższą sobotę, 3 lutego o godzinie 18:30.

Superbet Kod Promocyjny FREEBET ZA KOD 35 zł Cashback freebet 3500 zł Freebet od depozytu 200 zł Freebet w aplikacji 20 zł Bonus za mistrzostwo Lecha 600 zł Freebety do 3755 zł i 600 zł za za mistrzostwo Lecha: 3755 + 600 zł Użyj kodu GOAL +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.