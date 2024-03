PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik i Nene

Radomiak Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2024 16:32 .

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Jednym z hitów 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie starcie na Stadionie im. Braci Czachorów, gdzie Radomiak Radom podejmie Jagiellonię Białystok. Gospodarze znajdują się w środku stawki, a ostatnio zanotowali dwie wygrane z rzędu. Goście to natomiast lider tabeli i kandydat do końcowego triumfu. Który z tych zespołów w sobotę po południu będzie cieszył się ze zwycięstwa?

Podopieczni Adriana Siemieńca walczą o historyczne mistrzostwo i zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby tego dnia zgarnąć trzy punkty. Mój typ: zwycięstwo Jagiellonii Białystok.

STS 2.60 Wygrana Jagiellonii Białystok Przejdź do STS

Mamy też dla Was typ na to starcie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego i współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na Youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie. Typ Jakuba Olkiewicza: obie drużyny strzelą gola – tak.

Jakub STS 1.68 BTTS – tak Przejdź do STS

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Radomiak Zawodnik Powrót Bruno Jordão Suspended (after 2nd yellow) Po 1 meczu

Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Bojan Nastic Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Zieloni mają passę dwóch zwycięstw z rzędu – 3:2 z Piastem Gliwice oraz 2:1 ze Stalą Mielec. Jaga w tym samym czasie wygrała 2:1 ze Śląskiem Wrocław i przegrała 1:2 z Górnikiem Zabrze, a wcześniej awansowała do półfinału Fortuna Pucharu Polski, gdzie zagra z Pogonią Szczecin.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok, historia

W bezpośredniej rywalizacji trochę lepiej od gospodarzy wypadają goście. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to bowiem dwie wygrane Jagiellonii Białystok, dwa remisy i tylko jedno zwycięstwo Radomiaka Radom.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, sobotni mecz nie ma zdecydowanego faworyta. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi około 2.70, a typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 2.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi ▼ 1 Filip Majchrowicz 6 Michal Kaput 9 Leandro Rossi 11 Daniel Pik 13 Jan Grzesik 16 Mateusz Cichocki 18 Krystian Okoniewski 21 Jakub Snopczynski 22 Esmiraldo Sá Silva Jardel 70 Vagner 3 Dusan Stojinovic 4 Kaan Caliskaner 9 Jetmir Haliti 14 Jaroslaw Kubicki 18 Tomasz Kupisz 28 José Naranjo 36 Jakub Lewicki 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 77 Wojciech Laski

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Radomiaka 64% remisem 9% zwycięstwem Jagiellonii 27% 11 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Radomiaka

remisem

zwycięstwem Jagiellonii

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu pomiędzy Radomiakiem Radom a Jagiellonią Białystok na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższą sobotę, 16 marca o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.