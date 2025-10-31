Real Madryt – Valencia CF: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

Real Madryt – Valencia CF: typy i kursy na mecz La Ligi. Starcia ekipy Królewskich z drużyną Nietoperzy zawsze przynoszą mnóstwo emocji. Sprawdź zapowiedź tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 1 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

Piłkarze Realu Madryt
Real Madryt – Valencia CF, typy i przewidywania

W 11. kolejce La Ligi dojdzie do pojedynku, w którym Real Madryt podejmie na własnym stadionie Valencię. To starcie drużyn o zupełnie odmiennych celach. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso z dorobkiem 27 punktów zajmuje pozycję lidera tabeli, będąc faworytem w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. Z kolei ekipa Carlosa Corberana posiada na swoim koncie jedynie 9 oczek, co plasuje ją na 18. miejscu, a więc w strefie spadkowej.

Dla Królewskich będzie to okazja do umocnienia się na szczycie, natomiast Nietoperze spróbują sprawić niespodziankę i zdobyć cenne punkty w walce o utrzymanie. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 1 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Jude Bellingham. Angielski pomocnik, który był bohaterem El Clasico, trafił do siatki w dwóch ostatnich spotkaniach i jest w znakomitej formie. Mój typ: Jude Bellingham zdobędzie bramkę.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
Real Madryt – Valencia CF, sytuacja kadrowa

Przed spotkaniem Realu Madryt z Valencią obie drużyny borykają się z problemami kadrowymi. W ekipie gospodarzy zabraknie Daniego Carvajala, Davida Alaby, Antonio Rudigera oraz Andrija Łunina. Zespół gości również nie wystąpi w pełnym składzie – kontuzje wykluczyły Mouctara Diakhaby’ego, Dimitriego Foulquiera, Largiego Ramazaniego i Filipa Ugrinicia. Xabi Alonso oraz Carlos Corberan będą więc musieli poszukać rozwiązań zastępczych, by utrzymać odpowiednią jakość w każdej formacji.

Real Madryt – Valencia CF, ostatnie wyniki

Real Madryt znajduje się w świetnej dyspozycji, notując pięć zwycięstw z rzędu. Drużyna Królewskich w dwóch ostatnich spotkaniach pokonała Barcelonę 2:1 w ligowym klasyku oraz wygrała 1:0 z Juventusem w Lidze Mistrzów. Valencia w tym czasie zanotowała mieszane wyniki – co prawda w Pucharze Króla pewnie ograła dużo niżej notowaną UD Maracenę aż 5:0, jednak w La Lidze musiała uznać wyższość Villarrealu, przegrywając 0:2.

Real Madryt – Valencia CF, historia

Bezpośrednia rywalizacja między Realem Madryt a Valencią od lat dostarcza wielu emocji oraz zaciętych pojedynków. W pięciu poprzednich spotkaniach tych drużyn bilans jest bardzo wyrównany – oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa, a raz padł remis. Królewscy i Nietoperze regularnie toczą twarde boje, w których nigdy nie brakuje walki, tempa oraz efektownych akcji. To sprawia, że ich starcia zawsze budzą duże zainteresowanie kibiców.

Real Madryt – Valencia CF, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów tej potyczki uważają gospodarzy, którzy zajmują fotel lidera tabeli La Ligi, mając 5 punktów przewagi nad Barceloną. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Valencii to mniej więcej 12.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Real Madryt

LaLiga |

1 listopada 2025

21:00

Real Madryt – Valencia CF, przewidywane składy

Real Madryt – Valencia CF, kto wygra?

Real Madryt – Valencia CF, transmisja meczu

Spotkanie między Realem Madryt a Valencią w ramach 11. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. To starcie możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Leszek Orłowski. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 1 listopada o godzinie 21:00.

