Real Sociedad – FC Barcelona, typy i przewidywania
Przed nami ciekawie zapowiadające się starcie Real Sociedad – FC Barcelona w ramach 20. kolejki La Ligi. Zespół z San Sebastian spisuje się poniżej oczekiwań, mając na koncie zaledwie 21 punktów, co daje dopiero 11. miejsce w tabeli. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ekipy Dumy Katalonii, która zgromadziła już 49 oczek i pewnie zasiada na fotelu lidera. Dla obu drużyn będzie to ważny mecz, choć wyraźnym faworytem są przyjezdni. Początek rywalizacji na Reale Arena już w najbliższą niedzielę, czyli 18 stycznia, o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
Moim zdaniem w tym meczu trzy punkty zgarnie FC Barcelona, dzięki czemu umocni się na czele stawki. Za ekipą Hansiego Flicka przemawia bardzo dobra forma oraz korzystna historia bezpośrednich spotkań z Realem Sociedad. Mój typ: zwycięstwo Barcelony.
Real Sociedad – FC Barcelona, sytuacja kadrowa
W jutrzejszym pojedynku między Barceloną a Real Sociedad drużyna gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez dwóch kontuzjowanych zawodników – Yangela Herrery i Inakiego Rupereza. Z kolei w ekipie gości zabraknie trzech piłkarzy – Gaviego, Andreasa Christensena oraz Dro Fernandeza – którzy także mają problemy zdrowotne. Wymienione absencje mogą poważnie wpłynąć na rotacje w obu składach i przebieg niedzielnego spotkania.
Real Sociedad – FC Barcelona, ostatnie wyniki
Real Sociedad w ostatnim czasie rywalizował w Pucharze Króla, gdzie po konkursie rzutów karnych wyeliminował Osasunę Pampeluna (2:2 w regulaminowym czasie gry, 4:3 w serii jedenastek), a wcześniej w La Lidze pokonał Getafe 2:1. FC Barcelona również notowała dobre wyniki – w pucharze ograła Racing Santander 2:0 i sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, wygrywając w finale z Realem Madryt 3:2.
Real Sociedad – FC Barcelona, historia
Bezpośrednia rywalizacja Realu Sociedad z Barceloną w ostatnim czasie wyraźnie układa się po myśli drużyny Dumy Katalonii. W pięciu poprzednich spotkaniach aż cztery razy wygrywała bowiem ekipa Blaugrany, a tylko raz triumfował zespół z San Sebastian. W tym czasie nie byliśmy świadkami ani jednego remisu. To pokazuje, że FC Barcelona częściej narzucała warunki w opisywanych pojedynkach.
Real Sociedad – FC Barcelona, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, którzy od dawna zasiadają na fotelu lidera ligowej tabeli. Kurs na wygraną Realu Sociedad wynosi około 4.80, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zarejestruj się u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
LaLiga |
18 stycznia 2026
21:00
Real Sociedad – FC Barcelona, przewidywane składy
Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez – Soler, Turrientes – Kubo, Mendez, Guedes – Oyarzabal
Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Raphinha – Ferran Torres
Real Sociedad – FC Barcelona, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Realu Sociedad 0%
- remisem 0%
- zwycięstwem Barcelony 100%
3+ Votes
Real Sociedad – FC Barcelona, transmisja meczu
Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Sociedad a Barceloną w ramach 20. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport i w internetowym serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Reale Arena już w nadchodzącą niedzielę, czyli 18 stycznia, o godzinie 21:00.
