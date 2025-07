Radomiak Radom – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (20.07.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Przyborek

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

W meczu 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się kluby o skrajnie różnych celach. Radomiak Radom w teorii powinien rozegrać dość spokojny sezon, w którym drużynie nie będzie groziło większe ryzyko spadku. Nikt też nie typuje tej drużyny do gry o europejskie puchary. Co innego Pogoń Szczecin, która ponownie spróbuje zadomowić się w ścisłej czołówce Ekstraklasy.

W minionym sezonie Pogoń stać było na tylko cztery wyjazdowe zwycięstwa w lidze. Szczecinianie muszą wyraźnie poprawić się w tej statystyce, jeżeli faktycznie mamy ich oglądać na czołowych miejscach. Pierwsza okazja do tego już w niedzielnym starciu z Radomiakiem. Mój typ: wygrana Pogoni Szczecin.

2,17 Wygrana Pogoni Szczecin

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Piłkarze Radomiaka do sezonu przystąpią w nienajlepszych nastrojach. Spowodowane jest to dwoma porażkami z rzędu w meczach towarzyskich. Nie był to udany okres dla radomian, którzy pokonali jedynie Omonię 2:1.

Lepiej w grach kontrolnych wypadła Pogoń, która mierzyła się głównie z krajowymi przeciwnikami. Szczecinianie wygrali starcie z GKS-em Katowice, Banikiem Ostrawa oraz Wartą Poznań. Sposób na pokonanie Portowców znalazła jedynie Arka Gdynia.

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Na starcie sezonu w ekipie gospodarzy nie brakuje żadnego zawodnika. Gościom nie może pomóc natomiast kontuzjowany Renyer.

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin, historia

Miniony sezon obfitował w niespodziewane wyniki w rywalizacji Radomiaka z Pogonią. Portowcy nie potrafili strzelić radomianom choćby jednego gola, co doprowadziło do dwóch wygranych ekipy z Mazowsza (1:0 i 2:0).

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmachera Betters większe szanse na rozpoczęcie sezonu 2025/2026 od zwycięstwa ma Pogoń Szczecin. Współczynnik na taki scenariusz to 2.17. Radomiak Radom nie jest jednak skazywany na pożarcie przed własną publiką, o czym świadczy kurs 3.18 na sukces miejscowej ekipy.

Zwycięzca Strona Kursy Radomiak Radom 3.18 remis 3.58 Pogoń Szczecin 2.17 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2025 19:05 .

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Radomiak: Majchrowicz- Grzesik, Kingue, Blasco, Joao Pedro- Lopes, Jordao, Wolski, Kaput, Capita – Depu

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Loncar, Huja, Borges – Przyborek, Ulvestad, Pozo – Mukairu, Koulouris, Grosicki

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Radomiaka

Remis

Wygrana Pogoni Wygrana Radomiaka 50%

Remis 0%

Wygrana Pogoni 50% 4+ Votes

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Spotkanie Radomiak Radom – Pogoń Szczecin zamknie zmagania w 1. kolejce. Będzie ono transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Ten mecz można bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w aplikacji CANAL+ online. Początek przewidziany jest na niedzielę, 20 lipca o godzinie 20:15.

