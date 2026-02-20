Paris Saint-Germain – FC Metz: typy, kursy, zapowiedź (21.02.2026)

Paris Saint-Germain - FC Metz: typy i kursy na mecz 23. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w sobotę (21 lutego) o godzinie 21:05.

Terry Edmond / Alamy Na zdjęciu: Desire Doue

PSG – Metz, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain swój kolejny mecz rozegra w sobotni wieczór. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z FC Metz w ramach 23. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta, chcąc wrócić na fotel lidera tabeli i podtrzymać dobrą serię wyników. Zespół gości stanie natomiast przed trudnym wyzwaniem, licząc na sprawienie niespodzianki i zdobycie cennych punktów w walce o ligowe cele.

Ja uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów tego dnia zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

PSG – Metz, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain stabilizuje formę. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach zdołał sięgnąć po trzy zwycięstwa (2:1 ze Strasbourgiem, 5:0 z Olympique Marsylią oraz 3:2 z AS Monaco w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (1:1 z Newcastle United w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Rennes).

FC Metz natomiast radzi sobie bardzo słabo. W pięciu ostatnich spotkaniach goście sobotniej potyczki zaliczyli jeden remis (0:0 z Lille), a także ponieśli aż cztery porażki (1:2 ze Strasbourgiem, 2:5 z Olympique Lyonem, 0:1 z Angers oraz 1:3 z Auxerre).

PSG – Metz, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z FC Metz sięga pierwszych dekad występów paryżan w Ligue 1 i była stałym elementem francuskiej ligi przez wiele sezonów. W historii bezpośrednich spotkań częściej górą było PSG, zwłaszcza w erze po przejęciu klubu przez katarskich właścicieli, gdy paryżanie zdominowali krajowe rozgrywki. Metz jednak wielokrotnie potrafiło sprawić faworytowi problemy, szczególnie na własnym stadionie, gdzie urywało punkty bardziej utytułowanemu rywalowi. Mimo wyraźnej przewagi PSG ich pojedynki bywały zaskakujące i dostarczały kibicom wielu emocji.

PSG – Metz, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.15. W przypadkuz zwycięstwa FC Metz natomiast sięga nawet 16.0.

Paris Saint-Germain Metz 1.14 9.50 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 22:12

PSG – Metz, kto wygra?

PSG – Metz, przewidywane składy

PSG – Metz, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – FC Metz będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

