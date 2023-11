IMAGO/Bagu Blanco/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Sociedad – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona jeszcze do niedawna pozostawała w tym sezonie niepokonana, ale mimo regularnego punktowania jej forma pozostawiała wiele do życzenia. Teraz kłopoty Dumy Katalonii będzie chciał wykorzystać Real Sociedad, który ostatnio świetnie spisuje się przed własną publicznością.

Real Sociedad – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona do sobotniego spotkania nie przystąpi w najlepszych nastrojach. To oczywiście efekt ubiegłotygodniowej porażki 1:2 z Realem Madryt w ligowym meczu przed własną publicznością, po którym Królewscy powiększyli przewagę nad Dumą Katalonii do czterech punktów. Dla zespołu prowadzonego przez Xaviego Hernandeza była to również pierwsza porażka w tym sezonie. Pierwszą okazję do rehabilitacji piłkarze Barcelony będą mieli w sobotni wieczór w San Sebastian.

Barcelonę czeka jednak niełatwe zadanie, bowiem zmierzą się plasującym się zaledwie jedną lokatę niżej Realem Sociedad. Gospodarze sobotniego spotkania imponują przede wszystkim u siebie, gdzie w tym sezonie nie doznali jeszcze ani jednej porażki. Mogą się również pochwalić czterema wygranymi z rzędu przed własną publicznością. O przedłużenie tej passy nie będzie łatwo, ale piłkarze z San Sebastian z pewnością nie stoją na straconej pozycji.

Real Sociedad – Barcelona, historia

Ostatni pojedynek obu zespołów miał miejsce w maju tego roku na Camp Nou i zakończył się wygraną 2:1 Realu Sociedad. Była to jego pierwsza wygrana nad Barceloną od 2016 roku. W międzyczasie obie drużyny mierzyły się ze sobą we wszystkich rozgrywkach 17 razy i w zdecydowanej większości przypadków górą była Duma Katalonii.

Bukmacherzy co prawda większe szanse na sukces w sobotnim meczu dają Barcelonie, ale wcale nie odbierają szans gospodarzom.

Real Sociedad – Barcelona, typ kibiców

Real Sociedad – Barcelona, przewidywane składy

Obie drużyny do sobotniego spotkania przystąpią bez kilku piłkarzy. W ekipie gospodarzy zabraknie takich zawodników jak Andre Silva, Kieran Tiernay i Martin Merquelanz. Pod znakiem zapytania stoi z kolei występ Andera Barrenetxey.

Do wyjściowego składu Barcelony powinien wrócić Robert Lewandowski, który ostatni mecz z Realem Madryt rozpoczął na ławce rezerwowych. Gotowi do gry są także Raphinha, Pedri i Jules Kounde. Wyłączeni z gry pozostają Frenkie de Jong i Sergi Roberto.

Real Sociedad: Remiro – Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz – Mendez, Zubimendi, Merino – Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea

Barcelona: Ter Stegen – Cancelo, Araujo, Kounde, Balde – Gavi, Romeu, Gundogan – Raphinha, Lewandowski, Felix

Real Sociedad – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Real Sociedad – Barcelona rozegrany zostanie w sobotę (4 listopada) o godzinie 21:00. W telewizji mec będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport 2. Transmisja dostępna będzie także w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł, jeżeli zdecydujesz się na wykupienie rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

