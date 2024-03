Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2024)

IMAGO / JAKUB ZIEMIANIN / Newspix Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: przewidywania

Pojedynek Dawida z Goliatem. Tak można nazwać sobotnią rywalizację w Krakowie, gdzie Puszcza podejmie Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski przystąpią do tego starcia w roli zdecydowanego faworyta, który jeśli chce myśleć o obronie tytułu, to musi wygrywać. Zaś gospodarze muszą walczyć o punkty, jeżeli chcą pozostać w lidze na kolejny sezon. Oznacza to, że każdy z zespołów jest zdeterminowany do walki o komplet oczek. Niemniej ciężko spodziewać się w tym meczu sensacji, stąd też mój typ na to spotkanie: BTTS.

Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: typ eksperta

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl w serwisie Youtube. Felietony Kuby nt. rozmaitych wydarzeń z uniwersum polskiej piłki znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: nieobecni piłkarze

Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: ostatnie mecze

Raków ten rok rozpoczął dość przeciętnie. “Medaliki” przegrały na inaugurację z Wartą Poznań, a później zremisowali ze Stalą Mielec 0:0. Co więcej, odpadli też z Pucharu Polski w dość kompromitujący sposób z Piastem Gliwice. Mimo to do tego spotkania będą przystępować w dobrych nastrojach, bowiem przed tygodniem rozbili na własnym terenie Lecha Poznań aż 4:0. Z kolei niepołomicka Puszcza w poprzedni weekend w szalonym meczu uległa ŁKS-owi 3:2. A we wcześniejszych tegorocznych spotkaniach zdobyła tylko dwa punkty. To przekłada się na słabą ligową lokatę i coraz większe nerwy w kwestii walki o pozostanie w Ekstraklasie.

Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: historia

W pierwszym spotkaniu tego sezonu padł wynik 2:0 dla wciąż aktualnych mistrzów Polski. Podopieczni Dawida Szwargi mierzyli się z beniaminkiem ligi także w przedsezonowych przygotowaniach. Wówczas w Arłamowie Raków zwyciężył 4:0. Co ciekawe, ostatnia punkty Puszczy w tej rywalizacji to rok 2016 i mecz jeszcze na poziomie 2. ligi.

Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: kursy bukmacherów

Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: kto wygra?

Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa: transmisja

Sobotni mecz 24. kolejki Ekstraklasy między Puszczą Niepołomice a Rakowem Częstochowa rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja telewizyjna będzie dostępna w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport. Istnieje możliwość śledzenia transmisji również w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

