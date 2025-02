Real Sociedad – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (26.02.2025)

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Sociedad – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Sociedad podejmie na własnym stadionie Real Madryt w pierwszym spotkaniu półfinałowym Pucharu Króla. Stawką tego dwumeczu będzie awans do finału Copa del Rey, więc bez wątpienia jest o co grać. Podopieczni Carlo Ancelottiego uchodzą za faworyta tego pojedynku, aczkolwiek ekipy Imanola Alguacila nigdy nie można lekceważyć.

Przypomnijmy, że w drugiej parze FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt. Zatem na polu bitwy pozostały już tylko cztery czołowe zespoły z hiszpańskiej ekstraklasy. Czy Real Madryt poradzi sobie z Realem Sociedad? Przekonamy się o tym jutrzejszego wieczoru. Początek rywalizacji na Estadio Anoeta w najbliższą środę, 26 lutego o godzinie 21:30.

Jude Bellingham został zawieszony w rozgrywkach La Ligi, dlatego jest głodny gry i na pewno wybiegnie w podstawowym składzie. Gol strzelony przez reprezentanta Anglii to bardzo prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Jude Bellingham zdobędzie bramkę.

Real Sociedad – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie kontuzjowanych Hamariego Traore, Jona Pacheco, Luki Sucicia oraz Nayefa Aguerda. Natomiast goście są w trochę lepszej sytuacji, ponieważ będą musieli radzić sobie tylko bez Daniego Carvajala i Edera Militao.

Kontuzje Real Sociedad Zawodnik Powrót Hamari Traore Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jon Pacheco Uraz mięśnia Początek marca 2025 Luka Sucic Kontuzja kolana Połowa marca 2025 Nayef Aguerd Uraz uda Połowa marca 2025

Kontuzje Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025

Real Sociedad – Real Madryt, ostatnie wyniki

Zarówno Real Sociedad, jak i Real Madryt imponują wysoką formą. Baskowie wygrali 3:0 z Leganes w ostatniej kolejce La Ligi oraz pokonali FC Midtjylland 5:2 w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Europy. W tym czasie zespół z Santiago Bernabeu poradził sobie z Gironą (2:0) na ligowym podwórku i nie dał szans Manchesterowi City (3:1) w Lidze Mistrzów. Zatem obie drużyny awansowały dalej w europejskich pucharach.

Real Sociedad – Real Madryt, historia

Real Madryt dominuje nad Realem Sociedad w bezpośredniej rywalizacji, co pokazują statystyki. Poprzednie pięć meczów pomiędzy tymi drużynami to bowiem aż trzy wygrane zespołu Królewskich, tylko jedno zwycięstwo ekipy z Kraju Basków i jeden remis. Warto dodać, że stołeczny klub triumfował w przekonującym stylu w ostatnich trzech takich spotkaniach, nie pozostawiając rywalowi żadnych złudzeń.

Real Sociedad – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego spotkania są podopieczni Carlo Ancelottiego, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Realu Sociedad wynosi około 3.80, a typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.90. Natomiast kurs na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 3.70. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Sociedad Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2025 12:46 .

Real Sociedad – Real Madryt, przewidywane składy

Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Zubeldia, Elustondo, Lopez – Zubimendi – Kubo, Olasagasti, Marin, Gomez – Oyarzabal

Real Madryt: Łunin – Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia – Ceballos, Tchouameni – Rodrygo, Bellingham, Vinicius – Mbappe

Real Sociedad – Real Madryt, kto wygra?

Real Sociedad – Real Madryt, transmisja meczu

Transmisja ze spotkania między Realem Sociedad a Real Madryt w ramach półfinału Copa del Rey będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem na kanale TVP 1, stronie tvpsport.pl, w aplikacji TVP Sport oraz specjalnej usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Estadio Anoeta już w najbliższą środę, 26 lutego o godzinie 21:30.

