Real Madryt – Elche CF: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa ze stolicy Hiszpanii jest zdecydowanym faworytem jutrzejszego pojedynku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, czyli 14 marca, o godzinie 21:00.

Real Madryt – Elche CF, typy i przewidywania

Real Madryt podejmie u siebie Elche CF w 28. kolejce La Ligi. Przed tą serią gier zespół Królewskich ma na swoim koncie 63 punkty i zajmuje 2. miejsce w tabeli, starając się utrzymać kontakt z liderem z Barcelony. Natomiast ekipa Zielonych Pasów z dorobkiem 26 oczek plasuje się na 17. lokacie, chcąc zdobyć bardzo cenne punkty w walce o utrzymanie. Spotkanie zapowiada się jako starcie wyraźnego faworyta z drużyną bijącą się o ligowy byt. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w tę sobotę, 14 marca o godzinie 21:00.

W tym meczu stawiam na to, że Vinicius Junior zdobędzie bramkę. Pod nieobecność Kyliana Mbappe największa odpowiedzialność spoczywa na brazylijskim skrzydłowym. 25-letni atakujący od pewnego czasu jest w niezłej formie. Mój typ: Vinicius strzeli gola.

Real Madryt – Elche CF, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Realu Madryt przed tym spotkaniem jest wręcz katastrofalna. Zespół gospodarzy będzie musiał radzić sobie bez Kyliana Mbappe, Jude’a Bellinghama, Daniego Ceballosa, Edera Militao, Rodrygo Goesa, Davida Alaby, Ferlanda Mendy’ego, Franco Mastantuono oraz Alvaro Carrerasa. W Elche nie należy spodziewać się Hectora Forta, Pedro Bigasa i Johna Donalda. Tak więc ekipa gości ma dużo mniej problemów zdrowotnych.

Real Madryt – Elche CF, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatnim czasie rywalizował na dwóch frontach. Stołeczny zespół pokonał Manchester City 3:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz wygrał 2:1 z Celtą Vigo w La Lidze. Elche zaprezentowało się dużo gorzej – nie odniosło żadnego zwycięstwa – ulegając Villarrealowi 1:2 i remisując 2:2 z Espanyolem Barcelona na ligowym podwórku.

Real Madryt – Elche CF, historia

Ostatnie bezpośrednie spotkania Realu Madryt z Elche pokazują wyraźną przewagę stołecznego klubu. W pięciu poprzednich meczach między tymi zespołami aż trzy zwycięstwa zaliczyła bowiem drużyna Los Blancos, a dwa spotkania zakończyły się remisami. Ekipa Los Franjiverdes w tym okresie nie zanotowała ani jednej wygranej.

Real Madryt – Elche CF, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Elche to mniej więcej 10.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.00. Załóż konto u legalnego bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Madryt Elche 1.27 6.00 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2026 00:05

Real Madryt – Elche CF, przewidywane składy

Real Madryt: Łunin – Carvajal, Asencio, Huijsen, Garcia – Pitarch, Camavinga, Tchouameni – Guler – Vinicius, Brahim

Elche: Dituro – Chust, Affengruber, Petrot – Josan, Febas, Aguado, Valera – Neto – Andre Silva, Alvaro Rodriguez

Real Madryt – Elche CF, kto wygra?

Real Madryt – Elche CF, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Elche w ramach 28. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl i CANAL+ online. Początek interesującego starcia na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 14 marca o godzinie 21:00.

