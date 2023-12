Real Betis – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2023)

Real Betis - Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź. Sobotni pojedynek Realu Betis z Realem Madryt to jeden z najciekawszych pojedynków tej serii gier w hiszpańskiej La Liga. Królewscy nie mogą pozwolić sobie na potknięcie, ponieważ Girona nieustannie depta im po piętach. Początek meczu o godzinie 16:15.

Real Betis – Real Madryt, typy i przewidywania

Forma z ostatnich tygodni zdecydowanie przemawia za Realem Madryt. Starcia bezpośrednie z ostatnich lat również przemawiają za Królewskimi. Zespół Carlo Ancelottiego mimo sporych problemów kadrowych związanych z kontuzjami znajduje się w wybornej formie. Przed pierwszym gwizdkiem trudno znaleźć argumenty za Realem Betis. Los Blancos powinni dopisać kolejne trzy punkty w ligowej tabeli. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt – TAK.

Real Betis – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Real Betis Zawodnik Powrót Marc Bartra Uraz ścięgna Achillesa Połowa grudnia 2023 Youssouf Sabaly Kontuzja kolana Połowa grudnia 2023 Claudio Bravo Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Rodrigo Sanchez Fizyczny dyskomfort Niepewny William Carvalho Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023 Nabil Fekir Uraz mięśnia Koniec grudnia 2023 Hector Bellerin Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu

Real Madryt Zawodnik Powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Aurelien Tchouameni Złamana noga Początek stycznia 2024 Arda Güler Uraz mięśnia Połowa grudnia 2023 Eduardo Camavinga Uraz więzadła Koniec stycznia 2024 Vinícius Júnior Uraz uda Połowa stycznia 2024 Luka Modric Uraz uda Powrót do treningów Daniel Carvajal Kontuzja łydki Początek stycznia 2024

Real Betis – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Betis gra w kratkę biorąc pod uwagę pięć ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach. Zespół z Sevilli w tym czasie pokonał Las Palmas oraz Villanovese, remisował z Sevillą i Amerią, a także przegrał ze Spartą Praga. Obecnie zajmuje siódme miejsce w rozgrywkach La Liga. Real Madryt jest pierwszy, ale druga Girona ma tyle samo punktów. Królewscy notują serię pięciu wygranych z rzędu, w których trzykrotnie zachowali czyste konto. Nie przegrali żadnego meczu od 24 września i porażki z Atletico.

Real Betis – Real Madryt, historia

Real Betis nie wygrał żadnego meczu z Realem Madryt od 2020 roku. Sześć spotkań rozegranych od tego czasu to trzy zwycięstwa Realu Madryt i trzy remisy. Za każdym razem, gdy obie ekipy dzieliły się punktami padał wynik bezbramkowy.

Real Betis – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Eksperci faworytem tego spotkania uznali Real Madryt. Typy na zwycięstwo Królewskich oscylują wokół 1,80. Dla porównania kursy na wygraną Realu Betis wynoszą około 4,20.

Real Betis – Real Madryt, kto wygra

Real Betis – Real Madryt, przewidywane składy

Real Betis Manuel Pellegrini 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Real Betis Manuel Pellegrini 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 7 Abde Ezzalzouli 9 Borja Iglesias 11 Luiz Henrique 16 Juan Cruz 18 Andres Guardado 19 Sokratis 24 Aitor Ruibal García 27 Sergi Altimira 30 Fran Vieites Theo Zidane 6 Nacho Fernandez 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 25 Kepa Arrizabalaga 28 Mario Martin 31 Lucas Cañizares 32 Nico Paz 33 Gonzalo García

Real Betis – Real Madryt, transmisja meczu

Mecz Realu Betis z Realem Madryt będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1. Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online.

