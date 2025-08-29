Real Madryt – RCD Mallorca: typy i kursy na mecz La Ligi. Podopieczni Xabiego Alonso odniosą trzecie zwycięstwo z rzędu? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu w najbliższą sobotę, 30 sierpnia o godzinie 21:30.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – RCD Mallorca, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 3. kolejki La Ligi, w którym Real Madryt zmierzy się na własnym stadionie z Mallorką. Obie drużyny w zupełnie innym stylu rozpoczęły nowy sezon – zespół Królewskich od początku zachwyca formą i po dwóch zwycięstwach jest w czołówce tabeli, podczas gdy ekipa z Balearów wciąż czeka na pierwszą wygraną w kampanii 2025/2026.

Podopieczni Xabiego Alonso nie tylko zdobywają punkty, ale także imponuje solidną defensywą, nie tracąc jeszcze gola. Z kolei RCD Mallorca musi szukać przełamania po porażce z Barceloną oraz remisie z Celtą Vigo. Gospodarze bez wątpienia są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, choć goście na pewno postarają się o sprawienie niespodzianki.

Vinicius Junior pokazał się ze świetnej strony w ostatnim meczu – wszedł na boisko w 63. minucie, a następnie strzelił gola i zaliczył asystę. Czy Brazylijczyk podtrzyma dobrą passę? Według nas to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: bramka Viniciusa Juniora.

Real Madryt – RCD Mallorca, sytuacja kadrowa

Xabi Alonso i Jagoba Arrasate nie będą mieli do swojej dyspozycji wszystkich piłkarzy. W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Jude’a Bellinghama oraz Eduardo Camavingi. Natomiast po stronie drużyny gości niemal na pewno nie zobaczymy Samu Costy. Portugalski pomocnik zmaga się z urazem kolana.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Ferland Mendy Uraz mięśnia Powrót do treningów Endrick Uraz ścięgna udowego Początek września 2025 Jude Bellingham Uraz ramienia Koniec września 2025 Eduardo Camavinga Kontuzja goleni Początek września 2025

Kontuzje i zawieszenia Mallorca Zawodnik Powrót Samú Costa Kontuzja kolana Koniec września 2025

Real Madryt – RCD Mallorca, ostatnie wyniki

Real Madryt pokazuje się z dobrej strony na początku nowej kampanii – ekipa Królewskich wygrała oba swoje mecze, pokonując Osasunę Pampeluna 1:0 oraz Real Oviedo 3:0. Zespół ze stolicy prezentuje solidną formę i nie stracił jeszcze gola. Z kolei RCD Mallorca rozpoczęła rozgrywki znacznie słabiej – najpierw przegrała z Barceloną 0:3, a następnie zremisowała 1:1 z Celtą Vigo. Drużyna z Balearów wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Real Madryt – RCD Mallorca, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Mallorką w ostatnich latach zdecydowanie układa się po myśli drużyny Królewskich. W pięciu poprzednich spotkaniach aż cztery razy zwyciężał bowiem zespół Los Blancos, a ponadto padł jeden remis. Drużyna z Balearów nie potrafi więc znaleźć sposobu na faworyta i od dawna czeka na przełamanie w starciach z klubem ze stolicy Hiszpanii. Zatem ekipa Jagoby Arrasate ma podwójną motywację.

Real Madryt – RCD Mallorca, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, czyli jeden z pretendentów do tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Mallorki to mniej więcej 14.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Zarejestruj się w STS i podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Mallorca Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2025 14:17 .

Real Madryt – RCD Mallorca, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso Mallorca Jagoba Arrasate Real Madryt Xabi Alonso 4-1-2-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 2 Carvajal 22 Rüdiger 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 8 Valverde 15 Guler 30 Mastantuono 10 Mbappe 7 Junior 11 Asano 7 Muriqi 22 Mojica 10 Darder 20 Torre 5 Mascarell 2 Morey 4 Kumbulla 21 Raillo 24 Valjent 1 Roman 1 Courtois 2 Carvajal 22 Rüdiger 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 8 Valverde 15 Guler 30 Mastantuono 10 Mbappe 7 Junior 11 Asano 7 Muriqi 22 Mojica 10 Darder 20 Torre 5 Mascarell 2 Morey 4 Kumbulla 21 Raillo 24 Valjent 1 Roman 4-1-2-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Mallorca Jagoba Arrasate Rezerwowi 3 Eder Militao 4 David Alaba 11 Rodrygo 12 Trent Alexander-Arnold 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 17 Raul Asencio 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Diaz 28 Thiago Pitarch 34 Sergio Mestre 3 Antonio Latorre 6 Antonio Sanchez 8 Manu Morlanes 9 Abdon Prats Bastidas 13 Ivan Cuellar 14 Dani Rodriguez 15 Mateo Joseph 19 Javi Llabres 26 Iliesse Salhi 27 David Lopez 28 Jan Salas 30 Marc Domenech 31 Lucas Bergström

Real Madryt – RCD Mallorca, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Mallorki zwycięstwem Realu 100%

remisem 0%

zwycięstwem Mallorki 0% 2+ Votes

Real Madryt – RCD Mallorca, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Mallorką w ramach 3. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 30 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:30.

