Manchester City przedłużył kontrakt z ważnym zawodnikiem

Abdukodir Khusanov będzie kontynuował swoją karierę w Manchesterze City. 22-letni stoper właśnie przedłużył umowę z angielskim klubem do 2031 roku.

Roberto Tommasini / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Oficjalnie: Abdukodir Khusanov na dłużej w Manchesterze City

Manchester City poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Abdukodirem Khusanovem. 22-letni środkowy obrońca podpisał nową umowę z angielskim klubem, wiążąc się z nim do 30 czerwca 2031 roku. Warto przypomnieć, że poprzednie porozumienie między stronami obowiązywało do połowy 2029 roku.

– To wspaniały dzień dla mnie i mojej rodziny. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę przedłużyć swój pobyt w Manchesterze City. Od momentu przybycia do klubu cieszyłem się każdą chwilą i czuję, że stale się rozwijam. Teraz moim celem jest zaimponowanie Enzo Maresce oraz jego sztabowi i regularna gra w pierwszym zespole – powiedział Khusanov po parafowaniu nowego kontraktu.

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– Dziękuję także kibicom za ogromne wsparcie, które bardzo pomogło mi w aklimatyzacji w Anglii oraz Premier League. Jestem gotowy zrobić wszystko, aby pomóc klubowi odnosić kolejne sukcesy – dodał defensor, cytowany przez media społecznościowe Manchesteru City.

30-krotny reprezentant Uzbekistanu z powodzeniem występuje w barwach ekipy Obywateli od stycznia 2025 roku, gdy przeniósł się na Etihad Stadium z RC Lens za około 40 milionów euro. Do tej pory rozegrał 47 spotkań i zdobył 1 bramkę w koszulce zespołu The Citizens. Ponadto sięgnął z Manchesterem City po dwa trofea – Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej.