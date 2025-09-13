Ruch Chorzów i ŁKS powalczą o przełamanie w Betclic 1. Lidze. Emocji nie zabraknie. Sprawdź typy i kursy na rywalizację, która zacznie się w niedzielę o godzinie 15:30.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – ŁKS, typy bukmacherskie

Ruch Chorzów i ŁKS to ekipy, które mają ambicje związane z walką o najwyższe cele na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Nie jest tajemnicą, że obie drużyny celują w grę o awans. Aktualnie w ligowej klasyfikacji dzieli je różnica zaledwie jednego punktu.

Niebiescy przystąpią do tej potyczki, chcąc kontynuować passę meczów bez porażki, ale jednocześnie wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu remisach. Podobnie wygląda sytuacja w drużynie Szymona Grabowskiego, która nie potrafi wygrać od trzech spotkań.

Chorzowianie mają rachunki do wyrównania z ŁKS-em, ponieważ w maju przegrali z tą ekipą różnicą dwóch goli. Tym samym łodzianie definitywnie pozbawili Ruch szans na walkę o miejsce w barażach.

W ostatnich bezpośrednich starciach między obiema drużynami nie brakowało nie tylko emocji, ale i bramek. W związku z tym, przy tworzeniu kuponu na niedzielę, warto rozważyć typ na trafienia z obu stron. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Ruch Chorzów – ŁKS, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika ma za sobą dwa zremisowane spotkania kolejno ze Stalą Mielec (2:2) i Polonią Bytom (1:1). Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach Ruch zaliczył trzy remisy i jedno zwycięstwo, gdy pokonał Stal Rzeszów (4:0).

Z kolei drużyna z Łodzi dzieliła się punktami z Odrą Opole (1:1) i Polonią Warszawa (2:2). Przegrała natomiast z Miedzią Legnica (1:2). ŁKS słabo radzi sobie w roli gościa, gdzie nie wygrał od 17 maja, gdy pokonał w Warszawie miejscową Polonię (1:0).

Ruch Chorzów – ŁKS, historia

W pięciu ostatnich spotkaniach między zespołami dwa razy zwyciężył Ruch, tyle samo meczów zakończyło się remisem. Z kolei w jednym spotkaniu górą był ŁKS. Chorzowianie w roli gospodarza przegrali w ostatnich ośmiu meczach tylko raz z łodzianami. W czterech spotkaniach byli górą i w trzech dzielili się punktami.

Ruch Chorzów – ŁKS, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na pełną pulę mają goście. Typ na zwycięstwo Ruchu oszacowano na 2.36. Wariant na remis wyceniono na 3.35. Z kolei rozwiązanie na wygraną Stali kształtuje się na poziomie 2.86.

Ruch Chorzów ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 14:09 .

Ruch Chorzów – ŁKS, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ruchu

wygraną ŁKS-u

remisem

wygraną ŁKS-u 100%

remisem 0% 1+ Votes

Ruch Chorzów – ŁKS, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji bez Mo Mezghraniego, Patryka Sikory i Daniela Szczepana. Z kolei w ekipie z Łodzi nie będzie mógł wystąpić Michał Mokrzycki.

Ruch: Bielecki – Konczkowski, Leśniak-Paduch, Komor, Preisler, Szwoch, Szymański, Nagamatsu, Ceglarz, Szwedzik, Kolar

ŁKS: Bobek – Norlin, Craciun, Rudol, Kupczak, Młynarczyk, Ernst, Wysokiński, Krykun, Piasecki, Lewandowski.

Ruch Chorzów – ŁKS, transmisja meczu

Niedzielną potyczkę będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Ruch Chorzów – ŁKS będzie do obejrzenia na antenie TVP Polonia od godziny 14:30. Rywalizację skomentują Hubert Bugaj i Adam Marciniak. Ponadto dostęp do spotkania zapewnią warianty internetowe takie jak strona TVPSport.pl czy aplikacja TVP Sport. Mecz można też oglądać dzięki usłudze Betclic TV.

