Real Madryt – Valencia CF: typy i kursy na mecz La Ligi. Starcia ekipy Królewskich z drużyną Nietoperzy zawsze przynoszą mnóstwo emocji. Sprawdź zapowiedź tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 1 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Valencia CF, typy i przewidywania

W 11. kolejce La Ligi dojdzie do pojedynku, w którym Real Madryt podejmie na własnym stadionie Valencię. To starcie drużyn o zupełnie odmiennych celach. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso z dorobkiem 27 punktów zajmuje pozycję lidera tabeli, będąc faworytem w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. Z kolei ekipa Carlosa Corberana posiada na swoim koncie jedynie 9 oczek, co plasuje ją na 18. miejscu, a więc w strefie spadkowej.

Dla Królewskich będzie to okazja do umocnienia się na szczycie, natomiast Nietoperze spróbują sprawić niespodziankę i zdobyć cenne punkty w walce o utrzymanie. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 1 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Jude Bellingham. Angielski pomocnik, który był bohaterem El Clasico, trafił do siatki w dwóch ostatnich spotkaniach i jest w znakomitej formie. Mój typ: Jude Bellingham zdobędzie bramkę.

Ernest STS 2.90 Bellingham strzeli gola

Real Madryt – Valencia CF, sytuacja kadrowa

Przed spotkaniem Realu Madryt z Valencią obie drużyny borykają się z problemami kadrowymi. W ekipie gospodarzy zabraknie Daniego Carvajala, Davida Alaby, Antonio Rudigera oraz Andrija Łunina. Zespół gości również nie wystąpi w pełnym składzie – kontuzje wykluczyły Mouctara Diakhaby’ego, Dimitriego Foulquiera, Largiego Ramazaniego i Filipa Ugrinicia. Xabi Alonso oraz Carlos Corberan będą więc musieli poszukać rozwiązań zastępczych, by utrzymać odpowiednią jakość w każdej formacji.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Antonio Rüdiger Uraz nogi Połowa listopada 2025 David Alaba Uraz mięśnia Niepewny Andriy Lunin Czerwona kartka Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Valencia CF Zawodnik Powrót Filip Ugrinic Kontuzja kolana Połowa listopada 2025 Largie Ramazani Uraz mięśnia Połowa listopada 2025 Mouctar Diakhaby Uraz ścięgna udowego Połowa listopada 2025 Dimitri Foulquier Uraz mięśnia Połowa listopada 2025 Hugo Duro Uraz mięśnia Niepewny

Real Madryt – Valencia CF, ostatnie wyniki

Real Madryt znajduje się w świetnej dyspozycji, notując pięć zwycięstw z rzędu. Drużyna Królewskich w dwóch ostatnich spotkaniach pokonała Barcelonę 2:1 w ligowym klasyku oraz wygrała 1:0 z Juventusem w Lidze Mistrzów. Valencia w tym czasie zanotowała mieszane wyniki – co prawda w Pucharze Króla pewnie ograła dużo niżej notowaną UD Maracenę aż 5:0, jednak w La Lidze musiała uznać wyższość Villarrealu, przegrywając 0:2.

Real Madryt – Valencia CF, historia

Bezpośrednia rywalizacja między Realem Madryt a Valencią od lat dostarcza wielu emocji oraz zaciętych pojedynków. W pięciu poprzednich spotkaniach tych drużyn bilans jest bardzo wyrównany – oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa, a raz padł remis. Królewscy i Nietoperze regularnie toczą twarde boje, w których nigdy nie brakuje walki, tempa oraz efektownych akcji. To sprawia, że ich starcia zawsze budzą duże zainteresowanie kibiców.

Real Madryt – Valencia CF, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów tej potyczki uważają gospodarzy, którzy zajmują fotel lidera tabeli La Ligi, mając 5 punktów przewagi nad Barceloną. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Valencii to mniej więcej 12.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00.

Real Madryt Valencia CF Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 19:36 .

Real Madryt – Valencia CF, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso Valencia CF Carlos Corberán Real Madryt Xabi Alonso 4-1-2-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 8 Valverde 3 Militao 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 15 Guler 6 Camavinga 5 Bellingham 10 Mbappe 7 Junior 7 Groeneveld 15 Beltran 16 Lopez 18 Pepelu 22 Santamaria 11 Rioja 14 Gaya 3 Copete 5 Tarrega 12 Correia 25 Agirrezabala 1 Courtois 8 Valverde 3 Militao 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 15 Guler 6 Camavinga 5 Bellingham 10 Mbappe 7 Junior 7 Groeneveld 15 Beltran 16 Lopez 18 Pepelu 22 Santamaria 11 Rioja 14 Gaya 3 Copete 5 Tarrega 12 Correia 25 Agirrezabala 4-1-2-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Valencia CF Carlos Corberán Rezerwowi 9 Endrick 11 Rodrygo 12 Trent Alexander-Arnold 16 Gonzalo Garcia 17 Raul Asencio 19 Dani Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Diaz 23 Ferland Mendy 26 Fran Gonzalez 30 Franco Mastantuono 34 Sergio Mestre 1 Stole Dimitrievski 10 André Almeida 13 Cristian Rivero 19 Daniel Raba 26 Mario Dominguez 27 David Otorbi 29 Lucas Nunez 31 Ruben Iranzo 8 Javi Guerra 24 Eray Cömert 21 Jesus Vazquez

Real Madryt – Valencia CF, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Valencii zwycięstwem Realu 100%

remisem 0%

zwycięstwem Valencii 0% 1+ Votes

Real Madryt – Valencia CF, transmisja meczu

Spotkanie między Realem Madryt a Valencią w ramach 11. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. To starcie możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Leszek Orłowski. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 1 listopada o godzinie 21:00.

