Real Madryt – Rayo Vallecano: typy i kursy na mecz La Ligi. Drużyna Los Blancos musi gonić prowadzącą w tabeli Barcelonę. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą niedzielę, czyli 1 lutego, o godzinie 14:00.

Real Madryt – Rayo Vallecano, typy i przewidywania

Real Madryt zmierzy się z Rayo Vallecano w 22. kolejce La Ligi. Zespół Królewskich zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 51 punktów, natomiast drużyna Czerwonych Szarf plasuje się na 16. pozycji w stawce, mając na swoim koncie 22 oczka. Podopieczni Alvaro Arbeloi na pewno będą chcieli zrehabilitować się po ostatniej ogromnej wpadce w Lidze Mistrzów, sięgając po kolejne zwycięstwo na ligowym podwórku. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą niedzielę, czyli 1 lutego, o godzinie 14:00.

Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły znajdą sposób na pokonanie golkipera rywala. Spodziewam się, że zarówno Real Madryt, jak i Rayo Vallecano będą w stanie zdobyć przynajmniej jedną bramkę w jutrzejszym starciu. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Real Madryt – Rayo Vallecano, sytuacja kadrowa

Przed meczem Real Madryt – Rayo Vallecano w gorszej sytuacji kadrowej są gospodarze. W zespole Królewskich raczej zabraknie bowiem Edera Militao, Antonio Rudigera i Ferlanda Mendy’ego, a występ Trenta Alexandra-Arnolda stoi pod znakiem zapytania. Drużyna gości ma natomiast tylko jedną absencję – nie zagra jedynie leczący kontuzję Abdul Mumin.

Real Madryt – Rayo Vallecano, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie Real Madryt prezentował bardzo nierówną formę – przegrał 2:4 z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów, ale za to wygrał 2:0 z Villarrealem w La Lidze. Rayo Vallecano rywalizowało tylko na ligowym podwórku, notując dwie porażki – 1:3 z Osasuną Pampeluna oraz 0:3 z Celtą Vigo. Obie ekipy ze stolicy Hiszpanii mają więc potrzebę poprawy wyników.

Real Madryt – Rayo Vallecano, historia

Ostatnie bezpośrednie starcia Realu Madryt z Rayo Vallecano układają się dość nietypowo. W pięciu poprzednich meczach ekipa Królewskich odniosła tylko jedno zwycięstwo, zaś aż cztery spotkania zakończyły się remisami. Co prawda drużyna Vallecańczyków nie wygrała żadnego z tych pojedynków, aczkolwiek regularnie potrafiła urywać punkty faworytowi.

Real Madryt – Rayo Vallecano, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy nie mogą pozwolić sobie na wpadkę. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi mniej więcej 1.30, typ na zwycięstwo Rayo Vallecano to około 9.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.50. Załóż konto w STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Madryt – Rayo Vallecano, przewidywane składy

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Rayo: Batalla – Espino, Lejeune, Ciss, Chavarria – Isi Palazon, Valentin, Pedro Diaz – Martin, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia

Real Madryt – Rayo Vallecano, kto wygra?

Real Madryt – Rayo Vallecano, transmisja meczu

Spotkanie między Realem Madryt a Rayo Vallecano w ramach 22. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale Eleven Sports 1 oraz w serwisie ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, 1 lutego o godzinie 14:00.

