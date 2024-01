IMAGO/Guillermo Martinez/SOPA Images Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt – Mallorca, typy bukmacherskie

Real Madryt jest wyraźnym faworytem środowego spotkania, ale nie oznacza to, że czeka go łatwa przeprawa. Piłkarze z Majorki w ostatnich tygodniach pokazali, że potrafią zdobywać punkty i bez wątpienia postawią Królewskim trudne warunki na Bernabeu. Choć nie spodziewam się w tym meczu niespodzianki, to uważam, że losy spotkania rozstrzygną się dopiero w drugiej połowie. Dlatego też stawiam na to, że na przerwę obie drużyny zejdą przy wyniku remisowym. Remis po pierwszej połowie miał także miejsce w 10 z ostatnich 15 spotkań Realu Mallorca w lidze. Mój typ: remis do przerwy

Real Madryt – Mallorca, ostatnie wyniki

Real Madryt 2024 roku rozpocznie od próby pozostania niepokonanym zespołem przed własną publicznością i odniesienia ósmego zwycięstwa na Santiago Bernabeu w tym sezonie. Końcówka ubiegłego roku była udana dla podopiecznych Carlo Ancelottiego, którzy po zwycięstwach nad Villarreal (4:1 u siebie) i Deportivo Alaves (1:0 na wyjeździe) objęli prowadzenie w ligowej tabeli. Teraz celem Królewskich będzie utrzymanie go do końca sezonu.

Real Mallorca jeszcze niedawno znajdował się w strefie spadkowej, ale wydostał się z niej dzięki bardzo dobrym występów na koniec 2023 roku. Obecnie jest niepokonany w lidze od pięciu meczów. W tym czasie odniósł dwa zwycięstwa i zanotował trzy remisy. W swoim ostatnim meczu pokonał u siebie 3:2 Osasunę Pampeluna.

Real Madryt – Mallorca, historia

Real Madryt ostatniej konfrontacji ze swoim środowym rywalem nie wspomina najlepiej. W lutym 2023 roku Mallorca przed własną publicznością wygrała bowiem 1:0. Wcześniej Królewscy mogli się pochwalić serią czterech wygranych w bezpośrednich pojedynkach. Teraz obie drużyny zmierzą się w Madrycie, gdzie siedem ostatnich meczów zakończyło się wygranymi Realu.

Real Madryt – Mallorca, kursy bukmacherskie

Gospodarze są uważani za murowanego faworyta do zwycięstwa w środowym meczu. Kursy na wygraną Realu Madryt nie przekraczają bowiem 1.25, co może się wydawać nieco dziwne, biorąc pod uwagę formę Realu Mallorca. Rozważając typ na niespodziankę w tym meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł w STS. Trafi on na Twoje konto jeżeli podczas rejestracji podasz STS kod bonusowy GOAL.

Real Madryt – Mallorca, typ kibiców

Real Madryt – Mallorca, przewidywane składy

Real Madryt w środowy wieczór będzie musiał poradzić sobie bez pięciu piłkarzy. Z poważnymi urazami zmagają się Thibaut Courtois, David Alaba i Eder Militao. Ponadto powody zdrowotne eliminują z gry Ferlanda Mendy’ego i Eduardo Camavingę. Do gry wracają z kolei Dani Carvajal i Vinicius Junior.

Goście na Santiago Bernabeu zjawią się bez trzech piłkarzy. Z powodu urazów nie zagrają Martin Valjent i Vedat Muriqi, natomiast za kartki pauzuje Jaume Costa.

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Mallorca Javier Aguirre Rezerwowi ▼ 2 Daniel Carvajal 7 Vinícius Júnior 14 Joselu 19 Daniel Ceballos 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 29 Álvaro Carrillo 30 Fran González 32 Nico Paz 3 Antonio Latorre 4 Siebe Van Der Heyden 5 Omar Mascarell 9 Abdon Prats Bastidas 10 Sergi Darder 13 Dominik Greif 19 Javi Llabrés 23 Amath Ndiaye Diedhiou 25 Ivan Cuellar 26 Rubén Quintanilla 29 Marcos Fernández 33 Daniel Luna

Real Madryt – Mallorca, transmisja meczu

Mecz Real Madryt – Real Mallorca odbędzie się w środę (3 stycznia) o godzinie 19:15. “Na żywo” spotkanie będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport. Za pośrednictwem internetu spotkanie można natomiast oglądać dzięki CANAL+ online. Jeżeli zdecydujesz się na wykupienie rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, zaoszczędzisz aż 240 zł. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

