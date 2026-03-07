Radomiak Radom – GKS Katowice: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy Goncalo Feio przechytrzy Rafała Góraka? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów w tę niedzielę, 8 marca o godzinie 14:45.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Wolski

Radomiak Radom – GKS Katowice, typy i przewidywania

Radomiak Radom podejmie GKS Katowice w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół Goncalo Feio ma na swoim koncie 32 punkty i zajmuje 8. miejsce w tabeli. Natomiast drużyna Rafała Góraka zgromadziła 30 oczek, plasując się na 11. pozycji w stawce. Zapowiada się zacięte starcie, w którym obie ekipy będą walczyć o cenne punkty. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w tę niedzielę, 8 marca o godzinie 14:45.

Stawiam na wygraną Radomiaka Radom. Moim zdaniem drużyna Zielonych zaprezentuje się z dobrej strony przed własną publicznością. Mój typ: zwycięstwo Radomiaka Radoma.

Radomiak Radom – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed tym spotkaniem jest dość korzystna w obu drużynach. W Radomiaku Radom nie zagra jedynie Roberto Alves, natomiast w GKS-ie Katowice zabraknie Jesse Boscha i Aleksandra Paluszka. Obydwa zespoły będą mogły wystawić niemal najmocniejsze składy, co zapowiada wyrównane starcie w niedzielne popołudnie.

Radomiak Radom – GKS Katowice, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie Radomiak Radom rywalizował wyłącznie w lidze, wygrywając 3:1 z Arką Gdynia i remisując 1:1 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Z kolei GKS Katowice awansował do półfinału Pucharu Polski, eliminując Widzew Łódź (1:1 w regulaminowym czasie, 4:2 w konkursie rzutów karnych), a w PKO BP Ekstraklasie pokonał w derbach Górnika Zabrze 3:1.

Radomiak Radom – GKS Katowice, historia

Bezpośrednie konfrontacje Radomiaka Radom z GKS-em Katowice są bardzo rzadkie – w całej historii rozegrano tylko cztery takie spotkania. Ekipa z Radomia wygrała dwa z tych meczów, zespół z Katowic zwyciężył raz, a jedno starcie zakończyło się remisem. Taki bilans pokazuje, że rywalizacja między tymi drużynami jest wyrównana oraz nieprzewidywalna.

Radomiak Radom – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi około 2.00, typ na zwycięstwo GKS-u Katowice to mniej więcej 3.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych i bonus od wpłat do 600 złotych.

Radomiak GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 12:34

Radomiak Radom – GKS Katowice, przewidywane składy

Radomiak: Majchrowicz – Zie Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik – Donis – Lopes, Luquinhas, Wolski, Balde – Maurides

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Wasielewski, Kowalczyk, Milewski, Galan – Wdowiak, Adam Zrelak, Nowak

Radomiak Radom – GKS Katowice, transmisja meczu

Starcie między Radomiakiem Radom a GKS-em Katowice oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Spotkanie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Rafał Dębiński i Wojciech Jagoda. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższą niedzielę, czyli 8 marca, o godzinie 14:45.

