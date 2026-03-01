Real Madryt – Getafe CF: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami małe derby stolicy Hiszpanii - zespół Królewskich zagra z ekipą Niebieskich. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy poniedziałek, czyli 2 marca, o godzinie 21:00.

Vicente Vidal Fernandez / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Real Madryt – Getafe CF, typy i przewidywania

Real Madryt podejmie na własnym stadionie Getafe CF w meczu 26. kolejki La Ligi. Ekipa Królewskich z dorobkiem 60 punktów jest wiceliderem tabeli, walcząc z Barceloną o tytuł mistrzowski. Z kolei zespół Niebieskich ma na koncie 29 oczek i plasuje się na 13. miejscu w stawce. Dla obu drużyn będzie to ważne spotkanie w kontekście realizacji celów. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w ten poniedziałek, 2 marca o godzinie 21:00.

Stawiam na zwycięstwo Realu Madryt. Drużyna Los Blancos nie może pozwolić sobie na wpadkę, jeśli marzy o wywalczeniu mistrzostwa Hiszpanii. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

STS 1.34 Zwycięstwo Realu

Real Madryt – Getafe CF, sytuacja kadrowa

Real Madryt przystąpi do meczu osłabiony brakiem Kyliana Mbappe, Raula Asencio, Jude’a Bellinghama, Edera Militao, Deana Huijsena oraz Daniego Ceballosa. Z kolei w Getafe nie zobaczymy Davinchiego, Juanmiego, Borjy Mayorala, Dakonama Djene i Abdela Abqara.

Real Madryt – Getafe CF, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatnich dniach rywalizował na dwóch frontach – wygrał 2:1 z Benfiką Lizbona, dzięki czemu awansował dalej w Lidze Mistrzów, ale za to przegrał 1:2 z Osasuną Pampeluna w La Lidze. Z kolei Getafe skupiało się wyłącznie na ligowych rozgrywkach, gdzie nieznacznie uległo Sevilli (0:1) oraz sensacyjnie pokonało faworyzowany Villarreal (2:1).

Real Madryt – Getafe CF, historia

Bezpośrednie mecze Realu Madryt z Getafe w ostatnim czasie zdecydowanie układały się po myśli zespołu Królewskich. W pięciu poprzednich spotkaniach Real odniósł komplet zwycięstw, nie notując ani jednego remisu czy porażki. To wyraźnie pokazuje ogromną przewagę madrytczyków nad sąsiadem zza miedzy w rywalizacji ekip z centrum Hiszpanii.

Real Madryt – Getafe CF, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem poniedziałkowego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Getafe to mniej więcej 10.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.00. Zarejestruj się u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Madryt Getafe Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 17:04

Real Madryt – Getafe CF, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Trent, Alaba, Rudiger, Carreras – Valverde, Camavinga, Tchouameni – Guler, Gonzalo, Vinicius

Getafe: Soria – Kiko Femenia, Duarte, Abqar, Romero, Iglesias – Milla, Mario Martin, Arambarri – Vazquez, Satriano

Real Madryt – Getafe CF, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Getafe w ramach 26. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 i w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w ten poniedziałek, 2 marca o godzinie 21:00.

