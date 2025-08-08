Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce: typy, kursy, składy (08.08.2025)

Ruch Chorzów od meczu z Pogonią Siedlce zaczyna nowy etap w Betclic 1. Lidze. Do klubu wrócił trener Waldemar Fornalik i wraz z jego przybyciem odżyły nadzieje kibiców na sukces.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, typy bukmacherskie

Ruch Chorzów rozpoczyna nowy etap od piątkowego popołudnia. Po tym, jak władze klubu podjęły decyzję o rozstaniu z trenerem Dawidem Szulczkiem za porozumieniem stron, stery nad drużyną przejął Waldemar Fornalik. Wraz z przybyciem do 14-krotnego mistrza Polski byłego selekcjonera, wśród kibiców odżyły nadzieje na dobre wyniki w kampanii 2025/2026.

Pogoń Siedlce to z kolei ekipa, która w tej kampanii jeszcze nie odniosła zwycięstwa. W trzech rozegranych spotkaniach potrafiła jednak postawić swoim rywalom trudne warunki, co jest zasługą dobrze poukładanej drużyny stworzonej przez trenera Adama Noconia. Faktem jest jednak, że przeciwnicy Pogoni potrafili wypracować sobie wiele sytuacji strzeleckich.

W poprzednim sezonie Niebiescy mierzyli się z Pogonią dwukrotnie i ani razu nie wygrali. Co więcej, cztery ostatnie starcia obu drużyn kończyły się remisami, w których każda ze stron zdobywała bramki. W związku z tym można brać pod uwagę scenariusz, w którym obie drużyny strzelą gola. Typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz Betclic 1.79 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Betclic

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, ostatnie wyniki

Ekipa z Chorzowa przystąpi do rywalizacji, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranej ze Śląskiem Wrocław. Zespół prowadzony przez Antę Simundzę wypunktował Niebieskich, wygrywając różnicą dwóch goli. Wcześniej natomiast Niebiescy pokonali Górnik Łęczna (2:1) i zremisowali z Puszczą Niepołomice (1:1).

Zobacz także: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Tymczasem ekipa z Siedlec ma za sobą przegrane starcia z Odrą Opole (0:1) i Wieczystą (1:2). Jedyny punkt pogoń wywalczyła jak na razie w starciu z Polonią Warszawa (1:1).

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, historia

Cztery ostatnie starcia między zespołami zakończyły się remisem. Ciekawostką jest fakt, że w każdym z tych meczów miał miejsce ten sam rezultat (1:1). Ostatnie zwycięstwo jedna z ekip zaliczyła w maju 2019 roku. Wówczas lepsza okazała się Pogoń. W przeszłości Ruch zaliczył z ekipą z Siedlec jeden z bardziej rozczarowujących wyników. W kwietniu 2018 roku Niebiescy zostali rozbici przez rywali (0:6). Spotkanie odbyło się w dniu 98. urodzin Ruchu.

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Wisły kształtuje się na poziomie 1.68. Remis oszacowano na 3.80. Z kolei wariant na zwycięstwo GKS-u Tychy wyceniono na 4.30.

Ruch Chorzów Pogoń Siedlce 1.62 3.85 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2025 07:00 .

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, przewidywane składy

Gospodarze mogą już liczyć na Dominika Preislera i Daniela Szczepana. Wciąż poza grą jest z kolei Patryk Sikora. U gości natomiast poza grą będzie Jakub Sinior.

Ruch: Bielecki – Preisler, Lukić, Leśniak-Paduch, Konczkowski, Mezghrani, Szwoch, Ventura, Ceglarz, Bała, Szczepan

Pogoń: Lesmanowicz – Mis, Flis, Kołodziejski, Jakubik, Drąg, Dzięcioł, Famulak, Szpurytowski, Kozłowski, Pdoliński.

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, typ kibiców

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce, transmisja meczu

Piątkowej potyczki nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie dostępna tylko w internecie. Taką możliwość zapewni strona internetowa TVPSport.pl. Mecz zacznie się o godzinie 18:00 i skomentuje go Aleksander Roj. Ponadto dostęp do potyczki zapewnił usługa Betclic TV.

