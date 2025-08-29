Real Madryt – RCD Mallorca: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

13:30, 29. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Goal.pl

Real Madryt – RCD Mallorca: typy i kursy na mecz La Ligi. Podopieczni Xabiego Alonso odniosą trzecie zwycięstwo z rzędu? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu w najbliższą sobotę, 30 sierpnia o godzinie 21:30.

Piłkarze Realu Madryt
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – RCD Mallorca, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 3. kolejki La Ligi, w którym Real Madryt zmierzy się na własnym stadionie z Mallorką. Obie drużyny w zupełnie innym stylu rozpoczęły nowy sezon – zespół Królewskich od początku zachwyca formą i po dwóch zwycięstwach jest w czołówce tabeli, podczas gdy ekipa z Balearów wciąż czeka na pierwszą wygraną w kampanii 2025/2026.

Podopieczni Xabiego Alonso nie tylko zdobywają punkty, ale także imponuje solidną defensywą, nie tracąc jeszcze gola. Z kolei RCD Mallorca musi szukać przełamania po porażce z Barceloną oraz remisie z Celtą Vigo. Gospodarze bez wątpienia są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, choć goście na pewno postarają się o sprawienie niespodzianki.

Vinicius Junior pokazał się ze świetnej strony w ostatnim meczu – wszedł na boisko w 63. minucie, a następnie strzelił gola i zaliczył asystę. Czy Brazylijczyk podtrzyma dobrą passę? Według nas to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: bramka Viniciusa Juniora.

Real Madryt – RCD Mallorca, sytuacja kadrowa

Xabi Alonso i Jagoba Arrasate nie będą mieli do swojej dyspozycji wszystkich piłkarzy. W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Jude’a Bellinghama oraz Eduardo Camavingi. Natomiast po stronie drużyny gości niemal na pewno nie zobaczymy Samu Costy. Portugalski pomocnik zmaga się z urazem kolana.

Real Madryt – RCD Mallorca, ostatnie wyniki

Real Madryt pokazuje się z dobrej strony na początku nowej kampanii – ekipa Królewskich wygrała oba swoje mecze, pokonując Osasunę Pampeluna 1:0 oraz Real Oviedo 3:0. Zespół ze stolicy prezentuje solidną formę i nie stracił jeszcze gola. Z kolei RCD Mallorca rozpoczęła rozgrywki znacznie słabiej – najpierw przegrała z Barceloną 0:3, a następnie zremisowała 1:1 z Celtą Vigo. Drużyna z Balearów wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Real Madryt – RCD Mallorca, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Mallorką w ostatnich latach zdecydowanie układa się po myśli drużyny Królewskich. W pięciu poprzednich spotkaniach aż cztery razy zwyciężał bowiem zespół Los Blancos, a ponadto padł jeden remis. Drużyna z Balearów nie potrafi więc znaleźć sposobu na faworyta i od dawna czeka na przełamanie w starciach z klubem ze stolicy Hiszpanii. Zatem ekipa Jagoby Arrasate ma podwójną motywację.

Real Madryt – RCD Mallorca, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, czyli jeden z pretendentów do tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Mallorki to mniej więcej 14.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Zarejestruj się w STS i podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt – RCD Mallorca, przewidywane składy

Real Madryt – RCD Mallorca, kto wygra?

Real Madryt – RCD Mallorca, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Mallorką w ramach 3. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 30 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:30.

