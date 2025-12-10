Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: typy, kursy, zapowiedź (11.12.2025)

Raków Częstochowa w meczu piątej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji ze Zrinjskim Mostar. Wicemistrz Polski podejdzie do starcia jako faworyt. Sprawdź typy i kursy na mecz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: przewidywania

Raków Częstochowa w ostatnim czasie jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Ekipa prowadzona przez trenera Marka Papszuna, mimo że wokół doświadczonego szkoleniowca pojawiały się różne medialne doniesienia, to i tak kroczyła od wygranej do wygranej. Tak naprawdę Czerwono-niebiescy mogą być już spokojni o grę w kolejnej rundzie europejskich pucharów. Ponadto drużyna z Częstochowy może zakończyć 2025 rok na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy.

Zrinjski Mostar to natomiast wicelider ligi bośniackiej, który w Lidze Konferencji wyróżnia się w tej kampanii przede wszystkim tym, że jest zespołem bezkompromisowym. Bośniacy wygrali dwukrotnie i dwa razy schodzili z placu gry na tarczy. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie czwartkowa potyczka będzie miała dla drużyny z Bośni i Hercegowiny duże znaczenie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gracze zespołu z Częstochowy w 10 ostatnich spotkaniach aż osiem razy brali udział w meczach, w których padło powyżej 2,5 gola. Zrinjski to natomiast drużyna, która legitymuje się bilansem pięciu starć w ostatnich 10, w których padły minimum trzy trafienia. To może dawać do myślenia przed potyczką w Sosnowcu na ArcelorMittal Park. W związku z tym można rozważyć taki wariant. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Lukasz STS 1.85 Powyżej 2‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: ostatnie wyniki

Aktualnie wicemistrzowie Polski przystąpią do czwartkowej batalii po wygranej nad GKS-em Katowice (1:0). Raków ogólnie może pochwalić się czterema z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki. W pokonanym polu częstochowianie zostawili też takie ekipy jak: Śląsk Wrocław (2:1) czy Arkę Gdynia (4:1). W poprzedniej kolejce Ligi Konferencji drużyna z Częstochowy pokonała natomiast Piasta Gliwice (3:1).

Bośniacka ekipa podejdzie do czwartkowej batalii po remisie Velez Mostar (1:1). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach Zrinjski przegrał tylko raz. W pozostałych pięciu starciach cztery razy górą była drużyna Igora Stimaca. Raz natomiast ta ekipa zremisowała. W roli gościa Zrinjski ostatnio zaliczył dwa z rzędu zwycięstwa.

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: historia

Nigdy wcześniej obie ekipy nie miały okazji ze sobą rywalizować. Tym samym w czwartkowy wieczór pisana będzie nowa historia rywalizacji na europejskiej scenie.

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa

wygraną Zrinjskiego

remisem wygraną Rakowa

wygraną Zrinjskiego

remisem 0 Votes

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Zoran Arsenić, Władysław Koczerhin czy Erick Otieno. U gości nie będzie mógł z kolei zagrać Igor Savic.

Raków: Trelowski – Racovitan, Konstantopoulos, Svarnas, Silva, Bulat, Barath, Pieńko, Makuch, Mircetic, Brunes

Zrinjski: Ljubic – Mamic, Dujmović, Jakovljević, Susic, Djurasek, Savic, Cuze, Mikić, Sakota, Bibilija.

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Rakowa kształtuje się na poziomie 1.88. Remis oszacowano na 3.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną Rapidu wyceniono na 4.50 i to najmniej prawdopodobny wariant według bukmacherów.

Raków Częstochowa Zrinjski Mostar Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 10 grudnia 2025 12:59

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: transmisja

Czwartkowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisję z meczu Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Ponadto dostęp do potyczki zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.