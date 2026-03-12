Radomiak Radom – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (13.03.2026)

Radomiak Radom podejmie Legię Warszawa w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na piątek (13 marca) o godzinie 20:30. Gospodarze przystępują do meczu po głośnym rozstaniu z Goncalo Feio.

Radomiak – Legia: typy bukmacherskie

Radomiak Radom zmierzy się z Legią Warszawa na stadionie im. Braci Czachorów w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Z funkcją szkoleniowca Zielonych pożegnał się Goncalo Feio. Portugalczyk stracił pracę po incydencie z udziałem lokalnego polityka. Według doniesień doszło do przepychanki po tym, jak trener miał pretensje dotyczące złego stanu murawy, za którą odpowiadają władze miasta. Feio poprowadził Radomiaka w 10 spotkaniach, z czego cztery zakończyły się zwycięstwami.

Nowym trenerem radomskiej drużyny został Kiko Ramirez. 55-letni Hiszpan wraca na ławkę trenerską po czterech latach przerwy. W przeszłości prowadził m.in. Wisłę Kraków. Obecnie Radomiak zajmuje 10. miejsce w tabeli i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Tymczasem Wojskowi plasują się dopiero na 16. lokacie. Choć zespół prowadzony przez Marka Papszuna pozostaje niepokonany od pięciu spotkań, wciąż znajduje się pod dużą presją. Dla stołecznego klubu komplet punktów może być niezwykle ważny w kontekście poprawy sytuacji w tabeli, dlatego moim zdaniem zdołają sięgnąć po drugie z rzędu zwycięstwo. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Radomiak – Legią: ostatnie wyniki

Piłkarze Radomiaka w miniony weekend przegrali na własnym stadionie z GKS-em Katowice (0:1). Natomiast wcześniej Zieloni pokonali Arkę Gdynia (3:1), zremisowali z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:1) oraz z Jagiellonią Białystok (1:1). W lutym musieli też uznać wyższość Korony Kielce, przegrywając (0:2) w derbowym starciu określanym mianem Świętej Wojny.

Z kolei Legia w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyła aż dziewięć punktów. Bohaterem ostatniego meczu z Cracovią (1:0) przy Łazienkowskiej został Mileta Rajović. Napastnik potrzebował zaledwie siedmiu minut od wejścia na murawę, aby wpisać się na listę strzelców i zapewnić swojej drużynie cenne zwycięstwo. Wcześniej Wojskowi zremisowali z Jagiellonią (2:2), pokonali Wisłę Płock (2:1), a także podzielili się punktami z GKS-em Katowice (1:1) oraz Arką Gdynia (1:1).

Radomiak – Legia: historia

W pierwszej części ligowej kampanii Legia pokonała Radomiaka (4:1). Bramki dla Wojskowych zdobyli Juergen Elitim, Damian Szymański, Mileta Rajović oraz Paweł Wszołek. Honorowego gola dla Radomian strzelił Adrian Dieguez. Bilans ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami przemawia na korzyść stołecznej drużyny. W pięciu poprzednich meczach Wojskowi wygrali trzykrotnie, natomiast Zieloni odnieśli dwa zwycięstwa. Radomianie ostatni raz triumfowali przy Łazienkowskiej w maju 2024 roku.

Radomiak – Legia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że większe szanse na końcowy triumf w Radomiu mają zawodnicy Legii. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Radomiaka, to takie kursy są w granicach 2.95-3.15. Z kolei wygrana Legii została wyceniona na poziomie 2.35, zaś podział punktów w okolicach 3.50.

Radomiak Remis Legia Warszawa 2.95 3.30 2.35 3.15 3.50 2.27 3.15 3.50 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2026 06:41

Radomiak – Legia: przewidywane składy

Radomiak Radom: Majchrowicz – Ouatarra, Kingue, Dieguez, Wilson-Esbrand – Donis – Lopes, Baro, Balde – Maurides

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Chodyna, Kapustka, Elitim, Kun, Biczachczjan, Urbański – Rajović

Radomiak – Legia: transmisja meczu

Mecz Radomiak Radom – Legia Warszawa w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w piątek (13 marca) o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

