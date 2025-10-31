Real Madryt – Valencia CF, typy i przewidywania
W 11. kolejce La Ligi dojdzie do pojedynku, w którym Real Madryt podejmie na własnym stadionie Valencię. To starcie drużyn o zupełnie odmiennych celach. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso z dorobkiem 27 punktów zajmuje pozycję lidera tabeli, będąc faworytem w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. Z kolei ekipa Carlosa Corberana posiada na swoim koncie jedynie 9 oczek, co plasuje ją na 18. miejscu, a więc w strefie spadkowej.
Dla Królewskich będzie to okazja do umocnienia się na szczycie, natomiast Nietoperze spróbują sprawić niespodziankę i zdobyć cenne punkty w walce o utrzymanie. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 1 listopada o godzinie 21:00.
Moim zdaniem w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Jude Bellingham. Angielski pomocnik, który był bohaterem El Clasico, trafił do siatki w dwóch ostatnich spotkaniach i jest w znakomitej formie. Mój typ: Jude Bellingham zdobędzie bramkę.
Real Madryt – Valencia CF, sytuacja kadrowa
Przed spotkaniem Realu Madryt z Valencią obie drużyny borykają się z problemami kadrowymi. W ekipie gospodarzy zabraknie Daniego Carvajala, Davida Alaby, Antonio Rudigera oraz Andrija Łunina. Zespół gości również nie wystąpi w pełnym składzie – kontuzje wykluczyły Mouctara Diakhaby’ego, Dimitriego Foulquiera, Largiego Ramazaniego i Filipa Ugrinicia. Xabi Alonso oraz Carlos Corberan będą więc musieli poszukać rozwiązań zastępczych, by utrzymać odpowiednią jakość w każdej formacji.
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Połowa listopada 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Niepewny
Andriy Lunin
Czerwona kartka
Po 1 meczu
Filip Ugrinic
Kontuzja kolana
Połowa listopada 2025
Largie Ramazani
Uraz mięśnia
Połowa listopada 2025
Mouctar Diakhaby
Uraz ścięgna udowego
Połowa listopada 2025
Dimitri Foulquier
Uraz mięśnia
Połowa listopada 2025
Hugo Duro
Uraz mięśnia
Niepewny
Real Madryt – Valencia CF, ostatnie wyniki
Real Madryt znajduje się w świetnej dyspozycji, notując pięć zwycięstw z rzędu. Drużyna Królewskich w dwóch ostatnich spotkaniach pokonała Barcelonę 2:1 w ligowym klasyku oraz wygrała 1:0 z Juventusem w Lidze Mistrzów. Valencia w tym czasie zanotowała mieszane wyniki – co prawda w Pucharze Króla pewnie ograła dużo niżej notowaną UD Maracenę aż 5:0, jednak w La Lidze musiała uznać wyższość Villarrealu, przegrywając 0:2.
Real Madryt – Valencia CF, historia
Bezpośrednia rywalizacja między Realem Madryt a Valencią od lat dostarcza wielu emocji oraz zaciętych pojedynków. W pięciu poprzednich spotkaniach tych drużyn bilans jest bardzo wyrównany – oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa, a raz padł remis. Królewscy i Nietoperze regularnie toczą twarde boje, w których nigdy nie brakuje walki, tempa oraz efektownych akcji. To sprawia, że ich starcia zawsze budzą duże zainteresowanie kibiców.
Real Madryt – Valencia CF, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów tej potyczki uważają gospodarzy, którzy zajmują fotel lidera tabeli La Ligi, mając 5 punktów przewagi nad Barceloną. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Valencii to mniej więcej 12.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Real Madryt – Valencia CF, przewidywane składy
|9Endrick
|11Rodrygo
|12Trent Alexander-Arnold
|16Gonzalo Garcia
|17Raul Asencio
|19Dani Ceballos
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|23Ferland Mendy
|26Fran Gonzalez
|30Franco Mastantuono
|34Sergio Mestre
|1Stole Dimitrievski
|10André Almeida
|13Cristian Rivero
|19Daniel Raba
|26Mario Dominguez
|27David Otorbi
|29Lucas Nunez
|31Ruben Iranzo
|8Javi Guerra
|24Eray Cömert
|21Jesus Vazquez
Real Madryt – Valencia CF, transmisja meczu
Spotkanie między Realem Madryt a Valencią w ramach 11. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. To starcie możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Leszek Orłowski. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 1 listopada o godzinie 21:00.
