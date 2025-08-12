PSG – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2025)

Paris Saint-Germian - Tottenham Hotspur to mecz o Superpuchar Europy. Spotkanie odbędzie się na stadionie w Udine w środę (13 sierpnia) o godz. 21:00. Faworytem są paryżanie, którzy mają za sobą znakomity sezon.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG – Tottenham Hotspur: typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain zmierzy się z Tottenhamem Hotspur w meczu o Superpuchar Europy w malowniczym włoskim Udine . To starcie zdobywcy Ligi Mistrzów z triumfatorem Ligi Europy. Miniony sezon był dla paryżan był pełen sukcesów. Pod wodzą Luisa Enrique zespół sięgnął także po mistrzostwo Ligue 1 oraz Puchar Francji. W klubie z Parku Książąt marzyli jeszcze o zdobyciu Klubowych Mistrzostw Świata, musieli uznać wyższość Chelsea, przegrywając (0:3) w letnim finale w USA.

Tymczasem w drużynie z północnego Londynu ostatnia kampania była pełna kontrastów. Z jednej strony zdobycie Ligi Europy i przerwanie 17-letniej passy bez trofeum, z drugiej fatalne 17. miejsce w Premier League, które kosztowało pracę Ange Postecoglou. Nowym menedżerem został Thomas Frank, który ma poprowadzić zespół do ligowej czołówki.

Patrząc na formę i jakość kadry, PSG wydaje się faworytem do sięgnięcia po prestiżowe trofeum. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę meczu otwierającego sezon oraz możliwe braki w rytmie meczowym we francuskim zespole, można spodziewać się wyrównanej rywalizacji.

W mojej ocenie PSG ostatecznie sięgnie po Superpuchar Europy, ale uważam, że w regulaminowym czasie gry padnie remis, a losy spotkania rozstrzygną się dopiero w dogrywce lub rzutach karnych. Mój typ: Remis.

PSG – Tottenham Hotspur: ostatnie wyniki

Paryżanie ze względu na udział w Klubowych Mistrzostwach Świata nie rozegrali meczu sparingowego przed startem nowego sezonu. Podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych podopieczni Luisa Enrique pokonali Seattle Sounders (2:0), rozgromili Inter Miami (4:0), ograli Bayern Monachium (2:0), a także rozprawili się z Realem Madryt. W finale rozgrywek zostali pokonani przez Chelsea (0:3), czym londyńczycy sprawili sporą niespodziankę, sięgając po trofeum.

Spurs rozegrali sześć spotkań towarzyskich w ramach przygotowań do sezonu. Podopieczni Thomasa Franka pokonali Reading (2:0) oraz Arsenal (1:0). Remisami zakończyły się pojedynki z Newcastle United (1:1), Luton Town (0:0) i Wycombe Wanderers (2:2). W próbie generalnej londyńczycy zostali rozbici przez Bayern Monachium (0:4), a jedną z bramek dla mistrzów Niemiec zdobył Harry Kane.

PSG – Tottenham Hotspur: historia

Co ciekawe, w ostatnich latach drogi obu drużyn nie przecinały się w europejskich pucharach. W XXI wieku spotkały się jedynie w towarzyskim turnieju International Champions Cup w 2017 roku, gdzie angielska ekipa pokonała Francuzów (4:2).

PSG – Tottenham Hotspur: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu o Superpuchar Europy są triumfatorzy Ligi Mistrzów. Jeśli rozważasz typ na wygraną PSG w regulaminowym czasie gry, kurs wynosi około 1.45. Z kolei zwycięstwo Tottenhamu zostało wycenione na 6.60, a remis na 5.00.

PSG – Tottenham Hotspur: sonda

Która drużyna zdobędzie Superpuchar Europy? PSG

Tottenham Hotpsur PSG 0%

Tottenham Hotpsur 100% 1+ Votes

PSG – Tottenham Hotspur: przewidywane składy

Paris Saint-Germain: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz – Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Tottenham Hotspur: Vicario – Porro, Van de Ven, Romero, Spence – Bentancur, Palhinha, Sarr – Johnson, Richarlison, Kudus

PSG – Tottenham Hotspur: transmisja meczu

Mecz Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur zostanie rozegrany w środę, 13 sierpnia, o godzinie 21:00 na Stadio Friuli w Udine. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Extra 1 i CANAL+ Sport. Mecz będzie także dostępny na platformie streamingowej CANAL+ online.

