PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt Celta Vigo Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2024 11:32 .

Real Madryt – Celta Vigo, typy i przewidywania

Real Madryt wraca na ligowe boiska po rywalizacji w Lidze Mistrzów – rywalem Królewskich w 28. kolejce La Ligi będzie Celta Vigo. Los Blancos do tego spotkania przystąpią bez kontuzjowanych Thibaut Courtois, Edera Militao, Davida Alaby oraz zawieszonego Jude’a Bellinghama. Podopieczni Carlo Ancelottiego mimo wszystko są faworytem tego pojedynku biorąc pod uwagę, że są zdecydowanym liderem tabeli, a Błękitni zajmują dopiero 17. miejsce w stawce.

W 6 z ostatnich 10 meczów, w których Real Madryt grał u siebie, obie drużyny strzeliły gola. Mój typ: BTTS – tak.

Real Madryt – Celta Vigo, sytuacja kadrowa

Real Madryt Zawodnik Powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2024 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Aurelien Tchouameni Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Jude Bellingham Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 2 meczach

Celta Vigo Zawodnik Powrót Joseph Aidoo Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Carlos Dotor Uraz uda Niepewny Mihailo Ristić Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024 Williot Swedberg Stłuczenie Niepewny Renato Tapia Uraz mięśnia Połowa marca 2024

Real Madryt – Celta Vigo, ostatnie wyniki

Podopieczni Carlo Ancelottiego w środę zremisowali 1:1 z Lipskiem w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i awansowali dalej w tych rozgrywkach. Jeśli chodzi o La Ligę, to Królewscy ostatnio podzielili się punktami z Valencią (2:2), gdzie show skradł sędzia Gil Manzano. Ekipa prowadzona przez Rafę Beniteza w dwóch poprzednich kolejkach zgarnęła cztery punkty – 1:1 z Almerią oraz 2:2 z Cadizem.

Real Madryt – Celta Vigo, historia

Powiedzieć, że Real Madryt dominuje nad Celtą Vigo w bezpośredniej rywalizacji, to nic nie powiedzieć. Królewscy wygrali bowiem wszystkie pięć poprzednich spotkań z Błękitnymi.

Real Madryt – Celta Vigo, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Celty Vigo to mniej więcej 9.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 6.00. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

Real Madryt – Celta Vigo, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Celta Vigo Rafael Benitez Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Celta Vigo Rafael Benitez Rezerwowi ▼ 6 Nacho Fernandez 8 Toni Kroos 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 30 Fran González 7 Carles Pérez 9 Tadeo Allende 11 Franco Cervi 12 Anastasios Douvikas 13 Iván Villar 16 Jailson 17 Jonathan Bamba 20 Kevin Vazquez 24 Miguel Rodríguez 26 Coke Carrillo 30 Hugo Sotelo 32 Javi Rodríguez 33 Hugo Álvarez

Real Madryt – Celta Vigo, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu 100% remisem 0% zwycięstwem Celty 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Celty

Real Madryt – Celta Vigo, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, 10 marca o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.