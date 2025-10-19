Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2025)

Wisła Kraków wyjazdowym spotkanie z Puszczą Niepołomice zamknie zmagania w ramach 13. kolejki Betclic 1. Ligi. Rywalizacja zapowiada się ekscytująco. Sprawdź typy i kursy na mecz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: przewidywania

Puszcza Niepołomice i Wisła Kraków to dwie ekipy znajdujące się obecnie w zupełnie odmiennym położeniu, biorąc pod uwagę swoją sytuację. Drużyna prowadzona przez Tomasza Tułacza skupia się na walce o ligowy byt, będąc bez wygranej od dwóch spotkań. Z kolei 13-krotni mistrzowie Polski koncentrują się na walce o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.

Obecnie obie ekipy w tabeli Betclic 1. Ligi dzieli przepaść. Ekipa z Niepołomic ma na koncie zaledwie 11 oczek. Natomiast liderem rozgrywek, z dorobkiem 29 punktów, jest Wisła. Krakowska drużyna może pochwalić się dziewięcioma zwycięstwami w obecnej kampanii. Ponadto na jej koncie znajdują się dwa remisy oraz jedna porażka. Dla porównania tylko jeden wygrany mecz mają gracze Żubrów.

Obie ekipy miały już okazję zagrać ze sobą w tym roku. We wrześniu odbył się sparing z udziałem obu zespołów, w którym górą była Puszcza. Goli w tej rywalizacji nie brakowało. Finalnie ekipa z Niepołomic zwyciężyła z Wisłą trzema bramkami (4:1). To może być dobry prognostyk przed poniedziałkowym starciem, dlatego można rozważyć scenariusz z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Tomasza Tułacza podejdzie do potyczki, chcąc kontynuować passę bez porażki. Puszcza w czterech ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczyła dwa remisy i dwa zwycięstwa. Przed reprezentacyjną przerwą niepołomiczanie podzielili się punktami z Polonią Bytom (1:1). Wcześniej zaliczyli z kolei remis z Odrą Opole (1:1)

Krakowski zespół w tej kampanii przegrał natomiast tylko raz, gdy uległ Miedzi Legnica (0:2) w sierpniu tego roku. Od tamtej pory Wisła zaliczyła dwa remisy i cztery zwycięstwa. Ostatnio w ligowych zmagania krakowianie okazali się lepsi od Ruchu Chorzów (3:0). Z kolei w trakcie przerwy na kadrę Biała Gwiazda zremisowała w sparingu z Pogonią Szczecin (3:3).

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą o ligowe punkty po raz pierwszy od czerwca 2023 roku. Puszcza wygrała wówczas z Wisłą w półfinale baraży o awans do elity (4:1). Niepołomiczanie ogólnie byli górą w każdym z dwóch ostatnich meczów z Białą Gwiazdą. Wisła w ligowych starciach jeszcze ani razu nie pokonała Puszczy.

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Puszczy

wygraną Wisły

remisem wygraną Puszczy

wygraną Wisły

remisem 0 Votes

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: przewidywane składy

Gospodarze do rywalizacji podejdą najpewniej w swoim najmocniejszym na dzisiaj zestawieniu. Ekipa z Krakowa nie będzie mogła natomiast skorzystać z usług takich graczy jak: Alan Uryga, Kacper Skrobański, Rafał Mikulec, Bartosz Jaroch, MArko Bozić, Piotr Starzyński czy Bartosz Talar.

Puszcza: Kowal – Mroziński, Kasolik, Piekarski, Barczak, Stępień, Walski, Korczakowski, Nascimento, Iwao, Simon

Wisła: Letkiewicz – Lelieveld, Łasicki, Kutwa, Giger, Carbo, Igbekeme, Kuziemka, Duda, Ertlthaler, Rodado.

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa według ekspertów są goście. Typ na wygraną Wisły oszacowano na 1.57. Remis wyceniono natomiast na 4.40. Z kolei opcja na zwycięstwo Puszczy kształtuje się na poziomie 5.60 i to najmniej realny scenariusz.

Puszcza Niepołomice Wisła Kraków 5.60 4.40 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2025 22:26 .

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: transmisja

Poniedziałkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków będzie emitowana od godziny 19:00 na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński. Ponadto mecz będzie można oglądać online dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

