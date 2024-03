PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Stade Reims, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain w 25. kolejce Ligue 1 na własnym stadionie podejmie Stade Reims. Drużyna prowadzona przez Luisa Enrique ma komfortową sytuację na ligowym podwórku – zajmuje 1. miejsce w tabeli z zapasem dziewięciu punktów nad drugim Stade Brest. Klub ze stolicy Szampanii w tym momencie plasuje się natomiast na 9. pozycji w stawce i może jeszcze marzyć o awansie do europejskich pucharów. Czerwono-Biali w niedzielę sprawią niespodziankę?

Ousmane Dembele z tygodnia na tydzień wygląda coraz lepiej w barwach PSG. Skrzydłowy tego popołudnia poprawi swój dorobek strzelecki? Mój typ: bramka Ousmane’a Dembele.

PSG – Stade Reims, sytuacja kadrowa

Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Połowa marca 2024 Sergio Rico Uraz głowy Początek kwietnia 2024 Milan Skriniar Uraz kostki Połowa marca 2024 Layvin Kurzawa Kontuzja pleców Połowa marca 2024 Marco Asensio Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024

Reims Zawodnik Powrót Maxime Busi Uraz uda Połowa marca 2024 Joseph Okumu Uraz pachwiny Połowa marca 2024

PSG – Stade Reims, ostatnie wyniki

Podopieczni Luisa Enrique pokonali Real Sociedad 2:1 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów i tym samym awansowali dalej w tych rozgrywkach, a w ostatniej kolejce Ligue 1 na Stade Louis II bezbramkowo zremisowali z AS Monaco. Natomiast Stade Reims w dwóch poprzednich meczach na ligowym podwórku przegrało 0:1 z Lille oraz wygrało 2:1 z Le Havre.

PSG – Stade Reims, historia

PSG rzecz jasna dominuje nad Stade Reims w bezpośredniej rywalizacji. Paryżanie mogą pochwalić się trzema zwycięstwami w pięciu poprzednich spotkaniach przeciwko ekipie ze stolicy Szampanii. Oprócz tego padły dwa remisy, więc Czerwono-Biali w tym czasie nie odnieśli żadnej wygranej.

PSG – Stade Reims, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną PSG wynosi około 1.40, a typ na zwycięstwo Reims to mniej więcej 6.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.00. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

PSG – Stade Reims, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Reims Will Still Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Reims Will Still Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 5 Marquinhos 8 Fabian Ruiz 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 25 Nuno Mendes 26 Nordi Mukiele 29 Bradley Barcola 33 Warren Zaïre-Emery 6 Valentin Atangana Edoa 9 Mohammed Daramy 17 Keito Nakamura 18 Sergio Akieme 26 Benjamin Stambouli 27 Adama Bojang 56 Killian Prouchet 67 Mamadou Diakhon 96 Alexandre Olliero

PSG – Stade Reims, kto wygra?

PSG – Stade Reims, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport 5 oraz Eleven Sports 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Parc des Princes już w najbliższą niedzielę, 10 marca o godzinie 13:00.

