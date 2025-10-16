Paris Saint-Germain – RC Strasbourg: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2025)

PSG – Strasbourg, typy bukmacherskie
Zmagania w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się już w piątkowy wieczór. Tego dnia zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain, które przed własną publicznością podejmie RC Strasbourg. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, ponieważ zdecydowanym faworytem są podopieczni Luisa Enrique. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać drużyny gości. Rywalizacja na Parc des Princes niewątpliwie zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w piątkowej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
PSG – Strasbourg, ostatnie wyniki
Paris Saint-Germain zalicza mały dołek formy. Mistrzowie Francji w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (4:0 z Atalantą Bergamo w Lidze Mistrzów, 2:0 z Auxerre i 2:1 z FC Barceloną w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (1:1 z Lille), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Olympique Marsylią).
RC Strasbourg natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Goście piątkowego pojedynku odnieśli aż cztery zwycięstwa (1:0 z Le Havre, 3:2 z Paris FC, 2:1 z Slovanem Bratysława w Lidze Konferencji i 5:0 z Angers), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Olympique Marsylią).
PSG – Strasbourg, historia
Rywalizacja między Paris Saint-Germain a RC Strasbourg ma długą historię, choć zwykle to paryżanie wychodzili z niej zwycięsko. W minionym sezonie PSG potwierdziło swoją dominację, wygrywając u siebie 4:2 po efektownym meczu pełnym bramek. Wiosną jednak doszło do niespodzianki – Strasbourg pokonał mistrza Francji 2:1 na Stade de la Meinau, wykorzystując błędy rywala i ogromne wsparcie kibiców. Dla Strasbourga była to prestiżowa wygrana, pokazująca, że nawet potęga z Paryża nie jest nie do pokonania.
PSG – Strasbourg, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa RC Strasbourg natomiast sięga nawet 9.00.
PSG – Strasbourg, kto wygra?
PSG – Strasbourg, przewidywane składy
PSG – Strasbourg, transmisja meczu
Spotkanie Paris Saint-Germain – RC Strasbourg obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację można śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
