AS Roma – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2026)

AS Roma - Juventus FC: typy i kursy na mecz 27. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w niedzielę (1 marca) o godzinie 20:45.

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Tommaso Baldanzi oraz Lorenzo Pellegrini

Roma – Juventus, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór odbędzie się hit 27. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AS Roma przed własną publicznością zmierzy się z Juventusem. Będzie to mecz niezwykle ważny dla układu tabeli, ponieważ zespoły rywalizują o miejsce w Lidze Mistrzów. Giallorossi ostatnio grają w kratkę, natomiast podopieczni Luciano Spallettiego mają za sobą niezwykle wymagające starcie z Galatasaray zakończone dogrywką i odpadnięciem z europejskich pucharów. Niewątpliwie nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że spotkanie zakończy się finalnie triumfem zespołu Gian Piero Gasperiniego.

Roma – Juventus, ostatnie wyniki

AS Roma obecnie gra w kratkę. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Cagliari oraz 3:0 z Cremonese), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Panathinaikosem w Lidze Europy i 2:2 z Napoli), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Udinese).

Juventus natomiast jest w kiepskiej formie. Podopieczni Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwa (3:2 z Galatasaray po dogrywce w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (2:2 z Lazio), a także ponieśli aż trzy porażki (2:3 z Interem Mediolan, 2:5 z Galatasaray w pierwszym meczu oraz 0:2 z Como).

Roma – Juventus, historia

Historia rywalizacji Romy z Juventusem to jeden z klasyków włoskiej piłki, który od dekad budzi ogromne emocje wśród kibiców. Oba zespoły wielokrotnie walczyły ze sobą o mistrzostwo Włoch, a ich bezpośrednie starcia często miały kluczowe znaczenie dla układu tabeli. Juventus może pochwalić się lepszym bilansem zwycięstw, jednak Roma na własnym stadionie niejednokrotnie potrafiła zatrzymać faworyta i sięgnąć po cenne punkty. Mecze tych drużyn słyną z wysokiej intensywności, twardej walki i momentów, które na długo zapadają w pamięć kibiców.

Roma – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej potyczki jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa Juventusu natomiast sięga 2.85.

AS Roma Juventus FC 2.65 2.90 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 14:06

Spotkanie AS Roma – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

