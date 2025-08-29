Real Madryt – RCD Mallorca, typy i przewidywania
Przed nami spotkanie 3. kolejki La Ligi, w którym Real Madryt zmierzy się na własnym stadionie z Mallorką. Obie drużyny w zupełnie innym stylu rozpoczęły nowy sezon – zespół Królewskich od początku zachwyca formą i po dwóch zwycięstwach jest w czołówce tabeli, podczas gdy ekipa z Balearów wciąż czeka na pierwszą wygraną w kampanii 2025/2026.
Podopieczni Xabiego Alonso nie tylko zdobywają punkty, ale także imponuje solidną defensywą, nie tracąc jeszcze gola. Z kolei RCD Mallorca musi szukać przełamania po porażce z Barceloną oraz remisie z Celtą Vigo. Gospodarze bez wątpienia są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, choć goście na pewno postarają się o sprawienie niespodzianki.
Vinicius Junior pokazał się ze świetnej strony w ostatnim meczu – wszedł na boisko w 63. minucie, a następnie strzelił gola i zaliczył asystę. Czy Brazylijczyk podtrzyma dobrą passę? Według nas to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: bramka Viniciusa Juniora.
Real Madryt – RCD Mallorca, sytuacja kadrowa
Xabi Alonso i Jagoba Arrasate nie będą mieli do swojej dyspozycji wszystkich piłkarzy. W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Jude’a Bellinghama oraz Eduardo Camavingi. Natomiast po stronie drużyny gości niemal na pewno nie zobaczymy Samu Costy. Portugalski pomocnik zmaga się z urazem kolana.
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Powrót do treningów
Endrick
Uraz ścięgna udowego
Początek września 2025
Jude Bellingham
Uraz ramienia
Koniec września 2025
Eduardo Camavinga
Kontuzja goleni
Początek września 2025
Samú Costa
Kontuzja kolana
Koniec września 2025
Real Madryt – RCD Mallorca, ostatnie wyniki
Real Madryt pokazuje się z dobrej strony na początku nowej kampanii – ekipa Królewskich wygrała oba swoje mecze, pokonując Osasunę Pampeluna 1:0 oraz Real Oviedo 3:0. Zespół ze stolicy prezentuje solidną formę i nie stracił jeszcze gola. Z kolei RCD Mallorca rozpoczęła rozgrywki znacznie słabiej – najpierw przegrała z Barceloną 0:3, a następnie zremisowała 1:1 z Celtą Vigo. Drużyna z Balearów wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.
Real Madryt – RCD Mallorca, historia
Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Mallorką w ostatnich latach zdecydowanie układa się po myśli drużyny Królewskich. W pięciu poprzednich spotkaniach aż cztery razy zwyciężał bowiem zespół Los Blancos, a ponadto padł jeden remis. Drużyna z Balearów nie potrafi więc znaleźć sposobu na faworyta i od dawna czeka na przełamanie w starciach z klubem ze stolicy Hiszpanii. Zatem ekipa Jagoby Arrasate ma podwójną motywację.
Real Madryt – RCD Mallorca, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, czyli jeden z pretendentów do tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Mallorki to mniej więcej 14.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Zarejestruj się w STS i podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Real Madryt – RCD Mallorca, przewidywane składy
Real Madryt – RCD Mallorca, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
Real Madryt – RCD Mallorca, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Mallorką w ramach 3. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 30 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:30.
