Paris Saint-Germain – RC Strasbourg: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2025)

Paris Saint-Germain - RC Strasbourg: typy i kursy na mecz 8. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w piątek (17 października) o godzinie 20:45.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Ramos

PSG – Strasbourg, typy bukmacherskie

Zmagania w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się już w piątkowy wieczór. Tego dnia zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain, które przed własną publicznością podejmie RC Strasbourg. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, ponieważ zdecydowanym faworytem są podopieczni Luisa Enrique. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać drużyny gości. Rywalizacja na Parc des Princes niewątpliwie zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w piątkowej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS 2.00 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

PSG – Strasbourg, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain zalicza mały dołek formy. Mistrzowie Francji w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (4:0 z Atalantą Bergamo w Lidze Mistrzów, 2:0 z Auxerre i 2:1 z FC Barceloną w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (1:1 z Lille), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Olympique Marsylią).

RC Strasbourg natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Goście piątkowego pojedynku odnieśli aż cztery zwycięstwa (1:0 z Le Havre, 3:2 z Paris FC, 2:1 z Slovanem Bratysława w Lidze Konferencji i 5:0 z Angers), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Olympique Marsylią).

PSG – Strasbourg, historia

Rywalizacja między Paris Saint-Germain a RC Strasbourg ma długą historię, choć zwykle to paryżanie wychodzili z niej zwycięsko. W minionym sezonie PSG potwierdziło swoją dominację, wygrywając u siebie 4:2 po efektownym meczu pełnym bramek. Wiosną jednak doszło do niespodzianki – Strasbourg pokonał mistrza Francji 2:1 na Stade de la Meinau, wykorzystując błędy rywala i ogromne wsparcie kibiców. Dla Strasbourga była to prestiżowa wygrana, pokazująca, że nawet potęga z Paryża nie jest nie do pokonania.

PSG – Strasbourg, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa RC Strasbourg natomiast sięga nawet 9.00.

Paris Saint-Germain Strasbourg 1.30 5.75 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2025 17:25 .

PSG – Strasbourg, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Strasbourga wygraną PSG 0%

remisem 67%

wygraną Strasbourga 33% 3+ Votes

PSG – Strasbourg, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique Strasbourg Liam Rosenior Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 30 Chevalier 2 Hakimi 6 Zabarny 51 Pacho 25 Mendes 19 Lee 33 Zaire-Emery 17 Vítinha 49 Mbaye 9 Ramos 7 Kvaratskhelia 9 Panichelli 7 Moreira 80 Lemarechal 20 Godo 29 Mourabet 32 Barco 42 Ouattara 6 Doukoure 24 Høgsberg 22 Doue 39 Penders 30 Chevalier 2 Hakimi 6 Zabarny 51 Pacho 25 Mendes 19 Lee 33 Zaire-Emery 17 Vítinha 49 Mbaye 9 Ramos 7 Kvaratskhelia 9 Panichelli 7 Moreira 80 Lemarechal 20 Godo 29 Mourabet 32 Barco 42 Ouattara 6 Doukoure 24 Høgsberg 22 Doue 39 Penders 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Strasbourg Liam Rosenior Rezerwowi 4 Lucas Beraldo 21 Lucas Hernandez 39 Matwiej Safonow 41 Mathis Jangeal 46 Yanis Khafi 47 Quentin Ndjantou 48 Wassim Slama 89 Renato Marin 1 Karl-Johan Johnsson 2 Andrew Omobamidele 5 Abakar Sylla 16 Kendry Páez 17 Mathis Amougou 19 Julio Enciso 27 Samuel Amo-Ameyaw 77 Eduard Sobol 83 Rafael Luís

PSG – Strasbourg, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – RC Strasbourg obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację można śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.