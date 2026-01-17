Real Sociedad – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Ten pojedynek jest jednym z największych hitów 20. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Reale Arena już w najbliższą niedzielę, 18 stycznia o godzinie 21:00.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Real Sociedad – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami ciekawie zapowiadające się starcie Real Sociedad – FC Barcelona w ramach 20. kolejki La Ligi. Zespół z San Sebastian spisuje się poniżej oczekiwań, mając na koncie zaledwie 21 punktów, co daje dopiero 11. miejsce w tabeli. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ekipy Dumy Katalonii, która zgromadziła już 49 oczek i pewnie zasiada na fotelu lidera. Dla obu drużyn będzie to ważny mecz, choć wyraźnym faworytem są przyjezdni. Początek rywalizacji na Reale Arena już w najbliższą niedzielę, czyli 18 stycznia, o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu trzy punkty zgarnie FC Barcelona, dzięki czemu umocni się na czele stawki. Za ekipą Hansiego Flicka przemawia bardzo dobra forma oraz korzystna historia bezpośrednich spotkań z Realem Sociedad. Mój typ: zwycięstwo Barcelony.

Real Sociedad – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

W jutrzejszym pojedynku między Barceloną a Real Sociedad drużyna gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez dwóch kontuzjowanych zawodników – Yangela Herrery i Inakiego Rupereza. Z kolei w ekipie gości zabraknie trzech piłkarzy – Gaviego, Andreasa Christensena oraz Dro Fernandeza – którzy także mają problemy zdrowotne. Wymienione absencje mogą poważnie wpłynąć na rotacje w obu składach i przebieg niedzielnego spotkania.

Real Sociedad – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Real Sociedad w ostatnim czasie rywalizował w Pucharze Króla, gdzie po konkursie rzutów karnych wyeliminował Osasunę Pampeluna (2:2 w regulaminowym czasie gry, 4:3 w serii jedenastek), a wcześniej w La Lidze pokonał Getafe 2:1. FC Barcelona również notowała dobre wyniki – w pucharze ograła Racing Santander 2:0 i sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, wygrywając w finale z Realem Madryt 3:2.

Real Sociedad – FC Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Sociedad z Barceloną w ostatnim czasie wyraźnie układa się po myśli drużyny Dumy Katalonii. W pięciu poprzednich spotkaniach aż cztery razy wygrywała bowiem ekipa Blaugrany, a tylko raz triumfował zespół z San Sebastian. W tym czasie nie byliśmy świadkami ani jednego remisu. To pokazuje, że FC Barcelona częściej narzucała warunki w opisywanych pojedynkach.

Real Sociedad – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, którzy od dawna zasiadają na fotelu lidera ligowej tabeli. Kurs na wygraną Realu Sociedad wynosi około 4.80, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zarejestruj się u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Sociedad – FC Barcelona, przewidywane składy

Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez – Soler, Turrientes – Kubo, Mendez, Guedes – Oyarzabal

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Raphinha – Ferran Torres

Real Sociedad – FC Barcelona, kto wygra?

Real Sociedad – FC Barcelona, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Sociedad a Barceloną w ramach 20. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport i w internetowym serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Reale Arena już w nadchodzącą niedzielę, czyli 18 stycznia, o godzinie 21:00.

